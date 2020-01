Suomeen saapuu 635 800 euroa maksava autoharvinaisuus – ”Aiheuttaa liikehdintää tietyissä piireissä”

Hankkisitko kolmion Helsingin Etu-Töölöstä vai auton? Suomeen saapuu yli 600 000 euroa maksava Mercedes-Benz, joka autokaupan mukaan ”aiheuttaa liikehdintää tietyissä piireissä”

Auton hankintaa ei läheskään aina voi perustella järkisyin. Tämä pätee erityisesti Mercedes-Benz S 65 AMG Final Editionin kohdalla, sillä sen hankintahinta kipuaa Suomessa uutena peräti 635800 euroon – summaan, jolla saisi paljon muuta sijoituksellisesti järkevämpää, esimerkiksi hienon kolmioasunnon pääkaupungin arvoalueelta – tai paljon, paljon muuta.

Tällainen auto on kuitenkin alkavalla viikolla tulossa maahamme myyntiin. Vain 130 kappaletta valmistetun (ns. Final Edition) autoharvinaisuuden Suomen ajoneuvorekisteriin saamisesta pitää maksaa meikäläistä autoveroa mykistävät 297000 euroa.

Auton autoveroton hinta on 338800 euroa. Tällaisen kokonaissumman maksaminen ilman pientä rinnan kivistystä tuntematta lienee mahdollista vain niille, joiden ei tarvitse tarkistaa varallisuuttaan.

Autoharvinaisuus on jo myynnissä Sports Car Center Airportin listoilla. Huippu-Mercedes on vuosimallia 2019, ja sen mittarilukema on tällä hetkellä 1 000 kilometriä. Kyseessä saattaa olla esimerkiksi esittelyauto, tai sitten yksilö vain toimitetaan hieman tavallista korkeammin toimituskilometrein.

– Erityisen paljon kyselijöitä ei vielä ole ehtinyt ilmaantua, mutta kyllä tällainen auto on aina omanlaisensa tapaus, joka aiheuttaa liikehdintää tietyissä piireissä, toteaa Sports Car Center Airportin myyntipäällikkö Roope Kolis Ilta-Sanomille.

Autossa on voimanlähteenä 6,0-litrainen V12-moottori, joka on ahdettu kaksin turboin, ja se tuottaa 630 hevosvoimaa sekä 1 000 newtonmetriä vääntöä.

Auto kiihtyy 0-100 km/h vauhtiin noin neljässä sekunnissa ja saavuttaa parhaimmillaan 300 km/h huippunopeuden. Mallinimi Final Edition viittaa siihen, että tämän mallin myötä Mercedes-Benz jättää hyvästit V12-moottorille henkilöautojensa sarjatuotannossa.