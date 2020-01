Suomalainen Sisu GTP herätti kiinnostuksen – ”ympäri maailmaa tätä on käyty koeajamassa”

Suomalainen maastojätti on Sisu Auton mukaan herättänyt valtavasti kiinnostusta maamme rajojen ulkopuolella.

Sisu GTP nousi marraskuussa otsikoihin, kun Sisu Auto julkisti, että autoa on myyty jo maailmalle. Asiakkaan nimeä Sisulta ei kerrota julkisuuteen. Sopimus on yhdestä autosta sekä optiona lisäyksilöiden toimitus.

– Kiinnostusta tämä on herättänyt valtavasti. Ympäri maailmaa tätä on käyty koeajamassa. Enkä toisaalta ihmettele, sillä väittäisin, että GTP on suorituskykyisin tämän luokan auto; kaikista tähän luokkaan liittyvistä standardeista GTP yltää kaikkein korkeimmille tasoille, projektipäällikkö Niko Vierimaa sanoo.

Sisu GTP:n suunnittelu aloitettiin jo muutamia vuosia sitten.

– Toki suunnittelussa on hyödynnetty sitä olemassa olevaa tietotaitoa, mitä Sisu Autolla on kertynyt jo vuosikymmenien aikana, mutta varsinaisesti GTP-projekti alkoi muutamia vuosia sitten, Vierimaa sanoo.

GTP on miina- ja ballistisesti suojattu, mutta tarkkoja suojaustasoja ei kerrota, koska asiakkaat eivät halua tietoja julki.

– Sisulla itsellään ei periaatteessa ole mitään syytä salata auton tarkkoja panssarointitietoja, mutta ne voivat olla tärkeitä tietoja juuri GTP:n kaltaisen ajoneuvon hankkijalle.

GTP:n potentiaalisia asiakkaita ovat eri maiden puolustus- ja poliisiorganisaatiot sekä esimerkiksi yksityiset turvallisuusalan yritykset. Sisulta sanotaan, että auton voi ostaa periaatteessa kuka tahansa, jos kokee tarvitsevansa GTP:n kaltaista ajoneuvoa.

Kilpailijoita GTP:llä on maailmalla lukuisia, yksi niistä on siviiliautoksikin muunneltu Hummer, eli alun perin Yhdysvaltain armeijan käyttöön suunniteltu HMMWV-ajoneuvo, jonka eri versioita tarjotaan varusteiden, aseiden ja miehistön kuljetuksiin.

GTP:n yksi merkittävä vahvuus on myös sen muunneltavuus. Auton alustan päälle saa asennettua erikokoisia variantteja, 2–10-paikkaisista ohjaamoista alkaen. Lyhyemmällä ohjaamolla varustetun auton perälle saa asennettua esimerkiksi lavan, kranaatinheitinjalustan tai vaikka ambulanssiyksilön.