Omintakeinen Kia e-Soul tuo oivallisen lisän sähköautovalikoimaan.

Kia Soulin kulmikkuus on erottanut sen massasta, eikä kantikkuus ole kadonnut uudessa mallisukupolvessakaan. Soul on Euroopassa tarjolla ainoastaan sähköisellä voimalinjalla. Muualla Soul EV -nimellä kulkeva sähköauto on Euroopassa e-Soul.

e-Soul tuntuu saaneen muotoihinsa jopa aiempaa enemmän kulmikkuutta. Keulan todella mataliksi muotoillut ajovalot piristävät kummasti auton olemusta, mutta peräpää on kuin antiteesi coupé-muotoilulle. Piileekö osa e-Soulin sielukkuudesta jyrkässä takaseinässä ja sitä kehystävissä Tokio by Night -tyylisissä takavaloissa? Kieltämättä persoonallinen ratkaisu.

Peräpäätä kehystävät ylikorostuneet valot.

Tavaratilan kannen alle mahtuvat latauspiuhat. Perusmuodossaan tilavuus on 315 litraa.

Suunnittelijoiden mielestä ilmanvastuskerroin lienee yliarvostettu palanen auton suunnitteluprosessissa. Siksi onkin hyvä lähteä tien päälle kokeilemaan, kuinka laatikkomainen muoto puhkoo ilmaa.

Matka suuntautuu Helsingistä Hankoon. e-Soulin 64 kWh:n akusto on lähdettäessä täynnä virtaa, ja valmistajan mukaan seuraavan latauksen pitäisi tapahtua vasta 452 kilometrin ajon jälkeen, jos elettäisiin teoreettisessa maailmassa. Nyt mittaristo osoittaa sadan prosentin latausarvoa ja kilometreissä lukemaa 403.

Latauspistoke liitetään keulaan. Latausaika liki tyhjästä liki täyteen voi vaihdella lataustavasta riippuen vajaasta tunnista jopa yli vuorokauteen.

Edestakaisen matkan pituus Helsingistä Hankoon on noin 250 kilometriä. Lämpötila on mennen tullen hieman nollan yläpuolella. Tie on sula ja tuuli on kohtalaista, mutta säätiedotuksessa sitä ei kutsuttaisi navakaksi. Ei siis pitäisi olla minkäänlainen ongelma suoriutua matkasta talvinopeusrajoituksia noudattamalla.

Enimmäkseen matkaa tehdään ekonomisella ajotilalla. Välillä ohituksissa hyödynnetty sporttiasetus singauttaa 1 600-kiloisen massan hujauksessa ”alinopeutta” ajavan ohitse. Kun maali häämöttää Hangossa, keskikulutus näyttää asettuneen lukemaan 19,3 kWh / 100 km. Kohtuullista.

Kuljettajan kannalta eri toiminnot ja kytkimet ovat hyvässä järjestyksessä.

Vaihteenvalitsin on e-Soulissa litteä kiekko.

Paluumatkalla lukema laskee 0,2 kWh:n verran. Virtaa riittää runsaasti vielä seuraavan päivän kaupunkipyörittelyyn ennen seuraavaa pistoketyöskentelyä.

Useiden sähköautojen tapaan myös e-Soulissa voi säätää energian talteenottoa ohjauspyörän siivekkeillä Näin regeneraation määrää pystyy säätämään tai halutessaan kuski voi antaa auton rullata vapaasti. Vaihtoehtoisesti automatiikka hoitaa säädöt.

Miksi toimintamatkasta ja sen riittävyydestä pitää jauhaa rivikaupalla? Siksi, että moni näkee edelleen riittämättömän toimintamatkan merkittävänä esteenä sähköauton hankinnalle. Yhtä soittoa etelän mies ei tietenkään aja e-Soulilla Lappiin. Se on toki selvä.

Takaistuimella on asialliset tilat kahdelle aikuiselle.

Silti e-Soul todistaa omalta osaltaan, että moni kesämökkireissu onnistuu pelkällä sähköllä ajaen. Usein jopa edestakaisin. e-Soulin voimalinja on tuttu entuudestaan Kia e-Nirosta ja Hyundai Konasta, joten ne voidaan laskea samaan kastiin.

Kun autoon pitää saada lisävirtaa, latausaukon sijoittaminen etupuskuriin on miellyttävä ratkaisu käytännön kannalta – paitsi jos sattuu tuiskuttamaan ja latausaukon kannen päälle muodostuu ikijäältä vaikuttava hyinen kerros.

Energiankulutuksesta kiinnostuneelle keskikonsolin näyttö tarjoaa paljon silmäiltävää.

Sisätilat ovat auton pituuden nähden väljät. Materiaalit eivät ole karuja, mutteivät myöskään ylellisyyttä tavoittelevia. Pientä lisäyritystä on ovien valotehosteissa. Vastoin Kian yleisiä ratkaisuja vaihteenvalitsin on mallia pyöritettävä. Nahkaverhoillun ohjauspyörä lämpiää nappia painamalla.

Fiilistä ohjaamoon.

Ajaminen e-Soulilla on varsin vaivatonta. Ohjausta on tehostettu taiten, eikä tarkkuudessakaan ole nokan koputtamista.

Auto liikahtaa kaupunkimaisemassa notkeammin kuin sen ulkokuoresta voisi päätellä. Maantiellä suuntavakaus on hyvä.

Sivupeileistä syntyvät suhinat ja rengasäänet voisivat tuntuvammilla eristyksillä pysyä kurissa, joskaan eivät ne nytkään ole erityisen häiritseviä. Korkeudestaan huolimatta e-Soul ei kallistele kurveissa kummemmin. Vastapainona hitaammissa nopeuksissa esiintyy pientä nypytystä.

Keinonahalla täydennettyihin nahkaistuimiin saa edessä viilennyksen ja lämmityksen. Vaikka ulkolämpötila on ajettaessa plussan puolella, sisätiloihin on vaikea säätää tasaista lämpöä erillisestä ilmalämpöpumpusta huolimatta. Etenkin jalkatiloissa tuntuu viileältä, vaikka puhalluksen komentaa ainoastaan lattiaa kohden. Ei lupaa hyvää paukkupakkasten koittaessa.

Takana on mukavasti tilaa keskimittaiselle aikuiselle, mutta erityistä hemmottelun tunnetta takana istuminen ei synnytä.

Loppuu kuin seinään.

Tavaratila edustaa luokassaan kohtuullisen hyvää 315 litran vetoisuutta. Latausjohdot mahtuvat summittain heitettyinä tilaa jakavan kannen alle piiloon.

Ilahtuneena pätevästä voimalinjasta, auton teeskentelemättömästä ripeydestä ja pitkästä toimintamatkasta e-Soulia latailee mielikseen yön yli kotitalouspistokkeesta.

Onko ulkomuoto liian persoonallinen ja hinta turhan kova erottautumisesta? Siinä ovatkin e-Soulin arveluttavimmat seikat.