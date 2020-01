Vaasassa tuetaan puhdasta bussiliikennettä – biopolttoaine vain 0,93 euroa ”litralta” myös yksityisautoilijoille!

Vaasassa on käytössä toistakymmentä biokaasubussia, joiden biopolttoaine syntyy jätteiden kierrätyksen tuotteena.

Stormossenin tuottaman biokaasun toinen tankkausasema avataan jo tässä kuussa ABC Kiitokaaren yhteyteen Vaasan Runsoriin.

Gastor-liikennepolttoaine maksaa 1,45 euroa per kilo, mikä vastaa bensiinin hintaa 0,93 euroa per litra. Ajaminen on siis huomattavan edullista. Kilo biokaasua vastaa noin puoltatoista litraa bensiiniä tai 1,3:a litraa dieseliä.

Stormossen on Vaasassa toimiva, vuonna 1985 perustettu jätteidenkäsittelylaitos, joka hoitaa kuuden pohjalaisen omistajakuntansa jätehuollon. Alueella asuu noin 104 000 henkilöä, joista kotitalouksia muodostuu 55 600. Stormossenin pääpaikka on Koivulahdessa sijaitseva jätekeskus, ja yritys työllistää noin 40 henkilöä.

Helmikuussa 2017 Stormossen avasi ensimmäisen Gastor-biokaasutankkausasemansa. Biokaasun etuina fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna ovat ennen kaikkea, että se on sekä edullista että paikallisesti tuotettua. Lisäksi biokaasua käytettäessä verrannolliset bensiinin tai dieselin käytöstä aiheutuvat happamoittavat ja rehevöittävät rikki- ja typpipäästöt vähenevät.

Tusina kaasubussia

Lietteestä ja biojätteestä valmistettava biokaasu on sataprosenttisesti uusiutuva polttoaine. Ympäristön kannalta tämä on todella merkittävä ominaisuus. DENA:n (Deutsche energie agentur) tekemän tutkimuksen mukaan biokaasun kasvihuonepäästöt ovat jopa 90 prosenttia alhaisemmat verrattuna bensiiniin ja dieseliin.

Biokaasua käytetään jo 12:ssa vaasalaisessa kaupunkibussissa polttoaineena. Stormossenin tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä 19 GWh:a vastaava energiamäärä, joka riittää kahdentoista kaupunkibussin vuosittaisen tarpeen lisäksi 1 300 kaksikäyttöisen (kaasu/bensiini) henkilöauton tarpeiksi, tai vaihtoehtoisesti 24 kaupunkibussin käyttöön. 1,9 GWh vastaa energiasisällöltään noin 1,9 miljoonaa litraa dieseliä.

Biokaasubusseja vauhdittavat Scanian kaasumoottorit, jotka ovat 9,3- tai 12,7-litraiset.

Scanian uusi OC13 101 -kaasumoottori tuottaa 410 hevosvoimaa ja 2 000 newtonmetriä vääntöä. Bussiasiakkaiden kannalta huomattava seikka on, että dieselmoottoriin verrattuna kaasumoottorin käynti on huomattavasti pehmeämpää ja siten myös hiljaisempaa. Lisäksi moottorit täyttävät helposti uusimmat ja tiukimmat Euro 6 -päästörajat.

Stormossen vakuuttaa, että kaasua on aina saatavilla. Yrityksen tavoitteena on, että Vaasan seudulle rakennettaisiin tulevaisuudessa vähintään kolme uutta biokaasutankkausasemaa.