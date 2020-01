Mitä ihmettä! Kaksi samanlaista ajoneuvoa, mutta niille on säädetty erilaiset enimmäisnopeudet

Paketti- ja matkailuautojen ajoneuvokohtaisia nopeusrajoituksia ei voi päätellä ajoneuvojen ulkonäön perusteella.

Jos pakettiautojen ajoneuvokohtaisia nopeusrajoituksia lähtee arvailemaan sen perusteella, mitä vauhtia pakettiautot ajavat aamun työmatkaliikenteessä Helsingin sisääntulomoottoriteillä kesänopeusrajoitusten aikaan, niin arvausten haarukka venyy suureksi.

Tosiasiassa enintä osaa pakettiautoista sitoo vielä toistaiseksi 100 km/h:n ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus. Pakettiautoja vuokraavien on hyvä tiedostaa tämä, sillä auton vuokraaja ei sitä huomaa välttämättä kertoa.

Sama 100 km/h:n enimmäisnopeus koskee myös suurinta osaa matkailuautoista, mutta tässä ajoneuvoluokassa on enemmän poikkeuksia kuin pakettiautoissa. 100 km/h:n enimmäisnopeus koskee N1-luokan pakettiautoja ja kokonaismassaltaan enintään 3,5-tonnisia matkailuautoja. Suurin osa matkailuautoista sovitetaan kantavuuden kustannuksella henkilöautokortilla ajettaviksi eli kokonaismassaltaan alle 3,5-tonnisiksi.

Liikenteessä on edelleenkin myös nopeusrajoitukseen 80 km/h sidottuja paketti- ja matkailuautoja. Pakettiautojen kohdalla puhutaan silloin yleensä aina vanhasta kalustosta. Toki pitää muistaa, että liikenteessä on myös pakettiauton näköisiä kevytkuorma-autoja, joiden ajoneuvokohtainen enimmäisnopeus on 80 km/h. Näissä autoissa on nopeudenrajoitin, joka rajoittaa suurimman mahdollisen marssivauhdin alle 90 km/h:iin.

Liikenteessä on myös pakettiauton näköisiä henkilöautoja, joiden enimmäisnopeus on Suomessa 120 km/h. Tähän luokkaan kuuluvat enintään 1+8-paikkaiset pikkubussit, joista on maksettu normaali autovero.

Matkailuvaunuyhdistelmän enimmäisnopeus on tällä hetkellä 80 km/h.

Matkailuautolla 80 km/h tai 100 km/h

Myös matkailuautoissa auton ikä kertoo jollakin tavalla sen, onko kyseessä 80 km/h - vai 100 km/h -auto, sillä matkailuautoihin on saanut vasta vuodesta 2007 alkaen sellaista tekniikkaa, joka mahdollistaa 100 km/h:n enimmäisnopeuden. Jos matkailuauton perässä ei ole pyöreää tarraa, jossa seisoo luku 100, niin sen ajoneuvokohtainen enimmäisnopeus on 80 km/h.

Käytännössä kaikki nykyään myytävät uudet, alle 3,5-tonniset matkailuautot täyttävät ne vaatimukset, mitä 100 km/h:n enimmäisnopeus edellyttää, mutta kaikki karavaanarit eivät kuitenkaan halua matkailuautoaan ”satasen autoksi”.

Syy tähän on varsin erikoinen: jos nopeusrajoitukseen 100 km/h säädetyllä matkailuautolla ajetaan esimerkiksi Ruotsissa tai Saksassa, sillä saa ajaa enintään 100 km/h, mutta jos auton nopeusrajoitusta ei ole korotettu – eli maksinopeus Suomessa enintään 80 km/h – sillä saa ajaa Ruotsissa enintään 110 km/h ja Saksassa henkilöautoille säädettyjen nopeusrajoitusten mukaisesti.

(kuva NopeusMatkailuauto100)Jos matkailuauton perässä ei ole 100 km/h:n nopeusrajoitusmerkkiä, sen suurin sallittu nopeus on 80 km/h.

Yli 3,5-tonnisten matkailuautojen ajoneuvokohtainen enimmäisnopeus on uuden tieliikennelain voimaantuloon saakka 80 km/h. Kuorma-autoalustaisissa matkailuautoissa on kevytkuorma-autojen tapaan nopeudenrajoitin, mutta pakettiautoalustaisissa matkailuautoissa sellaista ei ole – ja sekä yli että alle 3,5-tonniset modernit matkailuautot kulkevat kevyesti vauhtia, jollaista Suomen moottoriteillä saa kesäaikaan ajaa.

Nopeusrajoitukset muuttuvat kesällä

Varsinkin kevään mökkiliikenteen käynnistyessä tulee taas konkreettisesti ilmi se, että läheskään kaikki autoilijat eivät tiedä, että peräkärryn – on se sitten alle 750-kiloinen jarruton kevytperäkärry tai jarrullinen matkailuvaunu – enimmäisnopeus on 80 km/h.

Tämän nopeusrajoituksen rikkominen on yleensä tahallista, mutta toista hinaukseen liittyvää nopeusrajoitusta rikotaan puhtaasti tietämättömyydestä.

Yli 3,5-tonnisten matkailuautojen enimmäisnopeus on tällä hetkellä 80 km/h.

Eli kun otat tien poskeen jääneen auton hinaukseen, niin saat hinata sitä enintään nopeudella 60 km/h. Tämän nopeusrajoituksen vuoksi moottoritiellä saa hinata vain seuraavaan liittymään saakka.

Tässä kerrotut ajoneuvokohtaiset nopeusrajoitukset eivät ole voimassa enää kesäkuussa, sillä 1.6.2020 voimaan tulevan uuden tieliikennelain myötä henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvokohtaiset nopeusrajoitukset muuttuvat: matkailuautot ovat kokonaismassasta riippumatta henkilöautoja. Samalla kevytperäkärryn vetonopeus nousee 100 km/h:iin.

Selvensikö oheinen artikkeli käsitystäsi sallituista maksinopeuksista? Pitäisivätkö säännöt olla selvempiä? Liity keskusteluun!