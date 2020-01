Bensiinistä saattaa joutua pulittamaan elokuussa jopa 1,75 euroa litralta – dieseliä taas tullaan rankaisemaan bensaakin suuremmalla lisäverolla

Tämän hetken kalleinta perusdieseliä saa nyt Polttoaine.net -palvelun mukaan Enontekiön St1:ltä, jossa dieselistä pyydetään 1,609 euroa per litra. Arvokkainta ysiviitosta taas myy Raision Seo, hintaan 1,681 e/l.

Halvinta 95E10 -bensiiniä saa puolestaan Kokemäen ABC:ltä (1,459 euroa) ja halvinta dieseliä Keskiseltä Alavudelta (1,463 euroa/litra).

Halpaa, kallista tai ei kumpaakaan, mutta polttoaineiden hintojen ennakoidaan joka tapauksessa yhä nousevan.

Korotuspaine johtuu muun muassa ilmastoseikkoihin liittyvästä biosekoitevelvoitteesta, jonka mukaan polttoaineissa pitää olla tänä vuonna laskennallisesti 20 prosentin verran kalliimpia uusiutuvia komponentteja, kun vielä viime vuoden puolella sama velvoite oli 18 prosenttia.

Poliittista hinnankorotuksista ensimmäinen on niin ikään lyöty lukkoon, eli polttoaineveroa nostetaan hallituksen tekemällä päätöksellä elokuussa (arvonlisävero mukaan lukien) noin 6,3 senttiä bensiinilitralta sekä dieselöljyn ynnä sitä korvaavien biopolttoaineiden veroa noin 6,9 senttiä per litra.

Nykyisen hintatason vallitessa diesel lähestyisi siten elokuussa jopa lähes 1,68 euron ja bensiini 1,75 euron litrahintaa.

Se on kuitenkin hyvä huomioida, että markkinoihin vaikuttaa kaikkiaan niin monta tekijää, ettei kyseisiä lukuja voi pitää vasta kuin suuntaa antavina. Elokuiset polttoainehinnat saattavat siis olla lopulta mainittua alhaisempia, mutta toki myös reilusti korkeampiakin.

Korotusten vaikutukset päästöihin lienevät kuitenkin marginaalisia, sillä Traficomin tekemän tutkimuksen mukaan yksityisautoilu alkaisi vähentyä vasta, jos polttoaine maksaisi 2,26 euroa litralta tai enemmän.

Liikennesuoritteen raju hillintä pelkkien polttoainehintojen turvin vaikuttaa siten poliittisesti hyvin vaikealta, eli edellyttäisi osiin pilkottunakin yhteensä peräti 50 sentin luokkaa olevaa lisäkorotusta.

”Miksi polttoaineveroa nostetaan? Miten käy suomalaisten yritysten kilpailukyvyn? Entä miten käy vähävaraisten kotitalouksien?”

Tällaiseen kysymykseen liikenne- ja viestintäministeriön mallivastaus – jonka IS löysi taannoin ministeriön puhepapereista – kuuluu dokumenttien mukaan näin:

Polttoaineveron nostamisella haetaan kahta eri vaikutusta. Toisaalta veron nousu hillitsee liikennesuoritteen kasvua, toisaalta taas se ohjaa autohankintoja kohti entistä vähemmän kuluttavia autoja. Erityisesti vaikutus autohankintoihin on varsin suuri.

Polttoaineveron korottaminen heikentää jonkin verran suomalaisen vientiteollisuuden kilpailukykyä, jos veronkorotukset kohdennetaan myös fossiiliseen dieseliin (ei pelkästään bensiiniin). Koska fossiilisesta dieselistä on pitemmällä aikavälillä kuitenkin päästävä eroon, myös dieselin veronkorotuksille on painavat perusteet. Kilpailukyvyn heikentymistä voidaan kompensoida erilaisilla keinoilla. Yksi mahdollisuus voisi olla esimerkiksi yhteisöveron alentaminen. Myös vähävaraisten ja joukkoliikenteen ulottumattomissa asuvien talouksien liikkumistarpeet on turvattava.

Lähde: Tuolloisen liikenneministeri Sanna Marinin (sd, nyk. pääministeri) valtiosihteerin puheasiakirja.