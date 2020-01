Volkswagen ID.3:n valmistus on jo alkanut, mutta muutama seikka kannattaa autoa odotellessa erityisesti huomioida.

Volkswagen ID.3:sta on jo pitkään puhuttu saksalaisvalmistajan todellisena syömähampaana uuden ajan sähköautojen keskuudessa. Auton valmistus on nyt vihdoin alkanut, ja sen himpun alle 30 000 euron lähtöhinta Saksassa tekeekin siitä erittäin varteenotettavan kilpailijan monille tavallisen kansan täyssähköautoja valmistavalle merkille. Sellaisia ovat tällä hetkellä esimerkiksi Hyundai, Kia, Nissan, Opel, Peugeot ja Renault.

Suomeen autoa on jo ennakkotilattu lähemmäs 300 kappaletta, vaikka auton lopullinen hinta ei vielä olekaan tiedossa. Koska Suomen autovero perustuu auton CO2-päästötasoon, on odotettavissa oleva autovero varsin maltillinen, noin 1 500 – 2 000 euron luokkaa. Hintaseikkojen selkiytymistä odotellessa kannattaa ID.3:sta huomata erityisesti kolme seikkaa.

1. Sisältä suuri

Ensinnäkin ID.3:a arvioitaessa on huomattava, että 4,26-metrisestä kokonaismitastaan huolimatta se on sisätiloiltaan kokoluokkaansa tilavampi, koska matkustamo on voitu järjestellä sähkövoimalinjasta johtuen aivan uudella tavalla; toisin sanoen sisätilat lähestyvät valmistajan mukaan jopa Passat-kokoluokkaa. Hintavertailua pitäisi siis tehdä todennäköisimmin Suomessa jossakin Golfin ja Passatin välimaastossa.

2. Yllättävä vetotapa

Toinen yllättävä seikka ID.3:ssa on sen vetotapa: auto on takavetoinen! Tämä on varsinkin hieman urheilullisempaa ajamisen otetta odottaville hieno uutinen, sillä tyypillisesti kompaktit sähköautot ovat olleet viime vuosina etuvetoisia. Kalliimmat täyssähköautot ovat usein nelivetoisia, vaikka esimerkiksi Teslalta myös takavetoversioita on saatavilla. ID.3:n inspiroivaa ajotuntumaa tukee sekin, että sen painopiste on erittäin alhaalla.

Kuvailut uutuuden sisätiloista lupaavat paljon.

ID.3:n 200 hevosvoimaa ja 310 newtonmetrin vääntö lupaavat autolle pirteää suorituskykyä, eikä sen 1 600 kilon omamassakaan ole kasvanut erityisen korkeaksi. Auton maksimitoimintamatka on totuudenmukaisen, myös lämpötilaerot huomioon ottavan WLTP-mittaustavan mukaan, akuston koosta riippuen, noin 330 – 550 kilometriä.

3. Eroon valmistuksen CO2-kuormasta

Kolmas huomionarvoinen seikka on, että upouusi ID.3 toimitetaan Volkswagenin mukaan aina ensiostajalleen CO2-neutraalina. Yhtiö toteaa tiedotteessaan, että ID.3 on Volkswagenin ensimmäinen malli, joka tuotetaan CO2-neutraalisti läpi koko tuotantoketjun Zwickaun tehtaalta.

Mikäli tuotannossa syntyy CO2-päästöjä, ne kompensoidaan kestävä kehitys huomioon ottaen erilaisten ympäristöprojektien avulla. Siten ID.3 aloittanee sähköautoilussa uuden aikakauden, koska sen valmistuksen CO2-kuorma onkin jatkossa 0 (nolla) kiloa, eikä huomattavasti enemmän kuin polttomoottoriautoihin verrattuna tähän asti on ollut.