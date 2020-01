Neste ja ST1 pitävät hinnankorotuksia tavanomaisina.

Pitkien joulupyhien päättyminen on näkynyt polttoaineasemilla hinnannousuna.

Asiasta ensin uutisoineen Ylen mukaan esimerkiksi pääkaupunkiseudulla dieselin hinta nousi torstaina vuorokaudessa yli kymmenen, jopa 12 senttiä litralta noin 1,50 euroon litralta. Vielä viime vuoden viimeisinä päiviä dieselin litrahinta oli paikoin jopa noin 1,37 euroa.

Vastaavasti 95E-bensiinin hinta nousi vajaasta 1,50 eurosta noin 1,60 euroon ja 98E-bensiinin hinta 1,57 eurosta jopa 1,74 euroon.

Polttoaineiden hintatietoja seuraavan Polttoaine.net -sivuston mukaan 95E-bensiinin keskihinta koko Suomessa oli torstaina 2. tammikuuta 1,590 euroa, 98E-bensiinin keskihinta 1,678 euroa ja dieselin 1,494 euroa.

Polttoaine.net -sivuston hintatiedot perustuvat autoilijoiden ja muiden polttoaineiden hintakehityksestä kiinnostuneiden ilmoittamiin tietoihin.

ST1:n toimitusjohtaja Mika Wiljanen toteaa IS:lle, että hinnannousuun ei liity mitään tavallisuudesta poikkeavaa.

– Ihan tavanomaista tämä on siinä mielessä, että takana ovat pitkät pyhät ja paikallinen kilpailu kuitenkin toimii koko ajan. Siinä syntyy sellainen tilanne, että jossain kohtaa hinnoissa tullaan niin alas, että hintoja on tarpeen balansoida.

Samalla linjalla on Nesteen johtaja Katri Taskinen.

– Sinällään mitään poikkeuksellista korotuksessa ei ollut. Kyllä se on öljyn maailmanmarkkinahinta, valuuttakurssit ja paikallinen kilpailu mikä hintoihin vaikuttaa. Raakaöljyn hinta on noussut viimeisen parin viikon aikana ja se on aiheuttanut paineita kuluttajahintoihin.

Polttoaineiden hintoihin vaikuttavat lisäksi myös lopputuotteiden hinnat maailmanmarkkinoilla, logistiikka ja verotus.

Vuosi 2020 tuntuu tankkaajien kukkaroissa viime vuotta enemmän. Yksi syy on biopolttoaineiden osuuden nousu.

– Tänä vuonna uusiutuvaa polttoainetta pitää olla laskennallisesti 20 prosenttia polttoaineesta. Vielä viime vuoden puolella velvoite oli 18 prosenttia. Uusiutuvat polttoaineet ovat perinteistä kalliimpia, joten myös tämä nostaa hintaa, Wiljanen kertoo.

Polttoaineen hintaan on tulossa lisää korotusta elokuussa, kun polttoaineveroa nostetaan arvonlisävero mukaan lukien noin 6,3 senttiä bensiinilitralta sekä dieselöljyn ja sitä korvaavien biopolttoaineiden veroa noin 6,9 senttiä litralta.