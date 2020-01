Robert tietää, mikä on auton tärkein varuste – ”Kyllä olisi vaikea luopua!”

Nelivetoisten autojen suosio kasvaa yhä: uusista autoista yli 20 prosenttia myydään neljällä vetävällä pyörällä.

Uusista, ensi kertaa rekisteröitävistä autoista entistä isompi osa on nelivetoisia. Eikä ihme. Kun kerran ajaa nelivetoisella autolla, siitä on vaikea luopua.

Näin toteaa myös espoolainen Robert Stuster.

Stusterin ensimmäinen nelivetoinen auto oli jo 90-luvulla Lancia Delta Integrale. Sen jälkeen nelivetoisia autoja on ollut alla useita, toistakymmentä.

– Kyllä nelivedosta olisi vaikea luopua, talviautossa en missään nimessä luopuisi nelivedosta, Stuster sanoo.

Nyt Stuster ajaa nelivetoisella Audi A4:llä. Kesäautona on Audin monisatahevosvoimainen superauto R8, nelivetoinen sekin.

– Puolisoni ajaa myös nelivetoisella – Volkswagen Golfilla, Stuster mainitsee.

Stuster sanoo, että he asuvat sellaisessa paikassa, että talvikelillä kotiin pääsy voi olla hankalaa ilman nelivetoa.

– Neliveto on ennen kaikkea turvavaruste, se tuo turvallisuutta, turvallisuuden tunnetta ja mukavuutta ajamiseen. Neliveto on vakaampi ajaa, ja auto ohjautuu mutkissa paremmin (kuin etu- tai takavetoinen). Se, että nelivedolla pääsee liikennevaloista liikkeelle myös hyvin, on vain turvallisuuden sivutuote, Stuster sanoo.

Stusterin R8-urheiluautossa neliveto tuo vakautta myös esimerkiksi rata-ajoon. Auton perä ei lähde irti helposti silloin kun on lupa mennä kovaa.

Kesäautona Stusterilla on Audi A4 – nelivetoisena tietenkin.

Stusterilla on ollut vuosien varrella myös etu- ja takavetoisia autoja, jotka ovat vaihtuneet aina viimeistään talven kynnyksellä nelivetoon.

– Ostin aikoinaan myös Audi A5 Coupén etuvetoisena. Aika nopeasti se vaihtui nelivetoiseen samanlaiseen. Talviliukkailla neliveto on henkilöauton tärkein varuste. Minulle Quattro (Audin neliveto) ja Audi ovatkin kuin synonyymeja, Stuster sanoo.

Autokaupassa kysymys onkin usein myös mielikuvista. Audi onkin yksi niistä automerkeistä, jotka ovat myyneet nelivetoisia autoja jo vuosikymmeniä. Audin Quattro lanseerattiin jo 1980. Sen jälkeen saksalaista automerkkiä on myös markkinoitu vahvasti nelivetoisena.

Trafin ensirekisteröintitilastoista käy ilmi, että Audeja myytiin vuonna 2000 nelivetoisina Suomessa 24 prosenttia, kun kaikista ensirekisteröinneistä nelivetojen osuus oli tuolloin vain kolme prosenttia. Nelivetojen määrä uudesta autokannasta on kasvanut koko 2000-luvun ajan, ja tällä hetkellä uusien autojen rekisteröinneistä 21 prosenttia on nelivetoisia.

Jos grafiikka ei näy, katso se tästä.

Mercedes-Benzia maahantuovan Vehon lehdistöpäällikkö Pekka Koski sanoo, että 2000-luvun katumaasturibuumilla on osuutensa pelissä.

– Pääansio tästä kuuluu kasvaneelle SUV-tarjonnalle, nelivetoisten autojen tuotantomäärien kautta laskeneille komponenttien yksikköhinnoille ja kotimaisena syynä alati huonontuvan tiestön asettamille vaatimuksille. Yhä useampi asiakas päätyy nelivetoon, koska tiestö rapautuu ja talvikunnossapidon taso vaihtelee ennakoimattomasti, Koski sanoo.

Škoda on yksi valmistaja, jonka mallistossa nelivetoisten osuus on kasvanut merkittävästi.

– Nelivetojen osuus mallistosta on noussut 10 prosentista 20 prosenttiin viimeisen viiden vuoden aikana. Tähän ovat vaikuttaneet Karoq- ja Kodiaq-mallien myyntiin tulo sekä myös Octavian RS-mallin nelivetoinen versio, lehdistöpäällikkö Kari Aalo sanoo.

Pekka Koski mainitsi kommentissaan autojen komponentit. Jotta neliveto saadaan rakennettua autoon, tarvitaan lisää osia, jotka tuovat lisää painoa, automallista riippuen noin sadan kilon molemmin puolin.

Lisääntynyt paino voi lisätä polttoaineen kulutusta. Lisäksi neljä vetävää pyörää syövät – sekin mallista riippuen – hieman enemmän polttoainetta. Tosin rengaskulut voivat olla pienemmät, sillä nelivetoisessa autossa rengassarja kuluu yleensä tasaisesti.

– Vielä kymmenkunta vuotta sitten osalla autoilijoista oli vankkumaton käsitys, että nelivetoinen kuluttaa paljon enemmän kuin kaksivetoinen. Tämä hankinnan jarru on melko lailla poistunut, kun asiakkaat ovat tiedostaneet, että nykytekniikalla toteutettu nelivetoisen kulutus ei enää eroa kaksivetoisesta malliveljestään niin paljon kuin aikaisemmin luultiin, Koski sanoo.

Tekniikka on myös kehittynyt, esimerkiksi kytkeytyvän Haldex-nelivedon ensimmäisissä sukupolvissa kuljettaja huomasi ihan selvästi pienen nykäisyn nelivedon kytkeytyessä päälle.

Nelivedon suosion kasvulle on muitakin syitä kuin halventuneet komponentit ja katumaasturien suosio. Suomessa uusien autojen kauppa on viimeisen 10 vuoden aikana ollut 110 000–120 000 kappaleen paikkeilla. Työsuhdeautojen osuus kokonaismyynnistä kasvaa myös koko ajan.

– Neliveto on usein mukana erilaisissa business-paketeissa. Esimerkiksi BMW on tehnyt paljon kampanjoita, joissa neliveto on tullut samaan hintaan tai sen on saanut muutamalla sadalla eurolla, toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan keskusliitto ry:stä selittää yhtä syytä nelivedon suosion kasvuun.