Volkswagenin sähköauton varaajia houkutellaan ilmaisella virralla – ”tulee uusia varauksia ja jotkut peruuttavat”

Golfin kokoluokkaa olevan Volkswagen ID. 3 -täyssähköauton tuotanto on alkanut Saksan Zwickaussa, mutta ensimmäiset autot saapuvat Suomeen vasta elo-syyskuussa.

Kymmenkunta auton ennakkoon varannutta kävi tosin jo joulukuussa koeajamassa uutuutta, ja tehtaan demoautoa näytettiin tammikuussa Helsingissä ennakkovaraajille.

Tuhannen euron ennakkovarausmaksun varanneiden asiakkaiden määrä on liikkunut välillä 260–320. Suomeen on ensivaiheessa tulossa 250 kappaletta 1st Edition -erikoismallia. 1st Edition on ainutlaatuinen malli, joka on tuotannossa vain nyt alkuvaiheessa. Erikoismallin erottaa ulkoisesti ja sisäisesti muun muassa design-elementeistä.

ID. 3 -autot saapuvat Suomeen alkusyksystä. Ennakkoon auton tilanneet saavat 2 000 kilowattituntia ilmaista virtaa.

– Ennakkovarausten määrä on pysynyt suunnilleen samana, sillä koko ajan tulee uusia varauksia, ja jotkut peruuttavat varauksensa, kertoo K-ryhmän K-Autossa Volkswagen-henkilöauto-osastoa johtava Mikko Mykrä.

Ennakkovaraus ei ole Volkswagen ID.3 -täyssähköautoa koskeva ostosopimus, eikä siinä määritellä ostosopimuksen ehtoja. Ennakkovaraus ei sido kumpaakaan osapuolta ostosopimuksen tekemiseen. Ennakkovarauksen hinta huomioidaan osana ostosopimusta, ja jos ennakkovarauksen peruu, tonnin saa kokonaan takaisin.

Ilmaista virtaa

ID. 3:n ennakkoon varanneet saavat Volkswagen-tehtaan lanseeraaman We Charge -verkoston kautta vuoden ilmaiset lataukset – tai käytännössä ilmaista virtaa saa 2 000 kilowattituntia.

K-ryhmään kuuluvalla K-Autolla olisi mahdollisuus käyttää ilmaista virtaa maahantuomiensa täyssähköautojen markkinoinnissa, onhan Suomen suurimmaksi sähköautojen pikalatausverkosto K-Lataus K-ryhmän omistuksessa.

Suomen reilusta 270:stä sähköautojen julkisesta pikalatauspisteestä noin 40 prosenttia kuuluu K-Lataus-verkostoon, ja K-Latauksen asemat kuuluvat luonnollisesti Volkswagenin We Charge -verkostoon. Kaikki K-Lataus-asemilta ladattava sähkö on tuotettu kotimaisella tuulivoimalla.

Edullista Seat Mii electriciä ei tarvitse markkinoida ainakaan tällä hetkellä, sillä sitä tilattiin parissa kuukaudessa 600 kappaletta. Pikkuauton toimitukset venyvät pahimmillaan parin vuoden päähän.

K-Lataus-verkostoon kuuluu tällä hetkellä 106 pikalatauspistettä ja 268 peruslatauspistettä, jotka sijaitsevat 76 K-kaupan yhteydessä. Pikalatauspisteissä on sekä CCS Combo- että CHAdeMO-latausliitin. Peruslatauspisteillä voi puolestaan ladata sähköautoa tyypin 2 mukaisesta pistorasiasta.