Käytettyjä matkailuvaunuja hinataan nyt Suomeen runsaasti – ensirekisteröinneissä Poksi porskuttaa

Pilote palasi viime vuonna Suomeen. Ranskalaismerkillä on puoli-integroituja, nostovuoteellisia puoli-integroituja, täysintegroituja, alkovimalleja ja retkeilyautoja.

Melkoinen osa Suomeen viime vuosina käytettyinä tuoduista matkailuajoneuvoista on ollut vaunuja.

Matkailuajoneuvotuojat MAT ry:n tuore selvitys käytettyjen matkailuajoneuvojen tuonnista on varsin pintapuolinen ja lisäkysymyksiä herättävä, mutta yksi johtopäätös muutamasta luvusta on helppo tehdä: kun katsotaan uutena ja käytettynä tuotujen matkailuvaunujen ja matkailuautojen määriä, käytettyjen vaunujen tuonti on hämmästyttävän suurta.

Vuonna 2018 ensirekisteröitiin 681 uutta ja 356 käytettyä vaunua. Viime vuonna luvut olivat 783 ja 421. Eli yli kolmannes viime vuosina rekisteröidyistä matkailuvaunuista on ollut käytettyjä.

Hiukan perinteisiä puoli-integroituja kapeammat van-mallit kasvattavat suosiotaan. Adrian uusi Compact on nyt ensimmäisen kerran nähtävänä Suomessa.

Matkailuautojen kohdalla luvut ovat olleet 1 276 / 556 ja 1 449 / 581. Eli kun uusien matkailuvaunujen myynti on kasvanut, käytettyjen tuonti ei ole seurannut samaa tahtia.

Erikoista luvuissa on se, että MAT ry:n ilmoittamilla rekisteröintiluvuilla laskettuna vaunujen osuus ensirekisteröinneistä on noin 35 prosenttia eli reilu kolmannes, mutta käytettyjen tuonnissa vaunujen osuus oli viime vuonna jo yli 40 prosenttia. Mielenkiintoinen kysymys on, mistä tämä johtuu, sillä matkailuajoneuvovalmistajat ovat viime vuosina lisänneet edullisemman hintaluokan vaunujen tarjontaa.

MAT:n selvitys ei kerro, mikä on ollut käytettyjen matkailuajoneuvojen koko- tai hintaluokka. Ei tuollaista tietoa tosin löydy kunnolla edes uusina Suomeen tuoduista matkailuajoneuvoista, sillä niiden merkki- ja varsinkin mallikirjo on todella laaja.

Uusiin matkailuajoneuvoihin pääsee tutustumaan nyt viikonloppuna Helsingissä järjestettävillä Caravan-messuilla. Tapahtuma on avoinna Helsingin Messukeskuksessa lauantaina ja sunnuntaina kello 10–18. Caravan-messuilla on esillä lähemmäs 200 erilaisiin tarkoituksiin soveltuvaa matkailuajoneuvoa. Caravan-messuille pääsee samalla lipulla kuin Matkamessuille.

Katsastusvapaille alle 750-kiloisille retkeilyvaunuille on oma asiakaskuntansa. Tämän vaunukunnan uusin edustaja on Poksi Midi: 5 990 euroa maksavan uutuuden alapuolella Poksin mallistossa on 4 790 euron hintainen Mini.

Messukeskuksessa on viikonloppuna esillä melkoinen kattaus uusia matkailuajoneuvoja. Tarjonnan hintaskaala alkaa alle 5 000 eurosta ja ulottuu noin 430 000 euroon.