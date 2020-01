Fiatin uusia automaattivaihteistoja on Suomessa vasta Ducato- alustaisissa matkailuautoissa. Koeajoimme voimalinjan Niesmann+Bischoff Smoven kuorissa.

Ilta-Sanomat pääsi jo kokeilemaan, miltä Fiat Ducaton täysin uusi automaattivaihteisto tuntuu.

Arviolta kolme neljästä Euroopassa liikkuvasta matkailuautosta on Fiat Ducatoja, ja uusista matkailuautoista noin 70 prosenttia tehdään Ducaton alustalle tai koriin.

Maanosan suosituimman matkailuautoalustan on saanut tähän saakka paitsi manuaalivaihteisena myös robotisoidulla vaihteistolla. Robotisoitu vaihteisto on helpottanut ajamista merkittävästi, mutta ominaisuuksiltaan se ei ole vastannut oikeaa automaattivaihteistoa. Ajosuunnanvalitsimen käyttö kun on robotissa pientä arpapeliä, ja varsinkin mäkisessä maastossa vaihteisto arpoo pykäliä.

Ducaton uudistuminen tälle mallivuodelle painottuu tekniikkaan ja uuden WLTP-päästönormin asettamien vaatimusten täyttämiseen. Tässä yhteydessä moottoritarjonnasta poistui 2,0-litrainen 115 hevosvoiman turbodiesel.

Uusi 2,3-litrainen Multijet2-moottori on varustettu muuttuvageometrisella turboahtimella, joka parantaa vääntöä ja pienentää polttoaineenkulutusta. Euro 6d-TEMP -päästönormin vaatimukset täytetään AdBlue-urealiuosta käyttävän SCR-katalysaattorin avulla. Kuljettajan oven vieressä olevan polttonestesäiliön kannen alla on nyt paitsi dieseltankin myös AdBlue-säiliön täyttöaukko.

Turbodieselistä (2,3-litrainen) on 120-, 140-, 160- ja 178-hevosvoimaiset tehoversiot – jälkimmäisen mallimerkinnässä on tosin tehoon viittaamassa luku 180. Perusvaihteisto on kuusiportainen manuaalivaihteisto, mutta sitä ei siis saa enää robotisoituna versiona.

Ducaton kojelauta pysyi faceliftissä kutakuinkin ennallaan. Infonäytölle ei harmillisesti saa vieläkään digitaalista nopeusnäyttöä. Se olisi ollut tervetullut ominaisuus, sillä analoginen nopeusmittari ei ole kovin selvälukuinen.

Mielenkiintoisin Ducato-uudistus on joka tapauksessa uusi 9-portainen momentinmuunninautomaatti, joka tulee hiukan myöhemmin tarjolle myös Ducaton pakettiversioihin. Voimalinjavalikoiman osalta 9Speed-nimiseksi muuttuneen automaatin saa kolmen korkeimman tehoversion yhteyteen.

Kojelaudassa olevan automaattivaihteiston suunnanvalitsimen vieressä vasemmalla on vaihteiston ajotilan valintakytkin.

Siirtyminen robotisoidusta vaihteistosta oikeaan automaattivaihteistoon on teknisesti merkittävä, ja se näkyy myös hinnassa, sillä matkailuautoissa automaatin lisähinta on 3 000–4 000 euroa.

Fiatin mukaan yhdeksän vaihdetta mahdollistavat vääntömomentin optimaalisen käytön ja erinomaisen ajomukavuuden. ZF:n valmistama automaattivaihteisto valitsee käytettävän vaihteen tietysti ajo-olosuhteiden – nopeuden, kuormituksen, kaltevuuden – mukaan.

Vaihteistoa voi toki ohjata myös manuaalisesti: manuaalikäyttö aktivoidaan siirtämällä kojelaudassa oleva vaihteenvalitsin ensin vasemmalle, minkä jälkeen vaihteita vaihdetaan siirtämällä vipua eteen- ja taaksepäin.

Käytössä on kolme ajotilaa, joiden valinta tapahtuu vaihteenvalitsimen vieressä olevasta napista. Jokainen painallus siirtää ajotilan aina seuraavaksi järjestyksessä eli normaali, power ja eco. Tämä valikko näkyy hetken aikaa mittareiden välissä olevalla infonäytöllä. Jos käytössä on jokin muu kuin normaalitila, niin se näkyy näytön alakulmassa olevasta vaihdetietoruudusta.

Ekotilassa vaihteisto vastaa kaasun käyttöön pehmeämmin, power-tilassa nimensä mukaisesti ärhäkämmin. Ekotila on tietysti polttoainetaloudellisin vaihtoehto. Maantieajossa ajotilojen välillä on vaikea huomata eroja, ja kyse onkin enemmän vaihtamisajankohtien muuttumisesta.

Ducaton automaattivaihteistoa testattiin omamassaltaan yli 3-tonnisessa Niesmann+Bischoffin puoli-integroidussa Smove-matkailuautossa.

Kojelaudassa olevaa vaihteenvalitsinta ei tarvitse kurkotella, ja automaatti vaihtaa eri ajotilanteissa pykäliä varsin huomaamattomasti. Koska tarjolla on peräti yhdeksän vaihdetta, joten ”jokaiseen” ajotilanteeseen pitäisi löytyä sopiva pykälä.

Automaatin ainoa pieni miinuspuoli liittyy siihen, että auto ryömii, jos sitä ei pidä esimerkiksi liikennevaloissa paikallaan jarrulla.

Teknisesti Ducato ei jostain syystä kuitenkaan uudistunut niin paljon, että siinä olisi jo sähkötoiminen seisontajarru. Kuljettajan kannalta huonompi uudistumattomuus liittyy sen sijaan ajoasentoon, eli ohjauspyörässä ei ole vieläkään korkeussäätöä.

Erilaisia avustinjärjestelmiä uudistuneeseen Ducatoon kuitenkin saa. Tarjolla on muun muassa automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä, kuolleen kulman varoitusjärjestelmä, kaistavahti ja liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä.

Ajonvakautusjärjestelmään sisältyy sekä mäkilähtöjä helpottava mäkilähtöavustin että kaatumisenestojärjestelmä.

Fiatin maahantuoja vaihtui viime syksynä, kun FCA Finland Oy siirtyi Kian ja Mitsubishin maahantuojana tunnetuksi tulleen Bergé Auto Groupin omistukseen. Fiatin maahantuojan nykyinen nimi on Italmotor Finland Oy.

Organisaatiomuutokset vaikuttivat osaltaan siihen, että muutenkin varsin alamaissa ollut Ducato-pakettiautojen myynti jäi viime vuonna vielä entistäkin vaatimattomammaksi.

Uudistuneita paketti-Ducatoja on jo Suomessa, mutta niiden hinnoittelu on vielä kesken. Maahantuojan edustajan mukaan hinnat tulevat kuitenkin olemaan kilpailukykyiset, ja Ducatolle tavoitellaan selvää myynnin kasvua.

Uudella automaattivaihteistolla varustettuja Ducato-pakettiautoja joudutaan siis vielä odottelemaan. Osaltaan tämä johtuu siitä, että uudella vaihteistolla on kova kysyntä matkailuajoneuvovalmistajien suunnalta, sillä matkailuautojen kohdalla vallitsee sama trendi kuin henkilöautoissa; manuaalivaihteistojen kysyntä vähenee ja automaattivaihteistojen kasvaa.