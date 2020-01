Kaupunkiautojen pioneeri uusiutui ja jää odottamaan mullistavaa vuotta 2022

Kaupunkiliikenteen pioneeriauto Smart on keksinyt itsensä uudelleen.

”Tulevaisuuden auton on asetettava nykykäsitykset kyseenalaisiksi ja inspiroitava radikaalein ja suuntaa näyttävin teknologisin ideoin”.

Näin asemoi Mercedes-Benzin insinööri ja visionääriksi kutsuttu Johann Tomforde uuden Smartin – siis jo vuonna 1972.

Vaikka nyt vuonna 2020 uusiutuneessa Smartissa ei ole mitään vallankumouksellista, Tomforden ajatukset pätevät tänäänkin, liki 50 vuotta myöhemmin.

Smart ei ole edes ensimmäistä kertaa kyyditsemässä sähkön voimalla. Ensi kerran Smartin sähkömalli paljastettiin jo 2007. Myrskyn riepottelemassa Valenciassa esiteltiin tällä viikolla kauttaaltaan ja täysin sähköistynyt mallisto.

Valmistaja tuntuu olevan ylpeä lausuessaan, että Smart on ensimmäinen automerkki, jonka koko mallisto on siirtynyt polttomoottoreista sähkömoottoreihin.

Ehkä vielä isompi muutos on kuitenkin ovella, sillä 2022 esitellään täysin uusi Smart yhdessä kiinalaisen Geelyn kanssa. Projektista ei puhuta edes hyssytellen. Mercedes-Benzin edustajan mukana jopa sisäinen tiedonvaihtokin projektiin liittyen on kielletty Sindelfingenissä, Mercedeksen pääkallonpaikalla. Geely-yhteistyön myötä Smartin pääkonttori sijaitsee vastaisuudessa Kiinan Ningbossa.

Lähes 70 prosenttia Smarteista myydään kaksipaikkaisena.

Uutta tämän vuoden fortwo- ja forfour-malleissa on osin muuttunut muotoilu, harppauksin kehittynyt digitaalinen yhdistettävyys älypuhelimen kanssa sekä koko malliston kattava sähkötoimisuus.

Älypuhelimen sovelluksella esimerkiksi auton oven voi avata etänä ja antaa auto vaikkapa kaverin käyttöön. Sovellus mahdollistaa myös tarvittaessa maksutoiminnot lainaamiseen liittyen.

Jotain vanhasta maailmastakin on jäljellä, sillä kuten esimerkiksi uusi Seat Mii Electric, myös Smart käynnistetään vanhakantaisesti sovittamalla avainta lukkopesään.

Ulkoisia muutoksia löytyy keulasta, joka on erinäköinen riippuen malliversiosta: kahden istuttavassa mallissa jäähdyttimen säleikkö on väljästi ottaen v-kirjaimen muotoinen, kun taas forfourissa mukaillaan A-kirjainta. Poiketen aiemmasta jäähdyttimen säleiköt ovat korinvärisiä eikä kontrastivärillä tehostettuja. Keulaa koristavat nyt myös lisävarusteiset led-ajovalot.

Smartin uusi multimediajärjestelmä mahdollista älypuhelimen saumattoman integroinnin.

Smartin korkein vääntömomentti on 160 newtonmetriä. Hevosvoimia löytyy 82 (60 kW). Auton kiihtyvyydestä kertoo se, että parkkiruudusta nopeuteen 60 km/h se ehättää 4,8 sekunnissa. Huippunopeus on 130 km/h. Smartin toimintamatka on enimmillään 133 kilometriä (WLTP).

Kiihkeässä kaupunkiliikenteessä tutka-avusteinen energian talteenotto toimii silmin nähden, sillä mittariston ilmoittama toimintamatka vähenee hitaasti. Toiminnon avulla auton nopeus laskee automaattisesti edessä ajavan ajoneuvon mukaiseksi.

Kaupungissa Smartin ketteryys on omiaan. Valencian keskustassa, lukuisten monikaistaisten liikenneympyröiden usein sekasortoisessa liikennevirrassa Smartin saa helposti ujutettua haluttuihin väleihin. Kiihtyvyydestä se ei jää kiinni, pikemmin kuskin rohkeudesta.

Ruuhkassa ajamista helpottaisi, jos kahdeksantuumaisen kosketusnäytön navigaattori toimisi täsmällisemmin. Monessa tapauksessa ryhmittyminen epäonnistuu riittämättömän karttanäkymän ja pahasti viipeellä tulevien äänikomentojen vuoksi. Muutaman kerran järjestelmä komentaa ajamaan liikennesääntöjen vastaisesti joko kävelykadulle tai suljetulle väylälle. Ei erityisen smartia! Puhelimen kautta kosketusnäyttöön peilattu navigointi lienee enemmän kuin järkevä vaihtoehto.

Alle seitsemän metrin kääntösäde ja liki 2,7 metrin pituus auttavat suuresti pysäköidessä, jos vain Valencian tapaisesta autovaltaisesta kaupungista parkkiruutu löytyisi.

Moottoritiellä Smart yllättää vakaudellaan 120 kilometrin tuntivauhdissa, vaikka Välimereltä iskevät puhurit kurittavat pikkuruista menijää. Matala painopiste auttaa pitämään renkaat tiivisti tien pinnassa tiukasti kaartuvissa liittymissäkin.

Hauska yksityiskohta löytyy kuljettajan viereisen istuimen edestä, sillä pitkäjalkainen voi sujauttaa jalkateränsä kojelaudan alle näkymättömiin. Aiempien asiakkaiden toiveiden mukaisesti edestä löytyy nyt aiempaa enemmän säilytystilaa.

Lisävarusteena Smartiin saa 22 kW:n latauslaitteen (vakiona 4,6 kW). Pikalataustoiminnolla akut latautuvat alle 40 minuutissa kymmenestä 80 prosenttiin.

Uudet Smartit hinnoitellaan Suomessa helmikuussa. Hintataso ei valistuneen arvion mukaan muutu oleellisesti nykyisestä. Nyt edullisin Smart maksaa alle 26 000 euroa.