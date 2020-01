Ford ja VW myyntikärjessä – pakettiautojen kysyntä lähti ennätysvuosien jälkeen laskuun

Pakettiautojen kysyntä kääntyi kahden ennätysvuoden jälkeen laskuun.

Pakettiautoja ensirekisteröitiin vuonna 2019 noin 800 vähemmän kuin edellisinä vuosina. Vuonna 2019 rekisteröitiin 14 702 uutta pakettiautoa, kun vastaava määrä vuonna 2018 oli 15 515 ja vuonna 2017 se oli 15 525. Pakettiautojen ensirekisteröitimäärä laski 5,2 prosenttia.

Joulukuussa ensirekisteröitiin 1 118 pakettiautoa, mikä on noin 1,3 prosenttia vuoden 2018 joulukuuta enemmän. Vuoden 2019 yli 14 000 pakettiauton ensirekisteröintimäärä on sekin autoalan mukaan verrattain korkea, sillä tällä vuosikymmenellä 15 000 pakettiauton raja on ylitetty vain vuosina 2017 ja 2018. Kuluvana vuonna kysynnän on ennakoitu jatkuvan samansuuntaisena kuin vuonna 2019.

Samaan aikaan kun henkilö- ja pakettiautojen ensirekisteröinnit kääntyivät laskuun, kuorma- ja linja-autojen ensirekisteröinnit kasvoivat edellisvuoteen nähden. Vuonna 2019 ensirekisteröitiin 114 199 henkilöautoa, mikä on 5,2 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Joulukuussa ensirekisteröitiin 8 213 henkilöautoa, mikä merkitsi 33,2 prosentin kasvua vuoden 2018 joulukuuhun nähden.