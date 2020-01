IS-koeajossa Mercedes-Benzin A-sarjaan perustuva viistokattofarkku – uusittua käytettävyyttä menevien muotojen kera

Mersun uusi CLA Shooting brake on A-sarjan näyttävä farmariversio ilman suoria kilpailijoita.

Mercedes-Benzin A-sarjasta on tätä nykyä tarjolla jos jonkinlaista malliversiota. Yksi näistä on farmari- ja coupékoria yhdistelevä CLA Shooting brake, joka on vihdoin päivittynyt merkin muiden A-pohjaisten mallien tapaan tuoreimman tarjolla olevan tekniikkasukupolven mukaiseksi.

Muutoksista näkyvimmät koskevat sitä myöten siis sisätiloja ja ennen muuta voimakasti digitalisoitunutta kuljettajakokemusta, jota hallitsee nyt kattava ja täysimääräisesti verkkoon liitettävissä oleva MBUX-tietoviihdejärjestelmä.

Myös koko ajan tärkeämpään rooliin nousevat ajoavustimet ovat päivittyneet niin sanotusti viimeisen päälle eli tämän vuosikymmenen edellyttämälle tasolle.

Näyttävä navijärjestelmä osaa sekoittaa kamerakuvaa ja virtuaalisia ajo-opasteita. Ei ehkä aivan välttämätöntä, mutta toki uutta ja komeaa.

Vaan palataanpa alkuun eli korimalliin. Sen osalta voi nimittäin todeta, että CLA on paitsi linjakas, myös tiloiltaan lähes farmariauton veroinen – ainakin melkein.

Kyseessä ei siis ole pelkkä perämuotokikkailu, vaan mukana on onnistuttu pitämään myös arjen aito käytettävyys, entisestä jopa hiukan parantaen. Koriin on esimerkiksi tullut lisää pituutta ja leveyttä, joista sisätiloissa tuntuu ennen muuta viimeksi mainittu.

Uusi kosketuslevyjärjestelmä on käytettävyyden osalta melkoinen hyppäys eteenpäin.

Vanhemman mallipolven lievä ylityköistuvuuden tunne on siis vaihtunut ainakin jonkinlaiseen väljyyteen – joka tuntuu sitä suuremmin, mitä enemmän autoon pakkaa matkustajia ja tavaraa.

Vastaavasta viisiovisesta perus-A:sta auto eroaa tietysti eniten takaosaltaan.

Matkustajille senttejä on pääntilan osalta tarjolla jopa enemmän kuin joissakin luokkaa suuremmissa farmariautoissa, mikä tuntuu äkkiseltään melkeinpä ihmeeltä. Pikaisella tutkimisella kuitenkin paljastuu, että väljyys ylhäällä on toteutettu vanhalla tutulla konstilla eli matalalla istuinkorkeudella.

Linjakkaat korimuodot ovat Shooting brakeksi nimetyn coupéfarkun juttu. Aiemmin korimalli oli tarjolla myös isompaan CLS-malliin, mutta nykyään asiassa edetään A-sarjaan perustuen.

Peräkontti on litratilavuutensa osalta himpun verran vanhaa mallia suurempi, mutta parasta edistystä edustaa silti alkujaan kovin ahtaan lastausluukun selvä leventäminen.

Se on kuitenkin todettava, että liian leveäksi luukkua ei edelleenkään voi sanoa.

Osa coupéfarmarin muotohintaa on myös Shooting braken takapuskuri, joka tarjoaa käyttäjänsä kulmahousuille yhä turhaa sotkemislippaa. Siis ei nyt pahasti, mutta kuitenkin.

Kehyksettömät lasit tuovat CLA-malliin erikoisauton tunnelmaa.

Mukavaa sen sijaan on, että linjakkaan luukun saa auki aika monella tavalla ja parhaimmillaan jopa käsiä käyttämättä.

Ajoltaan auto on miellyttävä ja täsmällinen, vaikkei ylläkään tukevuudessa ihan isojen Mersujen loistotasolle. Alusta on sopivan pehmeä, mutta silti tunnokas, eikä meluisuudenkaan voi sanoa vaivaavan.

Moottorivalinnan osalta ajettu 1,3 -litrainen turbokone riittää arkeen mainiosti, varsinkin kun kaverina on Mersun pehmeän täsmällisesti vaihtava 8-portainen automaatti.

Takana on tilaa enemmän kuin uskoisi. Istuinosa on kuitenkin asemoitu varsin alas mikä aiheuttaa omat pienet kiusansa.

Eniten kokonaisuudessa häiritsee tällä kertaa kojelaudan tietty rauhattomuus. Nappuloita ja ja käyttötapaa on tarjolla joka lähtöön, minkä ohella pakkaa sekoittavat myös mersumaisen omintakeiset viiksijärjestelyt.

Kaikki toki toimii ja hienosti toimikin, mutta aavistuksen normaalia enemmän opettelua vaativasti.

Jossain määrin erikoista muuten on, ettei CLA Shooting brakella ole oikeastaan suoria kilpailijoita. Audin ja Bemarin lähinnä vastaavista malleista eli A3:sta ja 1-sarjasta tällainen linjakas farmarikorivaihtoehto puuttuu nimittäin ihan kokonaan.