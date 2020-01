IS koeajoi 10 000 kiloa painavalla Sisulla – ”uskomatonta, kuinka ketterästi liikkuu”

Sisu GTP on suunniteltu varusmiehiä ja reserviläisiä ajatellen. Kokeneen kuljettajan käsissä se pystyy uskomattomiin suorituksiin.

Se on iso. Kuvissa se näyttää vain isolta maastoautolta, mutta oikeasti Sisu GTP on kooltaan todella järeä.

Sisu GTP, Oy Sisu Auto Ab:n Karjaalla valmistama uusi panssaroitu ajoneuvo on yli 2,5 metriä korkea, joten kyytiin noustakseen täytyy jalkaa nostaa reippaasti, vaikka astinlautojen alapuolelle kiinnitetyt vaijerilenkit on nimenomaan tehty helpottamaan nousua.

Noustessa käy mielessä, että kuinkahan tätä osaa edes ajaa. Edellisestä kuorma-auton ajosta on aikaa.

Sisu GTP:n oviaukot ovat matalat. Kyytiin täytyy pujottautua kuin kilpa-auton ohjaamoon jalat edellä. Sisällä kaikki on toisin, siellä on todella väljää. Noin 2,5 metriä leveän ohjaamon lattia on v-muotoinen, joten tilaa on paljon enemmän kuin miltä päälle päin näyttää.

Raskaan, teräksisen oven sulkeminen vaatii voimaa. Sisu ei kerro, kuinka paksut teräksiset kuoret ovat, mutta toisaalta ei siihen ole tarvettakaan, koska panssarointia voidaan asiakkaan tarpeiden mukaan muuttaa. Peruslähtökohta on, että GTP:n panssarit kestävät kiväärikaliiperin aseet sekä sirpaleet – ajokki on siis miina- ja ballistisesti suojattu. Autolla on painoa 10 000 kiloa, eikä panssaroinnin kasvaessa se tietenkään siitä kevene.

Maastossa Sisu GTP on kokoonsa nähden todella ketterä. Neljän metrin akseliväli edesauttaa etenemisessä.

Sisu Auton projektipäällikkö Niko Vierimaa opastaa auton hallintalaitteiden käyttöön. Ne ovat tutut Mercedes-Benzin raskaammasta kalustosta. Kytkimet ovat siellä missä niiden kuuluukin olla. Koska GTP on maastokykyinen auto, normaalien hallintalaitteiden lisäksi kojelaudassa on runsaasti nelivedon hallintaan liittyviä kytkimiä.

Virta-avaimesta käännettäessä konepeiton alla jyrähtää. Kuusi 1,2 litran kokoista sylinteriä aloittaa elämänsä. Sisu GTP:hen on valittu Mercedeksen 7,2-litrainen, suora kuutosmoottori, ja siihenkin on syynsä.

– Voimansiirrossa käytetään massatuotettujen kuorma-autojen komponentteja, koska ne ovat laajalti saatavissa missä tahansa päin maailmaa. Lisäksi sama moottori on ollut pitkään Daimlerin raskaan kaluston voimalinjan sydämenä, joten sitä osataan huoltaa kaikkialla, Vierimaa sanoo.

Lisäksi Mersun tekniikka toimii myös lentopetrolilla, joten toimintavarmuus kriisitilanteissa on myös varmistettu, kun autoa käyttävät joukot voivat operoida lentokoneiden kanssa samalla polttoaineella.

Mercedeksen tekniikasta huolimatta GTP on kuitenkin noin 80-prosenttisesti suomalainen auto. Moottori ja vaihdelaatikko sekä ohjaamon komponentit on ostettu ulkoa, mutta suunnittelu, korin ja rungon valmistus sekä auton kokoonpano ja testaus sekä tuotekehittely tapahtuvat Suomessa.

Ohjaamo on karu, mutta GTP:n käyttötarkoitukseen todella toimiva.

Sitten liikkeelle. Mersun dieselmoottori murahtaa ja raskas auto nytkähtää liikkeelle. Vaikka matalien ikkunoiden edessä näkyy auton massiivista konepeltiä, silti heti ensimetreistä asti huomaa, että äärimitat voi hahmottaa melko helposti.

– Auto on valmistettu siten, että sen haltuunotto esimerkiksi reserviläiseltä tai varusmieheltä onnistuu helposti, apukuskin penkillä istuva Vierimaa sanoo.

Heti ensimmäisessä risteyksessä huomaa, kuinka tehokkaat jarrut ovat. Ne on säädetty Sisulla tarkoituksella sellaiseksi, että ne reagoivat hyvin poljintuntuman olematta kuitenkaan liian herkkä.

Kiihdytys ensimmäisestä risteyksestä sujuu vaivattomasti, kun kaasua vain runnoo tarpeeksi. Painava auto kiihtyy hyvin, Vierimaan mukaan noin 18 sekunnissa nollasta sataan.

GTP on kokoonsa nähden todella ketterä.

Ohjaamon kömpinen on tehty hankalaksi, mutta sisällä on väljät oltavat.

Autoa kehuvaa Vierimaata on helppo uskoa, sillä auton ottaa vieraskin nopeasti haltuun. Vaikka auto on 2,5 metriä leveä, ei hirveästi tarvitse miettiä, missä oikeanpuoleinen kylki menee.

Ihan jokaista kulmaa ei kuskin paikalta pysty hahmottamaan, mutta kojelautaan kiinnitetty näyttö helpottaa äärimittojen havainnoinnissa. Näyttö toistaa neljän kameran piirtämää 360 asteen kuvaa.

Vaikka auto on suunniteltu maastoajoon, se ei merkitse sitä, etteikö se kulkisi notkeasti maantielläkin. Mitä enemmän GTP:llä ajaa, sitä enemmän tulee vakuuttuneeksi sen vaivattomuudesta.

Mennäänpä sitten maastoon, jossa GTP:n pitäisi täyttää tämän luokan autoille asetetut korkeimmat standardit.

– Osaavan kuljettajan käsissä tämä menee kyllä todella mallikkaasti vaikeassakin maastossa, Vierimaa sanoo.

Maastoon tultaessa lyödään lyhyempää välitystä sisään. Kierroksia koneelle ja tasaisella kaasulla jyrkkää hiekkamontun reunaa ylös. Rankkasade on kastellut hiekkamontun reunan todella liukkaaksi. Rinnettä noustessa huomaa, kuinka sora pettää auton renkaiden alla koko ajan, mutta silti GTP juputtaa todella varmasti penkkaa ylös.

Sisu GTP:n kahluusyvyys on lähes metri, 850 millimetriä.

Metsässä puikkelehtiessa huomaa, kuinka GTP on kokoonsa nähden todella ketterä. Se tulee siitä, että kuusimetrisen auton akseliväli on vain alle neljä metriä.

Sitten vielä astetta pahempaan maastoon, josta koko päivän jatkunut vesisade on tehnyt entistä haastavamman. Maastouralla on mutaa ja vettä, paljaat kalliot ovat todella liukkaat. Annetaan Sisu Defencen testikuljettajan näyttää, kuinka auto liikkuu.

Ja kyllä se liikkuu: uskomatonta, kuinka ketterästi 10 000 kiloa painava GTP nousee märkää ja jyrkkää kalliota pitkin. Renkaat ulvovat, kun ne lyövät tyhjää suomalaista graniittikalliota vasten.

– Täytyy vaan luottaa autoon, Sisu Defencen Jere Alasimi sanoo.