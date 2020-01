Yli sata Tesla-kolaria tutkintaan – autojen epäillään kiihdyttäneen itsestään

Ongelmia on ilmennyt kaikilla Tesla-malleilla.

Sähköauto Teslan turvallisuus on joutunut kyseenalaiseksi, kertovat amerikkalaismediat. CNN kertoo, että liikenneturvallisuusviranomaisten tietoon on saatettu 110 Tesloille tapahtunutta onnettomuutta, joissa on loukkaantunut yhteensä 52 ihmistä. Teslojen epäillään kiihdyttäneen itsestään.

Ongelmia on ilmennyt kaikilla kolmella myynnissä olevalla Tesla-mallilla. Usein kyseessä on ollut tilanne, jossa autoa on oltu pysäköimässä tai se on ollut lähdössä pysäköintipaikalta. Teslat ovat karanneet kuljettajiltaan ja törmäilleet muun muassa palmupuuhun, palopostiin, seiniin ja toisiin autoihin, kertoo Washington Post.

Monissa tapauksissa on olemassa epäily, että kuljettajat ovat itse erehtyneet ja painaneet kaasua, kun pitäisi jarruttaa.

Teslojen ongelmista kertoi Suomessa aiemmin Helsingin Sanomat.