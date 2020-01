Millaisen käytetyn auton saa reilulla 20 000 eurolla? Hyviä löytöjä tarjolla!

Volkswagen Passat on porrasperäväen kestosuosikkeja. Kuvan manuaalivaihteinen Passat Sedan Comfortline 1,4-litraisella ja 150-hevosvoimaisella TSI -bensiiniturbomoottorilla on vuosimallia 2015 ja mittarilukema on 77 000 kilometriä. Vaihtoautokeskus Pörhön hintapyyntö Oulussa tästä Passatista on 21 890 euroa.