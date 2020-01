MP-messut avautuivat Helsingissä – tässä on maailman suurin tuotantomoottoripyörä!

Messujen tuotepuolen ehdottomiin vetonauloihin kuuluva uusi Triumph Rocket 3 on maailman suurin tuotantomoottoripyörä. Laitteessa on vakiona mm. kallistuksen huomioivat ABS-jarrut sekä luistonesto, vakionopeussäädin, mäkilähtöavustin sekä avaimeton käynnistys. Iskutilavuutta pyörässä on lähes 2,5 litraa ja tyhjäpainoa melkein 300 kilogrammaa.