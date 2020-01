Taas yksi automerkki siirtyy sähköaikaan: Jeepiä ladataan pian pistokkeella

Jeep ilmoittautuu niiden automerkkien joukkoon, jotka tukevat polttomoottoria sähköllä.

Uusissa Jeep Renegade- ja Compass First Edition -malleissa on tuore ”Jeep 4xe” -tunnus, josta tunnistaa jatkossa kaikki Jeepin sähköistetyt mallit.

Sähkön myötä Jeep 4xe -mallien yhteisteho on 240 hevosvoimaa. Jeep 4xe -mallit eivät unohda maastoperimäänsäkään: etenemiskyky on varmistettu huonoissakin olosuhteissa, sillä neliveto on uusissa 4xe-malleissa aina saatavana, vaikka akku olisikin vähissä.

Jeep Renegaden ja Jeep Compass 4xe:n pistokeladattavat hybridit tulevat Euroopassa myyntiin tämän vuoden aikana.

Toimintamatka sähköajossa on enimmillään 50 kilometriä. Kiihtyvyysmittauksissa nopeus nollasta sataan kilometriin tunnissa saavutetaan noin seitsemässä sekunnissa. Enimmäisnopeus on 130 km/h (sähkötila) tai 200 km/h (hybriditila). CO2-päästöt ovat alle 50 g/km (NEDC2).

Jeep Renegade ja Compass 4xe -malleissa on viiden vuoden ajoneuvotakuu ja kahdeksan vuoden akkutakuu. First Edition -lanseerauspakettiin sisältyy Hybrid Wallbox -laite. Se mahdollistaa 3 kW:n lataustehon ja 3½ tunnin latausajan. Päivittämällä laitteiston lataustehoa 7,4 kW:iin, latausnopeus kasvaa ja lyhentää latausaikaa sataan minuuttiin, Jeep kertoo tiedotteessaan.

Jo aiemmin Fiat Chrysler (FCA) on kertonut Jeep Wranglerin saavan pistokehybridiversion.