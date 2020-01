Taas uusi messutapahtuma karavaanareille – onko tässä järkeä?

Turussa tammikuussa järjestetyn Caravan Show’n siirtyminen keväälle synnytti uuden karavaanarien messutapahtuman. Automatkailu 2020 järjestetään nyt viikonloppuna.

Tammikuu on ollut vuosia melkoinen messukurimus matkailuajoneuvoalan toimijoille, sillä ohjelmassa on ollut viikon välein Turun Caravan Show ja Helsingin Caravan-tapahtuma. Alan todellinen uutuustapahtuma on ollut – ja on myös jatkossa – syksyllä Lahdessa järjestettävä nelipäiväinen messutapahtuma.

Turun Messukeskuksessa vuodesta 1990 alkaen järjestetyn Caravan Show’n tiimoilta uutisoitiin viime keväänä, että tapahtuma järjestetään jatkossa keväisin. Tänä vuonna se on ohjelmassa 24.–26. huhtikuuta.

Caravan Show’n ajankohta vaihdettiin sekä alan kauppiaiden että tapahtuman järjestämisestä vastaavien SF-Caravan ry:n ja Turun Messukeskuksen toiveesta. Uusi ajankohta tuo lisää mahdollisuuksia muun muassa kasvattaa leirintämatkailua, jota myös messukävijät ovat toivoneet tapahtumaan lisää.

Kevään uskotaan lisäävän erityisesti Caravan Show’n yhteydessä järjestettävän treffitapahtuman vetovoimaa. Tammikuussa järjestetyn tapahtuma yhteydessä Turun Messukeskuksen pihapiirissä on leiriytynyt noin 250 matkailuajoneuvokuntaa, mutta keväällä määrä voi olla merkittävästi suurempi.

Automatkailu on neljäs messutapahtuma

Vaikka Caravan Show siirtyi keväälle, niin Turun Messukeskuksessa järjestetään siitä huolimatta viikko ennen Helsingin Caravan-tapahtumaa matkailuajoneuvoalan messut. Eli alan tapahtumien määrä kasvoi entisestä kolmesta neljään.

Uusia matkailuvaunuja ja matkailuautoja myydään vuosittain yhteensä reilut 2 000 kappaletta, joten mitä järkeä tässä on?

Ehkäpä paljonkin.

Uusi Automatkailu-messutapahtuma poikkeaa perinteisistä matkailuajoneuvomessuista siinä, että sen yhtenä järjestäjätahona ei ole tapahtuman pitopaikka, tässä tapauksessa Turun Messukeskus, vaan pääasiassa yksi kauppias. Tämä kauppias on tosin alan ilmeisesti suurin toimija, Best-Caravan Oy, jolla on modernit tilat Hyvinkäällä olevan päätoimipaikan lisäksi Espoossa, Kaarinassa, Kuopiossa, Oulussa ja Tampereella.

Best-Caravan on todellinen monimerkkitalo, jonka edustamia matkailuajoneuvomerkkejä ovat Concorde, Dethleffs, Dreamer, Eriba, Hobby, Hymer, Niesmann+Bischoff, Rapido ja Sunlight. Messujen kauppiasjärjestäjiin lukeutuvat myös K&K Kivinen Oy ja Pro Caravan Oy.

Myös käytettyjen kauppaa

Automatkailumessujen järjestäjän mukaan uusi tapahtuma laajentaa perinteisten karavaanimessujen teemoja antamalla ideoita ja intoa automatkailuun, on suunnitelmissa sitten matkailu matkailuautolla, matkailuvaunulla tai henkilöautolla.

Best-Caravanin edustamien matkailuajoneuvomerkkien uusien matkailuajoneuvojen lisäksi messuilla on esillä – siis myynnissä – 100–150 käytettyä matkailuajoneuvoa.

Automatkailumessuilla matkailuajoneuvokauppaa voivat tehdä myös yksityishenkilöt. Messuviikonlopun myyntipaikan hinta on kolmelta päivältä 260 euroa. Hintaan sisältyy lisäksi viisi messulippua.

Matkailuajoneuvojen ja karavaanitarvikkeiden lisäksi messuilla pääsee tutustumaan mielenkiintoisiin automatkakohteisiin ja tien päällä viihtyvien ihmisten vauhdikkaisiin harrastuksiin. Järjestäjän mukaan tarjolla on kiinnostavia esityksiä ja mukaansatempaavia esiintyjiä.

Automatkailumessuilla on Turun Caravan Show’n ja Lahden Caravan-tapahtuman tapaan treffialue, missä karavaanarit voivat leiriytyä tapahtuman aikana. Messut avautuvat perjantaina 10.1. kello 10, mutta treffiparkkiin voi tulla jo torstai-iltana.

Messut ovat auki perjantaina ja lauantaina kello 10–18 ja sunnuntaina kello 10–17. Yhden messupäivän liput maksavat perheiltä 20 euroa, aikuisilta 10 euroa ja lapsilta 4 euroa. 50 euron treffipakettiin kuuluu paitsi ajoneuvopaikka myös ajoneuvokunnan pääsyliput.