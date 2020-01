Järvenpääläinen Sakari, 33, on tuunannut 4 500 euroa maksanutta käytettyä Saabiaan 17 500 eurolla: ”Kotiin tullessa harmittaa, että matka on ohi”

Sakari Mäkelälle Saab-harrastuksesta on tullut intohimo. Jokainen autoon kulutettu euro on ollut sen arvoista, hän sanoo.

Järvenpääläinen yrittäjä Sakari Mäkelä, 33, osti kolme vuotta sitten käytetyn Saab 9-5 Aeron 4 500 eurolla. Se oli rakkautta ensisilmäyksellä.

– Etsin itselleni huokeaa käyttöautoa. Olen aina ollut tosi kranttu autojen suhteen. Lapsesta saakka olen jostain syystä ihaillut Saabeja ja erityisesti tämä Femmaksi kutsuttu malli on miellyttänyt ulkonäöllisesti silmää. Kolmisen vuotta sitten minulle vinkattiin, että nyt olisi hyvä yksilö myynnissä huokeaan hintaan. Sittenhän siinä kävi niin, että rakastuin saman tien, Mäkelä muistelee.

Lähes parikymmentä vuotta vanha auto on kunnostuksen jälkeen uudenveroinen.

Alunperin Mäkelä suunnitteli pitävänsä Saabia käyttöautona muutaman vuoden ja ostavansa sitten uudemman tilalle. Autoon rakastuttuaan hän ei voinut enää kuvitellakaan myyvänsä autoa. Sittemmin hän on kunnostanut vuoden 2002 Saabia yli 17 500 eurolla. Mäkelä kertoi aiemmin Keski-Uusimaa -lehdelle pitäneensä Saabin kunnostukseen laittamistaan rahoista tarkkaa Excel-taulukkoa.

– Minulle tuli intohimo, että haluan laittaa tämän kuntoon. Siitä tulikin pidempi prosessi ja sitä on kolmen vuoden ajan laitettu järjestelmällisesti uudenveroista kohti.

Järvenpääläismies on laittanut viime vuosina lähes kaikki ylimääräiset tulonsa autoon.

– Toiset harrastavat purjehtimista tai golfia, mikä on sekin aika kallista. Rakkaus autoa ja merkkiä kohtaan on sellaista, että se on ollut sen arvoista.

Kun Saabien valmistus lakkasi kymmenen vuotta sitten, kyseisen merkin autoista on tullut eräänlaisia keräilykappaleita. Saksassa käytettyjen Saabien hinnat ovat lähteneet kovaan nousuun, Mäkelä on pannut merkille. Hänen haaveenaan on, että hänen ”Femmastaan” tulisi näyttelyauto sunnuntaiajoon. Tällä hetkellä Saab on hänen ainoa käyttöautonsa.

– Sitten kun on rahaa, on tarkoitus hankkia uudempi käyttöauto ja siirtää tämä pyhäajoon. Tätä on laitettu niin paljon, että tuolla ei raaski ajaa loputtomiin.

Sakari Mäkelälle ympäristöasiat ovat tärkeitä. Mäkelän mukaan käytetyllä autolla voi ajaa lähes päästöttömästi.

Tähän mennessä Mäkelän autolle on kertynyt ajokilometrejä 330 000. Pojan harrastus on saanut myös isän innostumaan Saabeista. Mäkelän isä hankki oman harraste-Saabin ajettuaan pojan autolla.

– Me molemmat hurahdimme Saabeihin ja liityimme Saab-klubiin. Meillä on Saab-lakit ja -t-paidat. Tämä harrastus on vienyt mennessään.

Näin autoa on fiksattu: helpompi luetella, mitä ei ole tehty

Mäkelän mukaan olisi helpompi luetella, mitä kunnostustöitä hänen autoonsa ei ole tehty kuin mitä siihen on tehty. Muun muassa auton korista on korjattu ruostevauriot ja pohja on kunnostettu kokonaan. Auton moottori on rakennettu alusta lähtien uudelleen. Iskunvaimentimet, jouset ja jarrut on uusittu. Sähköjärjestelmää on korjattu ja päivitetty. Konepelti ja takaluukku on maalattu uudelleen.

– Lukemattomia pieniä asioita on fiksattu. Isoja osia, joihin ei ole koskettu, on vain vaihteisto ja turbo. Ilmastoinnin kompressori ja ohjaustehostimen pumppu ovat vielä alkuperäisiä. Melkein kaikki muut osat ovat joko uusittu tai korjattu.

Sakari Mäkelä on ammatiltaan media-alan yrittäjä.

Lisäksi Mäkelä on virittänyt autoon kosketusnäytöllisen tabletin, joka toimii navigaattorina ja langattomana musiikintoistojärjestelmänä. Seuraavaksi Mäkelä on suunnitellut rakentavansa kojelautaan magneettikiinnityksen tabletille ja asentavansa autoon tuulilasinäytön. Tulevaisuuden haaveena Mäkelällä on maalauttaa koko auto viimeisen päälle kuntoon näyttelyautoksi.

– Nyt auto alkaa olla niin hyvässä kunnossa, että voi keskittyä korjaamisen sijaan ajamiseen ja nauttimiseen.

Mäkelän mukaan hänen Saabissaan on ”maailman mukavimmat” penkit. Auton kyydissä voisi istua loputtomiin.

– Sillä on niin hyvä istua ja ajaa, että vaikka olisi pitkän päivän ajanut, niin kotiin tullessa jo harmittaa, että matka on ohi. Siinä tekisi mieli ajaa vain yhtäjaksoisesti Lappiin. Siinä on hyvä olla, istua ja ajaa.

Järvenpääläismies korostaa, että hänen käytetty autonsa on hyvin ympäristöystävällinen. Se on muutettu kulkemaan bioetanolilla.

– Yleinen poliittinen kanta on se, että kaikkien pitää siirtyä sähköautoihin. Haluaisin, että biopolttoaineista puhuttaisiin enemmän. Niillä pystytään leikkaamaan valtava määrä fossiilisia päästöjä.

Mäkelä on huolissaan siitä, miten paljon sähköautojen litiumakkujen valmistus kuormittaa ympäristöä. Hänelle ympäristöasiat ovat tärkeitä.

– Sähköautot eivät välttämättä ole niin ekologisia kuin suoraan ajatellaan. Vanhalla autolla voi ajaa lähes päästöttömästi, kun ajaa biopolttoaineella. On ekologinen ajatusmalli korjata vanhaa sen sijaan, että heittäisi pois ja ostaisi uutta.

”Femma” on järvenpääläismiehen silmäterä.