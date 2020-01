Kommentti: Autoveron uusimmat uhrit – 29 ammattilaista sai lähtöpassit

Suomi on yksi harvoista Euroopan maista, joissa vanhahko autokanta jatkaa edelleen vanhenemistaan. Se ei voi missään nimessä olla tavoitetila.

Ilta-Sanomat kirjoitti pari kuukautta sitten, kuinka suomalaisella autoalalla menee kohtuullisen tahmeasti. Viime vuoden uusien autojen rekisteröinnit jäivät vuodesta 2018 – joka sekin jo oli myynnillisesti heikohko – vielä lisää 5,2 prosenttia pakkaselle. Tämä ei luonnollisestikaan tiedä alalle hyvää.

Nykyhallituksen työllisyystavoite on yhä varmemmin karkaamassa. Samaan aikaan autoalan työllistävä vaikutus unohdetaan usein, koska alaa koskeva keskustelu on voimakkaasti päästövirittynyttä. Silti jokainen uusi työtön on Suomessa tällä hetkellä liikaa.

Huono uutinen autoalalta saatiin heti tämän vuoden alussa: Autotalo E. Hartikaisen yt-neuvottelut ovat päättyneet. Neuvotteluiden tuloksena työntekijöitä vähenee yhtiön kaikista toimipisteistä. Irtisanomisia tuli yhteensä 29, joista 16 kohdistui Iisalmeen.

Luvut saattavat tuntua pieniltä, mutta jokaisen luvun takana on lopulta ihminen. Irtisanomiset kuvaavat alalla vallitsevaa alakuloa, jossa osansa on myös Suomen erityislaatuisella autoverolla. Se sananmukaisesti jarruttaa tällä hetkellä Suomen autokannan uudistumista.

Maamme on yksi niistä hyvin harvoista Euroopan maista, joissa vanhahko autokanta edelleen jatkaa vanhenemistaan. Se ei voi missään nimessä olla tavoitetila.

” Autoveron itsepintainen säilyttäminen sotkee autokauppaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Markku Eestilä näkee, että autovero ylläpitää vinoa rakennetta autokaupassa. Autovero ja verotuksen laskennallisen arvonmäärityksen kautta saatava veroetu ovat Eestilän mukaan johtaneet siihen, että nykyisellään käytettyjen autojen osto ja tuonti ulkomailta on kannattavampaa.

”Olen useita kertoja todennut eduskunnan täysistunnossa, että autoveron itsepintainen säilyttäminen sotkee autokauppaa siirtäen sen painopistettä käytettyihin ja vieläpä tuontiautoihin”, Markku Eestilä kirjoittaa Facebookissa julkaistussa päivityksessään.

Autoveroa maksetaan Suomessa nykyisellään vähimmillään 2,7 ja enimmillään lähes 50 prosenttia. Erikoista yli 60-vuotiaassa autoverossa on, että se määräytyy kaavamaisen tiukasti laskennallisen CO2-päästön mukaan, ja se pitää maksaa Suomeen rekisteröitävästä autosta, vaikka sillä ei ajettaisi teillämme päivääkään tai metriäkään. Kyse on siis puhtaasti omistamiseen liittyvästä verosta – arvonlisäveron lisäksi.

Auton käytöstä maksetaan vielä erikseen polttoaineveron, ajoneuvoveron, vakuutusmaksuveron ja mahdollisesti myös käyttövoimaveron muodossa.

Eestilän mukaan kansanedustajien tulisi puolueesta riippumatta ”pysähtyä miettimään autokaupan rakennetta harjoitetun veropolitiikan seurauksena”.

”Onhan se (käytettyjen autojen maahantuonti) etu käytettyjen tuontia harjoittaville autoalan yrityksille, mutta ei edistä kotimaista uusien ja turvallisempien autojen kauppaa”, Eestilä sanoo Verkkouutisten haastattelussa.