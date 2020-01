Osaatko käyttää vilkkua oikein kiertoliittymässä? Yksi yleinen näkemys on täysin väärä

Oikea-aikainen vilkun käyttö lisää liikenteen sujumista kiertoliittymissä. Ympyrään ajettaessa ja ympyrästä poistuttaessa on väistettävä suojatiellä tai pyörätien jatkeella kulkevaa kevyttä liikennettä.

Kiertoliittymiä koskevat vilkutussäännöt ovat yksinkertaiset, mutta vaikeuskerroin kasvaa, kun pitäisi osata vilkuttaa oikein ja väistää oikeaoppisesti muita.

Tätä ei ehkä kannata uskoa: Norjassa on liikenneympyrästä kertovassa liikennemerkissä lisäkilpi ”vain 8 kierrosta”. Tosin se kuvastaa hyvin sitä, että liikenneympyrä, joka on viralliselta nimeltään kiertoliittymä, on tietyllä tavalla päättymätön tie, jonka varrella on yleensä kolme tai neljä risteystä.

Teiden tai katujen risteyskohtaan rakennetussa ympyränmuotoisessa kiertoliittymässä yksi tai useampi samansuuntainen ajokaista kiertää keskellä olevaa saareketta, joka on yleensä selvästi havaittava, mutta joka voi olla myös pelkkä katuun tehty maalaus tai matala kiveys.

Kiertoliittymä on yleensä vaihtoehto liikennevaloille, mutta toki kiertoliittymissä voi olla myös liikennevalot. Kun etuajo-oikeutetun pääväylän ja poikkiväylän risteyskohta muutetaan kiertoliittymäksi, niin yhteenajot vähenevät ja liikenne tulee sujuvammaksi.

Vilkuta vain oikealle!

Kiertoliittymä on varustettu lähestyvistä suunnista väistämisvelvollisuudesta kertovalla liikennemerkillä. Kärkikolmion ja ympyrätien välissä on yleensä suojatie tai pyörätien jatke, joten ympyrään saapuvien on väistettävä paitsi ympyrässä ajavia ajoneuvoja että suojatietä tai pyörätien jatketta ylittäviä pyöräilijöitä sekä kävelijöitä.

Sama kevyen liikenteen väistämisvelvollisuus koskee ympyrästä poistuvia ajoneuvoja, koska risteyksessä kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on väistettävä risteävää tietä ylittävää jalankulkijaa ja polkupyöräilijää. Tämä väistämisvelvollisuus unohtuu autoilijoilta helposti.

Kiertoliittymä Suomenojalla Espoossa.

Väistämissääntöjä vaikeampi asia tuntuu olevan kiertoliittymässä vilkuttaminen. Kiertoliittymään sisään ajettaessa ei vilkuteta, ja vaikka auto kääntyy ympyrässä koko ajan vasempaan, niin vasempaan ei vilkuteta missään vaiheessa. Tai sitten vilkku kytketään vasta siinä vaiheessa, kun nokka on jo pois ympyrästä.

Ympyrästä poistuvien ajoneuvojen on sen sijaan näytettävä aina suuntamerkki oikealle. Isommissa liikenneympyröissä voi olla useampia ajokaistoja, jolloin suuntamerkkiä on näytettävä myös ympyrän sisällä kaistaa vaihdettaessa – ja kaistaa vaihtava on tietysti väistämisvelvollinen muihin ympyrässä ajaviin nähden.

Suuntavilkun oikea käyttö on erityisen tärkeää, sillä se varmistaa liikenteen sujuvuuden. Näkemys, että vilkkua näytetään vain takana tuleville sitä varten, että he osaavat varautua siihen, että ympyrästä poistuva joutuu pysähtymään väistääkseen kevyttä liikennettä, on täysin väärä.

Suurin osa Suomen kiertoliittymistä on niin pieniä, että ympyrästä poistuttaessa vilkun voi kytkeä oikealle heti edellisen liittymän jälkeen. Jos ollaan poistumassa heti sisääntuloliittymää seuraavasta liittymästä, niin vilkun voi laittaa päälle jo ennen ympyrään ajoa. Oikea-aikainen vilkun käyttö on siis ensiarvoisen tärkeää liikenteen sujuvuuden kannalta. Tähän päälle tulevat tietysti oikea tilannenopeus ja riittävä turvaväli edellä menevään.

Ympyrässä jo olevan ajoneuvon eteen ei kannata yrittää ehtiä väkisin. Ympyrässä ei pidä myöskään sortua ylikohteliaisuuteen ja pysähtyä päästämään muita ympyrään, sillä näin ei todennäköisesti ainakaan paranneta liikenteen sujuvuutta.