Ruotsalaisministeri: Hallitus miettii jo päivämäärää, josta eteenpäin myös bensiinin ja dieselin myynti kielletään

Monille lienee jo tuttua, että Ruotsin hallitus on jo päättänyt perinteistä tekniikkaa edustavien uusien diesel- ja bensiiniautojen myyntikiellosta vuodesta 2030 alkaen.

Sekään ei kuitenkaan enää riitä, sillä tuoreimpana jatkona keskusteluun on tulossa myös hallituksen ehdotus päivämäärästä, jolloin Ruotsissa ei saisi myydä myöskään vanhoihin autoihin fossiilisia polttoaineita.

Käytännössä kielto koskisi siis nykymuotoisia polttoaineita kuten kaikille tuttuja, valtaosiltaan fossiilisia 95E10 ja 98E5 -bensiinilaatuja.

Ruotsin ympäristöpuoluetta edustava valtiovarain- ja asuntoministeri Bolund vahvistaa siis paikallisen TT-uutistoimiston haastattelussa kieltopohdintojen olevan käynnissä, mutta ei halua kuitenkaan arvailla vuotta johon fossiilisia komponentteja sisältävien polttoaineiden myyntikieltoraja asetettaisiin.

Ruotsissa tavoitteena on joka tapauksessa vähentää liikennepäästöjä 70 prosenttia vuoden 2010 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Suomessa Sanna Marinin (sd) hallituksen tavoite on puolestaan puolittaa Suomen tieliikennepäästöt vuoteen 2030 mennessä – lähtötilanteena kuitenkin Ruotsista poiketen hieman aiempi eli vuoden 2005 taso.

Sekä Suomen että Ruotsin vähennystavoitteet on johdettu EU:n kesken sovituista yleisluontoisemmista päästövähennystavoitteista, jotka ovat luonteiltaan velvoittavia.

Jos ja kun Ruotsin hallitus päättää myyntikiellosta, on se alistettava aikanaan myös EU-komission hyväksyttäväksi. Tässä yhteydessä Ruotsin hallitus aikoo Bolundin mukaan ajaa vastaavaa kieltoa koko EU-alueelle.

Seuraava askel naapureiden myyntikieltohankkeessa on luvassa helmikuussa 2021, jolloin Ruotsin liikennehallinto toimittaa toimenpide-esityksensä maan hallitukselle.

Suomenkin kova tavoite saattaa jossain vaiheessa vaatia myyntikieltopäivämäärää

Tieliikenteen hiilidioksidipäästöjen puolittaminen on Suomen oma lukkoon lyöty tavoite, eli EU:n tavoitteet liikenteessä ovat huomattavasti vaatimattomampia.

Se on jo selvää, että liikenteen päästöjen puolittaminen tulee käymään Suomessa kalliiksi. Esimerkiksi Tekniikan Maailma -lehti on laskenut, että valtava päästöleikkaus on saavutettavissa vain reilusti kasvavalla biopolttoaineosuudella, joka tulee hinnaltaan selvästi vastaavaa fossiilista vaihtoehtoa kalliimmaksi.

Suomessa hallitus selvityttää parhaillaan liikenteen verotuksen uudistamistarpeita ”ilmastotavoitteiden ja valtiontalouden näkökulmasta”. Valmista luvataan olevan maaliskuussa 2021. Selkosuomeksi käännettynä hankkeen on tulkittu tarkoittavan valtiovarainministeriön johdolla sorvattavaa suurta liikenneverouudistusta, jossa kokonaisverotuloista ei tingitä.