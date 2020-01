Liikenteessä ennätysturvallinen vuosi – kova tavoite ei kuitenkaan täyttynyt

Suomi on yhä selvästi jäljessä tieliikenteen turvallisuustavoitteestaan, joksi on määritelty kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrän puolittaminen vuoteen 2020 mennessä vuoden 2010 tasosta.

Liikenneturvan ennakkoarvion mukaan kulunut vuosi on ollut tieliikenteessä ennätysturvallinen. Käytännössä se tarkoittaa, että 2019 tieliikenteessä arvioidaan tällä hetkellä kuolleen 204 ihmistä.

Erityisesti marras- ja joulukuussa liikenteessä näyttäisi tapahtuneen poikkeuksellisen vähän kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Oikean suuntaista kehitystä näkyy erityisesti henkilöautossa matkustaneiden ja jalankulkijoiden kohdalla, Liikenneturva arvioi.

Henkilöautossa menehtyneiden määrä laski sekä edellisvuoteen että vuosien 2015-2017 keskiarvoon verrattuna. Tämä johtui pääasiassa nokkakolareiden ja ulosajoissa menehtyneiden määrään vähenemisestä.

Kuolleiden jalankulkijoiden määrä laski vuonna 2019 sekä edellisvuoteen että vuosien 2015-2017 keskiarvoon verrattuna.

Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen muistuttaa, että ennakkotiedot tulevat tarkentumaan. Ennakkotietoihin tulee aina niin kutsuttua jälkikertymää, joten lopullinen tilastoluku selviää vasta runsaan vuoden viiveellä.

– Näyttää siltä, että turvallisuustaso on parantunut edellisvuoteen verrattuna, ja tästä voi tulla ennätysvuosi. Viimeisten tietojen mukaan liikenteessä kuolleiden määrä on tänä vuonna 15 ihmistä pienempi kuin viime vuoden lopussa. Myös loukkaantuneiden määrässä on oikea suunta. Tammi-marraskuussa loukkaantuneita oli seitsemän prosenttia edellisvuotta vähemmän, Valtonen sanoo.

Liikenneturvan ennakkoarvio perustuu Tilastokeskuksen ennakkotietoihin tammi-marraskuulta 2019 ja Liikenneturvan keräämiin lehtitietoihin joulukuulta 2019.