VW:lle uskollinen saa takuuseen lisävuoden

Takuulla on merkitystä auton jälleenmyyntiarvolle. Nyt Volkswagen palkitsee merkkiuskollisia takuun lisävuodella.

Seatin kampanjaluontoinen viiden vuoden takuu on muuttunut pysyväksi vuoden alusta alkaen. Volkswagen-merkeistä Seatilla on ollut jo lähes neljän vuoden ajan Suomessa kampanjaluontoinen viiden vuoden / 100 000 kilometrin takuu. Takuulupaus koskee koko Seat-mallistoa.

– Kokemukset pitkästä takuusta ovat olleet erittäin myönteisiä. Viiden vuoden takuu tuo asiakkaille lisää luottamusta merkkiä kohtaan, ja pitkällä takuulla on ollut myös positiivinen vaikutus autojen jälleenmyyntiarvoon käytettynä. Takuunalainen auto on myös autoliikkeelle haluttu vaihtoauto, koska huoli myynnin jälkeisistä korjauskustannuksista vähenee, kertoo K-Autossa Seatista vastaava johtaja Jukka Kiuru.

K-Auto on myöntänyt tämän vuoden alusta alkaen uskollisille Volkswagen-asiakkailleen yhden lisätakuuvuoden, joka tosin katkeaa 100 000 kilometrin kohdalla, kun taas kaksi ensimmäistä takuuvuotta ovat kilometrirajoituksettomia.

Yksityishenkilö, jolla on omistuksessaan Volkswagen, saa uudelle Volkswagenilleen kolmannen takuuvuoden. Merkkiuskollisuutta ei mitata vuosilla, eli lisätakuun saannin ainoa ehto on Volkswagenin omistaminen.

Volkswagen-konsernin merkeillä takuu on pääsääntöisesti vain kaksi vuotta. K-Auton maahantuomista Volkswagen-konsernin merkeistä Audin takuu on jatkossakin kaksi vuotta. Pääsääntöisesti sama kahden vuoden kilometrirajoitukseton takuu on sekä Volkswagenilla että Helkama-Auton tuomalla Škodalla.

Ilta-Sanomat poimi muiden merkkien takuutietoja:

Hyundain takuu on seitsemän vuotta ilman kilometrirajaa, Kian takuu on seitsemän vuotta / 150 000 kilometriä, Fordin takuu on Suomessa viisi vuotta / 100 000 kilometriä (Mustang kolme vuotta / 100 000 km), Renault´n takuu on pääsääntöisesti neljä vuotta / 100 000 km (valtaosassa malleja kaksi ensimmäistä vuotta on ilman kilometrirajaa), Dacian ja Toyotan takuu on kolme vuotta / 100 000 kilometriä.