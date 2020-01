Sähköautojen akkutekniikassa tapahtuu nyt hyppäyksiä – kapasiteetti kasvoi yli kaksi kolmannesta, vaikka paketin koko pysyi ennallaan

Täyssähköautojen ja ladattavien hybridien akkuteknologia kehittyy nyt isoin askelin, kertoo Mercedes-Benziä ja Smartia valmistava Daimler.

Taustalla akkuteknologian loikassa vaikuttavat EU:n kunnianhimoiset CO2-päästötavoitteet, joihin ei ylletä ilman sähköistymisstrategioita.

Tämä on seikka, joka helposti unohdetaan Suomesta asioita arvioiden. Pienen Suomen markkinoille autoja kun ei erikseen yksikään autovalmistaja suunnittele tai tuota.

Viime vuonna nähtiin useita roimia hinnanalennuksia eritysesti niin sanotuissa ensimmäisen sukupolven täyssähköautoissa. Näin tapahtui, koska monet aiemmin sähköautomarkkinoille tulleet mallit joutuvat päivittämään oman teknologiansa, ja tuomaan markkinoille uudempaa mallistoa tyydyttämään laajemman sähköautojen ostajakunnan tarpeet.

Viimeisimpinä kehitysaskelistaan on kertonut Mercedes-Benz. Merkin C-, E-, GLC- ja S-mallien pistokehybridien litiumioniakun nimelliskapasiteetti on kasvanut merkittävästi, vaikka akun koko on pysynyt ennallaan.

Käytännössä akkujen suurin mahdollinen energiantuotantokyky on siis kasvanut 15 Ah:ia eli 68 prosenttia.

Valmistajan mukaan huiman parannuksen on mahdollistanut kennokemian kehityskulku litiumrautafosfaatista litiumnikkelimangaanikoboltiksi (Li-NMC), jonka myötä kennokapasiteetti on kasvanut 22 Ah:sta peräti 37 Ah:iin.

Kyseinen akkujärjestelmä on Daimlerin tytäryhtiön Deutsche Accumotiven valmistama.