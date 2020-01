Ensitestissä Hyundain upouusi 67-heppainen pikkuauto – tältä se näyttää ja näin se kulkee

Hyundai i10 on leppoisa pikkuauto. Halvimmillaan se irtoaa kaupasta 13 990 eurolla, jolloin alleen saa Fresh-tason varusteet manuaalivaihtein.

Kaupungistuminen on yksi nykyajan vahvimmista megatrendeistä. Kaupungistuminen vaikuttaa elämäämme monin tavoin. Liikenteessä yksi niistä on autojen pieneneminen ja pienten autojen yleistyminen, koska tiiviisti asutussa ympäristössä etevimmillään on juuri pikkuauto. Tämä on yksi tärkeimmistä syistä, joiden vuoksi esimerkiksi Hyundai panostaa reippaasti pieneen, uudistuvaan i10-malliinsa.

Suomessa vastaavat ns. A-segmentin autot eivät koskaan ole olleet kovin merkittävässä roolissa, mutta suuren maailman mittakaavassa tilanne on toinen. Myös Hyundai näkee pikkuautoissa uutta kasvupotentiaalia, ja on kääntänyt katseen mallistonsa pienimpään, i10:een.

Yllätyksetön 252 litran tavaratila ei ole suuren suuri, mutta tässä kokoluokassa ihan hyväksyttävä.

Edeltäjäänsä verrattuna uusi kolmannen sukupolven Hyundai i10 tarjoaa suuremmat sisätilat ja päivitetyn muotoilun. Kaksi senttiä lasketun kattolinjan ja saman verran levennetyn korin ansiosta uutuus on nyt entistä menevämmän näköinen.

Hyundain uudistettu pikkuauto tulee tarjolla sekä 4- että 5-paikkaisena. Näistä nelipaikkainen on aina Suomessa matalampi Fresh-varustetaso, ja viisipaikkainen ylempi Comfort. Pidentyneen akselivälin ansiosta myös matkustajien tilat ovat kasvaneet hivenen.

Ohjaamo on perustoimiva ja istuimet edessä keskinkertaisen hyvät, vaikka niistä esimerkiksi ristiselän tuen säätö puuttuukin. Kojelaudan hunajakennokuvioitu kolmiulotteinen koristepaneeli luo omaa ilmettään.

Hyundain mukaan uusi i10 on kokoluokkaansa suurempi. Kokoluokka huomioon ottaen tässä pikkuautossa onkin ihan kohtuullisen hyvät tilat niin edessä kuin takana, sillä neljä noin 180-senttistä aikuista mahtuu i10:een kohtalaisen kivuttomasti, ainakin lyhyille siirtymille.

Valitettavasti Suomeen tuotavat perusversiot eivät kuitenkaan lunasta uudistetun korin luomaa illuusiota rivakammasta pikkukulkineesta.

Se jää myöhemmin tänä vuonna saapuvan, rutkasti riuskemman i10 N Line -version huoleksi.

Suomen perusversiot kulkevat vain ja ainoastaan 1,0-litraisen, ahtamattoman kolmepyttyisen MPI-moottorin voimin, eikä niitä voi valitettavasti erityisesti kehua, sillä auton maksimiteho on 67 hevosvoimaa ja huippuvääntö tänä päivänä verrattain laimeat 96 newtonmetriä.

Jo lähtökohdat antavat ymmärtää, ettei 67 hevosvoiman turvin mitään henkeäsalpaavaa suorituskykyä ole lupa odottaa. Auto kyllä kiihtyy sataseen, mutta siihen humahtaa lähes 15 sekuntia.

Ohituskiihtyvyydestä on vähänkään suuremmissa vauhdeissa oikeastaan turha puhua, kun kaasun painaminen tuntuu kiihdyttävän vain kuljettajaa. Onneksi Hyundai esittelee i10:stä siis pian myös uuden N Line -mallin, joka saapuu markkinoille myöhemmin keväällä.

Takaistuimella ei tietenkään juhlita, mutta neljä 180- senttistä aikuista tähän pikkuautoon mahtuu yllättävän hyvin. Takapenkillä kolmas matkustaja alkaa ahdistaa.

Hyundai i10 N Line liikkuukin sitten jo turboahdetun 1,0 T-GDi -moottorin voimin. Se tuottaa 100 hevosvoimaa ja 172 newtonmetriä vääntöä. Tehoa on siten noin 50 prosenttia ja vääntöä peräti 77 prosenttia enemmän. Luvassa on paljon parempaa suorituskykyä ja todennäköisesti myös taloudellisuutta, kun moottorin ei tarvitse ponnistella jatkuvasti voimiensa äärirajoilla.

Vaihteistona i10:ssä on joko viisiportainen manuaali tai viisiportainen automatisoitu robottivaihteisto. Manuaali on erittäin sujuvatoiminen ja liikkeiltään täsmällinen.

Myös välitykset on mietitty hyvin kohdilleen. Esimerkiksi kahden hengen kuormalla ylimmän eli viidennen vaihteen voi napauttaa päälle jo viidenkympin vauhdissa ilman, että moottori siitä isommin protestoisi. Pikkumoottori alkaa vetää miellyttävän nöyrästi jo 1500 rpm käyntinopeudesta alkaen, vaikka voimaa ei ylettömästi olekaan.

Pyöreät analogiset päämittarit ovat kikkailemattoman helppolukuiset.

Ohjaus on luonnollisesti sähköisesti tehostettu, jotta nykyaikaiset turvajärjestelmät on saatu varusteluun mukaan. Vakiovarusteluun sisältyvät muun muassa kaistallapitoavustin, automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä jalankulkijoiden tunnistuksen kera, kaukovaloautomatiikka sekä kuljettajan vireystilan valvonta.

Helppokäyttöisyyttä erityisesti kaupunkiajossa lisää Comfort-varustetasossa vakiovarusteena oleva peruutuskamera. Myös auton kääntöympyrä on ketterän pieni.

Ajettavuutta kerrotaan parannetun takajousituksen ja ohjauksen muutoksin. Taka-akseliston muutoksilla on haettu lisää kaarrevakautta. Ohjausvastetta on parannettu ja ohjausvaihdetta muokattu suoremmaksi.

Uusi kolmannen sukupolven i10 on mahdollista personoida mieleisekseen peräti 22 eri ulkoväriyhdistelmän avulla.

Uuden i10:n ajaminen mutkateillä onkin lopulta miellyttävän ongelmatonta, kunhan ottaa huomioon rajoitetut voimavarat. Tämä auto on alun perinkin tarkoitettu ensisijaisesti taajamissa liikkumiseen; moottoriteille siirrytään vain kun tilanne todella niin vaatii.

Suomeen uusi i10 saapuu helmi-maaliskuun taitteessa. Myöhemmin saapuva i10 N Line on sitten jo aivan toinen tarina.