Uusi Seat Leon paljastettiin: Vahvasti Golfin ja Octavian peesissä – farmarissa hurja tavaratila

Seatin neljännen sukupolven Leon yhdistää yhtiön kaiken osaamisen ja lainaa vähän muilta konsernin merkeiltä.

Tuntuu yllättävältä, että on kulunut jo vähän yli kaksikymmentä vuotta, kun Seat esitteli ensimmäisen Leonin. Se oli tuolloin vähän urheilullisempi ja halvempi vaihtoehto Volkswagen Golfille. Eikä mallin asemointi ole parin vuosikymmenen aikana juurikaan muuttunut.

Seat Leonissa on kilpailijoihinsa verrattuna yksi ero, sillä se on sananmukaisesti yhden paikan auto. Se on Barcelonassa muotoiltu, suunniteltu ja kehitetty. Eikä tuossa vielä kaikki, vaan se myös valmistetaan Barcelonan kupeessa sijaitsevassa Martorellissa.

Seat Leon on yhdessä Škoda Octavian ja Volkswagen Golfin kanssa kuin kolmoset, joilla on paljon yhteistä ja samalla kullakin oma luonne. Nytkin kolmikon sukupolvenvaihdos tapahtuu suunnilleen yhtä aikaa, ja yli seitsemän vuoden ikään ehtinyt Leon vaihtaa MQB-perusrakenteensa MQB Evoon (kuten kaksi muutakin).

Ennen muotoilun arvostelua lähdetään liikkeelle uuden Leonin perusmitasta eli akselivälistä. Sitä on nyt viisi senttiä enemmän kuin aiemmin, mikä tuntuu ennen kaikkea takaistuintiloissa. Pituutta koriin on tullut niin viisiovisessa kuin farmarissa lähes kymmenen senttiä lisää. Farmari onkin nyt 4,64 metrin pituisena jo varsin kookas. Leveyttä on puolitoista senttiä vähemmän kuin ennen ja korkeus on käytännöllisesti katsoen ennallaan. Tavaratila on viisiovisessa ennallaan eli 380 litraa. Farmarissa ollaan nyt 30 litran kasvun myötä jo reippaasti yli 600 litran rajan.

Niin se ulkonäkö, joka on aina makuasia. Uuden Leonin tunnistaa mallisarjan jatkajaksi, mutta linjat ovat kauttaaltaan uudet ja ne halkovat ilmaa aiempaa tehokkaammin. Keulalla on tietenkin vain ledivalot ja takana on ainakin paremmissa malleissa koko perän kattava ledinauha.

Seat Leon siirtyy neljänteen sukupolveen ja muutos on muotoilun osalta maltillisempi kuin edelliset.

Tekniikassa ja varusteissa ei ole mitään sävähdyttävää, mikäli on tutustunut uuteen kahdeksannen sukupolven Volkswagen Golfiin. Toisin sanoen kaikki on muodinmukaista eli kuljettajaa avustavia järjestelmiä on enemmän kuin Seatissa on koskaan aiemmin nähty. Turvallisuus on siis kohdallaan.

Samaa voidaan sanoa yhdistettävyydestä ja digitaalisuudesta. Kuljettajan edessä on muunneltava digitaalimittaristo. Kojelaudan keskellä on aina vähintään kahdeksantuumainen kosketusnäyttö ja sisäänrakennetun sim-kortin kautta auto on koko ajan yhdistettynä pilvipalveluihin.

Moottorivalikoima tuo hybridit monipuolisesti ensimmäistä kertaa Seatiin. Perusmoottorina on kolmesylinterinen 1,0-litrainen joko 66 tai 81 kilowatin tehoisena. Nelisylinterisessä 1,5-litraisessa on tehoa joko 96 tai 110 kilowattia. Molemmissa moottoreissa tehokkaampi on kaksoiskytkinvaihteiston kanssa kevythybridi. Mallisarjan tehokkaimmassa vaihtoehdossa on kaksilitrainen, 140 kilowattia kehittävä bensiiniturbo aina kaksoiskytkinvaihteiston kanssa.

Vaihtoehdot eivät suinkaan jää tähän, vaan dieseleiden kannattajille on edelleen tarjolla kaksi vaihtoehtoa. Kaksilitrainen turbodiesel joko 85 tai 110 kilowattia kehittävänä. Seat oli viime vuonna Suomessa toiseksi suosituin maa/biokaasuauto ja siitä halutaan pitää kiinni uuden TGI-mallin myötä, jonka 1,5-litraisessa moottorissa on tehoa 96 kilowattia. Kolmeen kaasusäiliöön mahtuu 17,3 kiloa tavaraa, minkä pitäisi riittää yli neljänsadan kilometrin ajoon.

Kaikkein taloudellisin vaihtoehto on kuitenkin uusi Leonin lataushybridi, jossa 1,4-litrainen bensiiniturbo ja sähkömoottori kehittävät 150 kilowattia. Nykytyyliin autossa on energiasisällöltään 13 kWh ajoakku, joka riittää noin 60 kilometrin ajoon pelkällä sähköllä.

Uusi Seat Leon tulee edeltäjänsä tapaan myyntiin neljänä varustetasona, joista jo pelkistetyimmässä Referencessä on vakiona mm. älyavain. Vaihtoehtoina ovat tyylikkäämpi Style, urheilullisuutta painottava FR ja ylellisin Xcellence.

Farmari-Leon on jo 4,64 metrin mittainen ja tavaratila on kasvanut yli 600 litran kokoiseksi.

Uutuuden ohjauspyörän taakse pääsemme jo maaliskuussa, jolloin myös hinnat julkaistaan. Uusi Seat Leon esitellään Suomessa pian sen jälkeen, joten se ehtii myyntiin ennen Škoda Octaviaa.

Alussa Suomeen tuodaan vain erilaisia hybrideitä eli metaanilla toimivaa kaasuhybridiä nimettyä TGI:tä joko käsivalintaisella tai automaattivaihteistolla, kevythybrideitä sekä lataushybridiä. Kaikki nuo mallit voi valita sekä viisiovisella että farmarikorilla. Dieselien kohtalo on vielä avoin ja ne saapuvat meille aikaisintaan vuoden loppupuolella.