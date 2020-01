Näin toimii uuden Ford Puman kevythybriditekniikka – pienikin kulutuksen pudotus on nyt pakko

Ford lataa uuteen pikku-Pumaan säästötekniikkaa, mutta kulutus vähenee vain kolme prosenttia.

Fordin uusi B-kokoluokan Puma on kevythybridi-SUV. Suomeen jo parin viikon päästä rantautuvassa Pumassa käytetään aiemmin Focuksessa esiteltyä, 1,0-litraisen EcoBoost -moottorin uudempaa, eli toisen sukupolven versiota. Moottorissa on vain kolme sylinteriä, niin kuin hyvin monessa pienessä nykyvoimanlähteessä suuntaus määrää.

Huomattavin, silmin nähtävä muutos uutuudessa on ns. käännetty sylinterikansi, jonka vuoksi sylinterikannen pakokaasupuoli on edestä katsoen nyt moottorin taustapuolella. Moottorista tulevat saataville 125:n ja 155:n hevosvoiman versiot, joista jälkimmäisen litrateho on tavanomaisessa käyttöautossa jo huomattavan korkea.

Pumassa moottorin suurin uudistus on moottoriin lisätty kevythybriditekniikka, joka yleistyy myös muihin Fordin malleihin myöhemmin. Kevythybridin toimintaperiaate on, että ajo tapahtuu aina polttomoottorin voimin, ja sitä avustetaan – mitenpä muutenkaan – kuin sähkömoottorin kera.

Pikkaisen pihimpi

Puman WLTP:n mukainen kulutus vähenee laskennallisesti kevythybridijärjestelmän myötä kuitenkin maltillisesti, vain kolme prosenttia.

Näin pienen kulutussäästön tavoittelu saattaa vaikuttaa merkityksettömältä kuluttajalle, mutta se alleviivaa sitä tosiseikkaa, että autovalmistajien on nyt pakko etsiä CO2-keskipäästötasojen laskua kaikilla rintamilla tarmokkaasti, jotta ne välttyisivät EU:ssa uhkaavilta päästösakoilta. Kaikki tietävät, että tänä vuonna 95 gramman keskiarvotasoon on päästävä, tai käy kalpaten.

Fordin kevythybridijärjestelmä koostuu kahdesta pääosasta. Ensimmäinen niistä on integroitu käynnistin-laturi, joka on yhdistetty kampiakseliin vahvalla moniurahihnalla. Integroitu käynnistin-laturi tuottaa parhaimmillaan 11,5 kW (15,6 hevosvoimaa) tehoa ja 55 newtonmetriä vääntöä. Toinen järjestelmän keskeinen osa on litiumioniakku, jossa on 10 Ah:n kapasiteetti.

Sähkömoottorin käyttämä energia otetaan talteen moottorijarrutuksessa, tai joissakin tilanteissa myös laturilta, ja varastoidaan akustoon. Akun ja järjestelmän käyttöjännite on 48 volttia, eikä siihen ole ulkoista latauslaitetta käytettävissä.

Kahdella pytyllä eteenpäin

Mekaanisesti Fordin uutuusmoottoriin on tehty useita rakenteellisia muutoksia, esimerkiksi polttoaineen ruiskutuspaine on nyt 250 baria, jotta pienhiukkasia syntyisi vähemmän. Lisäksi moottorin ensimmäinen sylinteri voidaan poistaa hydraulisesti käytöstä osakuormituskäytön aikana. Tällöin edetään siis vain kahden sylinterin voimin, ja sylinterin passivointitoiminto vähentää luonnollisesti pumppaushävikkiä sekä pienentää myös polttoaineen kulutusta.

Tarkemmin Puman uusi tekniikka toimii siten, että uuden nokka-akselimoduulin ja erityisen keinuvivun ansiosta nokka-akselin ja ensimmäisen sylinterin imu- ja pakoventtiilien välinen yhteys voidaan katkaista moottoriöljyn paineen mukaan. Jos moottorista tarvitaan vain vähän tehoa, järjestelmä keskeyttää ensimmäisen sylinterin bensiinin ruiskutuksen ja venttiilien käytön.

Pumassa on myös laajennettu Start/Stop-järjestelmä, jonka toiminta alkaa hitaammilla nopeuksilla rullattaessa, eli alle 20 km/h vauhdeissa.

Järjestelmä sammuttaa polttomoottorin heti, kun kuljettaja painaa kytkintä ja jarrua. Käynnistin-laturi käynnistää moottorin uudelleen vasta sitten, kun vaihde on kytkettynä ja jarru vapautetaan.

Ilta-Sanomat on parhaillaan tutustumassa uuteen Pumaan Espanjassa, ja palaa aiheeseen myöhemmin tällä viikolla.