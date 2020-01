Uusi Peugeot 508 SW on ranskalaisvalmistajan mukaan ammentanut inspiraationsa shooting brake -maailmasta. Profiili on poikkeuksellisen matala.

Peugeot 508:n farkkuversio luottaa ulkoisiin avuihinsa.

Tässäkö se nyt sitten on, menneen autovuoden 2019 tyylikkäin farkku-uutuus?

Olipa oma mielipide sitten mikä tahansa, on Peugeot 508 SW joka tapauksessa varsin muodikkaasti, jopa ajattomasti muotoiltu.

Uusi 508 on perusmuodossaankin huomiota herättävä, mutta SW-farkku taitaa panna auton takaosan atleettisin tyylittelyin vieläkin paremmaksi. Yksittäisen mallin kyseessä ollessa voidaan tietenkin puhua makuasiasta, mutta joka tapauksessa Peugeot’lla on muotoilun suuret linjat tällä hetkellä hienosti hallussa.

Peugeot’n tapana on kautta vuosikymmenten ollut laajentaa mallistoaan sedanien pohjalle suunnitelluin farmariversioin - kuten 50 vuotta sitten tuli 504, nyt vuorossa on 508 SW.

Uuden 508 SW:n pääpaino on siis näyttävyydessä, mutta kaikkea ei silti ole uhrattu muodin alttarilla. Tavaratila on 530 litrallaan varsin käyttäjäystävällinen; perusarkitarpeiksi koko riittää ja ennen kaikkea muoto on selkeä. Tilan laajennus (tilavuus tällöin 1 780 litraa) on suunniteltu helpoksi toteuttaa, ja tavaratilan pohjasta muodostuu silloin lähes tasainen.

Suurin puute, jos sellaisia haluaa ehdottomasti löytää, on tavaratilan näkösuojan alle jäävän osion suhteellinen mataluus. Ja kyllä, kilpailijaleireistä löytyy malleja, joiden tavaratila on vielä tätäkin paljon suurempi, mutta Peugeot-myyjä ottanee silloin vaihtoehtona puheeksi ranskalaisten 5008-mallin. Sen takakontti on laajennettavissa 1 940 litran jättimäiseksi tilaksi.

Farmarikorin lisähinta on sedaniin verrattuna hieman yli 2 000 euroa. Koeajossa olleen, mallisarjan ehdotonta yläpäätä edustavan, 224-heppaisen GT-version voimalinja toimi hienosti, ja esimerkiksi japanilaisen Aisin-automaatin toiminnasta on vaikea löytää heikkouksia.

Suorituskykyä riittää vallan mukavasti kaikenlaisiin arkiajoihin, ja kokonaisvaikutelma autoa käytettäessä on monen mielestä varmasti jo ehtaa premiumia, sillä GT-varusteluun kuuluvat muun muassa AGR-istuimet edessä, alcantara-nappanahkaverhoilu, kojelaudan puusomisteet, peruutuskamera ja Focalin laadukas äänentoistojärjestelmä – kaiken tavanomaisemman lisäksi.

Ohjaamo on tuoreimman sukupolven i-Cockpit, joka edustaa high-tech -linjaa. Peugeot’n uusinta hologrammitekniikkaa ei koeajoauton mittaristosta kuitenkaan vielä löytynyt.

Ajotilat valitaan keskikonsolin katkaisimesta.

Eipä silti, reilulla 52 000 eurolla on jo lupa odottaakin laadukasta kokonaisuutta. Tyytymällä hieman tavanomaisempaan, eli hyvään Allure-perusvarusteluun ja 180 hevosvoimaan sama auto on lähes kymppitonnin halvempi.

Matalaan autoon täytyy kumartua ja laskeutua, eikä edes keskimittaisen henkilön ole myöskään erityisen helppo nousta siitä ulos, sen verran alhaalla autossa istutaan.

Jos omat ajot muodostuvat pääosin hieman pidemmistä siivuista, eikä jatkuvaa autoon menemistä ja poistumista ole paljon, on seikka melko harmiton. Toisin on, jos autoon pitää päivän mittaan kulkea toistuvasti, silloin ominaisuuden merkitsevyyttä kannattaa harkita tarkkaan.

508:ssa käytetyt materiaalit ovat laadukkaita.

Peugeot’n i-Cockpit jakaa tunnetusti mielipiteitä, mutta kansainvälinen autolehdistö sitä tuskin olisi useaan otteeseen palkinnut, jos se täysi susi olisi. Pienen ohjauspyörän pyörittelyyn tottuu kyllä nopeasti, jos asenne ei ole valmiiksi kielteinen. Kaikille vartalotyypeille ja ajoasennoille se ei varmasti sovi, sillä ohjauspyörä saattaa asettua liian alas, ihan syliin asti.

Ohjaustuntuma on herkkä, mutta ei ylitehostettu. Ohjauksen palautus toimii ajotilasta riippuen mallikkaasti, ja auton ajosuunnasta välittyy selkeä kuva kuljettajalle.

Lyhyesti ilmaistuna 508 SW on kiva ajettava. Pitkähkö, lähes 2,8-metrinen akseliväli tuo ajoon oivaa rauhallisuutta.

Tavaratila on muodoltaan käytännöllinen. Takaistuimen molemmat puolet voidaan vaivattomasti taittaa alas tavaratilan puolelta. GT-versiossa on alumiiniset kiskot tavaratilan lattiassa.

Koeajojaksolle osuneilla, talven ensimmäisillä liukkailla keleillä tyypillinen etuvetoisten piirre eli lievä puskeminen on helppo havaita, mutta jälleen kerran ajonvakautus kitkee kuljettajan mahdollisesti tekemät virheet mallikkaasti. Pidon loppuessa luiston loppupuolella perä heilahtaa vain hieman, minkä jälkeen auto oikenee nopeasti toivotun ajosuunnan mukaiseksi.

Nykyaikainen tekniikka toimii mallikkaasti. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiseikkaa, että 508 SW hyötyisi kyllä myös nelivedon tuomasta lisävakaudesta. Se kannattaa pitää mielessä, sillä autostahan on luvassa jo aivan kulman takana myös nelivetoinen plug-in-hybridiversio.

Sen sijaan 508 SW:n jousitus ei ole aivan parhaimmillaan Suomen karkeilla ja tunnetusti kuoppaisilla teillä. Keskikokoiset teiden kuhmut auto kyllä ohittaa vielä asiallisesti, mutta terävämmät töyssyt ja syvemmät kuopat aiheuttavat selkeän täräyksen auton koriin asti – ja sen kyllä tuntee myös muotitietoinen kuljettaja.