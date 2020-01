Onko lähes 34 000 euroa pikkuautosta paljon? –”Myös itselataavassa saa rahalla paljon modernia autoa”

Suomeenkin aivan näinä päivinä toden teolla saapuva uusi Peugeot 208 on yksi vuoden 2020 Vuoden Auto Euroopassa -ehdokkaista.

Ranskalaisvalmistajan pikkuautouutuudesta tulevat saataville niin bensiini-, diesel- kuin sähköversiotkin. Sähköautoversion kokonaispäästöjen elinkaaren aikana kerrotaan jäävän perinteisempien mallien päästöjä alhaisemmiksi ennen kaikkea siksi, että kun kaikki sähköistetyt autot (sähkö ja/tai ladattava hybridi) valmistetaan Peugeot’lla samoilla tuotantolinjoilla polttomoottoriautojen kanssa. Näin vältytään ylimääräiseltä logistiikalta, ja kysynnän mukaan joustavat tuotantomäärät vähentävät turhaa varastointia.

Nykyaikaisen sähköauton valmistuksen aiheuttamat CO2-päästöt ovat tyypillisesti kaikkiaan samalla tasolla kahden, kolmen vuoden käytön jälkeen vastaavaan polttomoottoriautoon verrattuna. Sen jälkeen sähköauton elinkaaripäästöt ovat alemmat.

Sähköversio lähes tuplasti kalliimpi

Ilta-Sanomat on jo ensitestannut Peugeot’n pienen uutuuden, ja ensimmäiset koeajot Suomessa alkavat lähiviikkoina. Auton hinnat alkavat koolle tyypillisesti matalahkosta, hieman reilusta 16 000 eurosta, mutta sähköautoversiosta pitää edelleen maksaa yli kaksinkertainen hinta, lähemmäs 34 000 euroa. Tosin autossa on silloin tehoakin lähes kaksinkertaisesti, 61 hevosvoimaa enemmän (lähtötason 75 hevosvoimaa vastaan e-208:n 136 hevosvoimaa). Se luonnollisesti näkyy myös suorituskyvyssä.

Mutta onko uusi täyssähköinen siltikään e-208 hinnaltaan kilpailukykyinen, onhan viime aikoina nähty paljon sähköautojen roimia hinnanalennuksia?

– Peugeot e-208:n hinta on kilpailukykyinen ja 33 704 eurolla saa paljon modernia autoa. Autossa on käytössä edistyksellinen teknologia niin akun kapasiteetin, lataamisen, kuin huollonkin näkökulmasta. Peugeot e-208 on tietenkin myös itselataava, sillä moottorin jarruenergian talteenotto toimii erinomaisesti ja lataa akkua ajon aikana, kertoo Auto-Bon Oy:n toimitusjohtaja Markus Vuolle.

– Uusi e-208 eroaa monista kilpailijoistaan modernin teknologiansa osalta. Akun kapasiteetti, huollettavuus, latautuvuus ajon aikana (eli jarruenergian talteenotto) ja lukuisat pikkuautoluokassa ensi kertaa esitellyt ajoavustimet pitävät Peugeot e-208:n pitkän aikaa modernimpien sähköautojen joukossa, Vuolle uskoo.

Kilpailijoita saapuu runsaasti

Alkava vuosi tulee näyttämään, onko Peugeot’n näkemyksessä perää, sillä markkinoille on tulossa lukuisia uusia sähköistettyjä malleja, ennen kaikkea joko pistokehybrideinä – joiden sähköiset toimintamatkat pidentyvät edelleen – tai täyssähköautoina.

Yksi vuoden 2020 merkittävimmistä uusista täyssähköautoista on varmasti Volkswagen ID.3. Saksalaisvalmistajan mukaan Kuplan ja Golfin tapaan se tulee näyttämään suunnan kokonaan uudelle autotyypille.