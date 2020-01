Automatkailumessuilla yli sata käytettyä matkailuajoneuvoa – hintahaarukka 15 000–165 000 euroon

Turun Messukeskuksessa on tänä viikonloppuna esillä noin 70 uutta ja toistasataa käytettyä matkailuajoneuvoa. Tapahtuman erikoisin matkailuauto on 10-metrinen Neptune.

Todella kattavan silmäyksen käytettyihin – mutta toki myös uusiin – matkailuajoneuvoihin saa nyt viikonloppuna Turun Messukeskuksessa, jossa järjestetään historian ensimmäinen Automatkailumessut-tapahtuma.

Uusien autojen esillepano poikkeaa jonkin verran totutusta, sillä selviä merkkikohtaisia osastoja ei ole, eikä autoja ole ahdettu vieri viereen. Uusien ajoneuvojen tarjonta kattaa toistakymmentä merkkiä – esillä olevia merkkejä ovat Concorde, Dethleffs, Dreamer, Eriba, Fendt, Hobby, Hymer, Knaus, Niesmann+Bischoff, Poksi, Rapido, Sunlight ja Weinsberg.

Eniten huomiota keräävä käytetty auto on 10-metrinen Holiday Rambler Neptune, jonka hinta on 34 900 euroa. Vuosimallia 2004 oleva jenkkiauto on todellinen kahden hengen lomakoti, jossa parivuode on takaosan makuuhuoneessa poikittain. Jo 110 000 kilometriä ajetussa autossa on mukavasti tilaa, sillä se on varustettu kyljestä ulos liukuvalla slide outilla.

Neptunen vasemmalla seinustalla olevat istuinryhmät ovat kiinni liukuosassa, jonka avulla auton olohuone levenee merkittävästi.

Tämän Neptunen ratin taakse pääsee omistajan roolissa noin 35 000 eurolla.

Yksi Turun Messukeskuksen halleista on varattu matkailuajoneuvoalan tarvikkeille. Myös tässä hallissa eri maahantuojien edustamat tuotteet ovat sekaisin ilman osastojakoa, mikä todennäköisesti helpottaa esimerkiksi etutelttojen vertailua.

Concorde Cruiser on 8,8 metriä pitkä. Vuodepaikkoja on neljä.

Karavaaniharrastukseen kannattaa tutustua vuokrakalustolla. Kun oman ajoneuvon hankinta tulee ajankohtaiseksi, niin katseet reilusti kohti käytettyjen tarjontaa! Turussa yksi onkin pyhitetty käytetyille matkailuajoneuvoille. Silmämääräisesti arvioituna pääpaino on matkailuautoissa.

Käytetyn kaluston hintahaarukka alkaa noin 15 000 eurosta. Kallein ajoneuvo lienee ohjaamon yläpuolisella makuualkovilla varustettu Concorde Cruiser. Tämän vuosimallia 2011 olevan MAN-alustaisen maantieristeilijän pyyntihinnaltaan on 165 000 euroa.

Käytettyjä pilvin pimein: Turun Automatkailumessuilla saa hyvän kuvat käytettyjen matkailuajoneuvojen tarjonnasta. Tämän viikonlopun tapahtuma, jossa on esillä nimensä mukaisesti erilaista automatkailuun liittyvää kalustoa ja tietoa, ei jää kertaluontoiseksi, vaan sille on luvassa jatkoa taas vuoden kuluttua.

Automatkailumessut ovat auki lauantaina kello 10–18 ja sunnuntaina kello 10–17. Turun Messukeskuksen pihalla on mahdollista leiriytyä matkailuajoneuvolla, ja tätä mahdollisuutta käyttää järjestäjän arvion mukaan hyödykseen noin 200 matkailuajoneuvoilevaa perhekuntaa.