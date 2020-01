Lupaukset itse ajavien autojen läpimurrosta pahasti ennenaikaisia – tilanne voi muuttua nopeasti

Asiantuntijan mukaan esimerkiksi Teslan perustaja Elon Musk on saattanut luvata liikoja autojensa kehitystahdista.

Autonomisten autojen ohjelmiston havaintokyky ei vielä riitä, mutta tilanne voi muuttua viidessä vuodessa.

Ensimmäisten ilman kuljettajaa toimivien autojen oli määrä ilmestyä maanteille viime vuonna eri puolilla Yhdysvaltoja. Autoteollisuuden ja teknologian tyyssijan Piilaakson korskeat lupaukset olivat kuitenkin lopulta pahasti ennenaikaisia.

– Niin kutsuttujen autonomisten autojen teknologiaa ei ole saatu valmiiksi. Tämän ovat osoittaneet esimerkiksi Autopilot-ohjelmistolla toimivien Tesla-autojen onnettomuudet, arvioi kirjan amerikkalaisen auton historiasta tehnyt Dan Albert.

Hän kyseenalaistaa optimistiset myyntipuheet, joissa on jo ehditty lupailla autonomisten autojen vähentävän tiekuolemia. Toistaiseksi on käynyt pikemminkin niin, että autojen itseajo-ominaisudet ovat aiheuttaneet uudenlaisia tieturmia.

Tarve turvallisemmille autoille on sinänsä täysin ilmeinen. Esimerkiksi Kiinassa kuolee maanteillä vuosittain neljännesmiljoona ja Yhdysvalloissa 40 000 ihmistä. Suomessa liikennekuolemia on vuosittain noin 230. Hengen menetykseen johtavan liikenneturman yleisin syy on inhimillinen virhe.

Autonomisten autojen läpimurto on tähän mennessä kutistunut pääosin siihen, että osa autoista kykenee itse parkkeeraamaan, jarruttamaan tai ajamaan parkkipaikalla.

Puolimatkan ratkaisuja jo käytössä

Eräänlaisia puolimatkan ratkaisuja on silti jo käytössä suljetuilla alueilla, kuten opintokampuksilla. Näillä paikoilla ajokkien nopeudet ovat alhaisia ja muuta liikennettä on vähän tai ei ollenkaan.

– Iso ongelma on havaintokyky. Ohjelmiston kyky käsitellä tietoa muista autoista, jalankulkijoista, eläimistä tai polkupyöräilijöistä sekä niiden todennäköisestä liikkumisesta ei riitä, sanoo tietojenkäsittelytieteen professori Avideh Zakhor Berkeleyssä toimivasta Kalifornian yliopistosta.

Zakhorin mukaan julkisesti saatavilla olevat ohjelmistot pystyvät nyt havaitsemaan 80–85 prosenttia auton ajamiseen tarvittavista tapahtumista.

– Tämä ikävä kyllä tarkoittaa sitä, että 15 prosenttia ajasta ohjelmisto ohjaa auton törmäämään kohteisiin, mikä surmaa tai tuhoaa ne.

"Tesla on ehkä keulinut"

Mikä on noiden tietojen perusteella arvio siitä, koska itse ajavat autot käytännössä saapuvat muun liikenteen sekaan?

– Odotamme autonomisten autojen tulevan saataville viiden vuoden kuluessa. Ne saapuvat todennäköisesti myyntiin ensin alueellisesti (eli eivät samaan aikaan kaikkialla), arvioi autonomiseen ajamiseen erikoistunut startup-yritys Aurora, jota Amazon ja Fiat Chrysler tukevat.

Dan Albert uskoo, että Teslan perustaja Elon Musk on saattanut luvata liikoja autojensa kehitystahdista.

– Kuluttajat, jotka ovat maksaneet ennakkoon 3 500 dollaria luvatuista täysin autonomisista auton toiminnoista, ovat käytännössä antaneet Tesla-yritykselle korottoman lainan.