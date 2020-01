IS selvitti: Näin autoilija saavuttaa jopa tonnien vuosisäästön

Eri vakuutusyhtiöiden ajoneuvovakuutuksissa voi olla suuria hintaeroja, joten omien ajoneuvojen vakuutusten ehtojen ja hintojen tarkistamisella voi saavuttaa satasten – jopa tonnien – vuosisäästön.

Autovakuutuksen kilpailuttaminen on helppo tapa säästää autoilun kustannuksissa, onhan autovakuutus auton pääomakustannusten jälkeen autoilun toiseksi suurin kustannus. Vasta kolmanneksi suurin kustannus muodostuu polttoaineista.

Sekä vanhoja vakuutuksia päivitettäessä että uusia vakuutuksia tehtäessä kannattaa vertailla kaikkien vakuutusyhtiöiden hintoja. Se oma, ikiaikainen vakuutusyhtiö ei kenties olekaan se kaikkein edullisin. Auton vakuutuskuluihin kiinnitetään kuitenkin yllättävän vähän huomiota.

– Vakuutuslaskuri.fi-palvelun tekemän tutkimuksen mukaan vain noin 50 prosenttia autoilijoista on koskaan kilpailuttanut lakisääteisen liikennevakuutuksen ja vapaaehtoisen autovakuutuksen. Kilpailuttamalla autovakuutuksen säästät keskimäärin noin 400 euroa vuodessa, enimmillään jopa yli 3 500 euroa vuodessa, lupaa toimitusjohtaja Kimmo Haapalehto, joka on yksi Vakuutuslaskuri.fi:n takana olevan Little Buck Oy:n perustajista.

Kaskot ja lisäturvat

Vapaaehtoinen autovakuutus eli kasko korvaa omalle autolle esimerkiksi kolarissa sattuneita tai ilkivallan aiheuttamia vahinkoja, joita lakisääteinen liikennevakuutus ei korvaa. Liikennevakuutuksen sisältö on sama kaikissa vakuutusyhtiöissä, mutta yhtiöillä on jopa neljän tason kaskovakuutuksia, joiden sisältö vaihtelee.

Suppeimmista kaskovakuutuksista korvataan hirvikolari-, palo-, varkaus- ja ilkivaltavahinkoja. Parhaat kaskot sisältävät vakuutusturvan muun muassa tuntemattoman ajoneuvon aiheuttamille parkkipaikkavahingoille ja luonnonilmiöiden aiheuttamille vahingoille.

Kaskoista korvataan eniten rikkoutuneita tuulilaseja, matkan keskeytymisiä ja kolarointeja.

Kaskovakuutuksissa on aina omavastuu. Lähtökohtaisesti omavastuu on 200 euroa, mutta myös omavastuissa esiintyy eroja. Omavastuun korottaminen alentaa vakuutusmaksua.

Jos matkaillaan maailmalla – ja eritoten Pohjoismaiden ulkopuolella – niin pitää muistaa, että silloin omavastuut ovat todennäköisesti jotakin ihan muuta kuin mihin täällä on totuttu. Ennen ulkomaille suuntautuvaa automatkaa on syytä poiketa omassa vakuutusyhtiössä selvittämässä oman ajoneuvon vakuutusasiat.

Kilometripohjainen kasko

Vakuutusten hintoihin saattavat vaikuttaa vakuutuksenottajan, hänen vahinkohistoriansa sekä valitun vakuutusturvan laajuuden lisäksi muun muassa ajoneuvon ikä ja tietyt tekniset ominaisuudet.

Jokaisella vakuutusyhtiöllä on omat hinnoitteluperusteensa, mikä osaltaan selittää vakuutusten hintaeroja. Pop Vakuutus on oman ilmoituksensa mukaan ainoa yhtiö, jolla on sekä kilometripohjainen hinnoittelu että rengasturva (omavastuu 50 euroa), josta korvataan renkaan yllättävä ja äkillinen rikkoutuminen ajoneuvoa käytettäessä.

Kilometrien lisäksi Pop Vakuutuksen vakuutushintaan vaikuttavat muun muassa auton merkki ja vakuutuksenottajan tiedot. Jos ajokilometrejä kertyy vuodessa alle 20 000, se alentaa vakuutuksen hintaa. Jos kilometrejä kertyy yli 25 000, vakuutuksen hinta vastaavasti nousee.

Joillakin yhtiöillä kaikki erilaiset vakuutustyypit kuuluvat automaattisesti johonkin kaskoon, ja eräät yhtiöt myyvät niitä lisähinnalla. Yksi tällainen kaskovakuutuksen muoto on lasivakuutus.

Lasivakuutus kuuluu LähiTapiolan ja Pop Vakuutuksen laajimpiin kaskoihin. Erikseen hankittuna lasiturva hintahaitari voi olla melkoinen. Lasiturvan kohdalla pitää selvittää myös se, mitä kaikkea se kattaa. Iskemien paikkaus menee yleensä kokonaan vakuutuksen piikkiin, mutta lasin vaihdosta peritään omavastuu.

Omatoimivertailua ja nettipalveluita

Vakuutukset kannattaa siis kilpailuttaa. Autoliikkeet pystyvät tekemään myymilleen ajoneuvoille vakuutukset, joten niillä on pääsy järjestelmään, josta saa selville eri vakuutusyhtiöiden hinnat. Yksityishenkilö joutuu tekemään vakuutusvertailun eteen huomattavasti enemmän työtä, jos ei käytä Kilpailuttaja.fi- ja Vakuutuslaskuri.fi-nimisiä palveluita.

Vakuutusyhtiöiden nettisivuilla on nimittäin laskurit, joilla hinnat pystyy laskemaan. Laskureiden käytettävyydessä on suuria eroja: hinnat voi saada muutaman perustiedon naputtelemisella, tai sitten joutuu viemään ostoprosessin lähes loppuun tunnistauduttuaan ensin sisään yhtiön myyntijärjestelmään.

Kilpailuttaja.fi on maksuton palvelu, jonka avulla pääsee vertailemaan eri yhtiöiden tarjouksia, ja palvelussa voi myös tehdä uuden sopimuksen. Palvelu ei vertaile eri tarjousten ehtoja.

Vakuutuslaskuri.fi on puolestaan maksullinen palvelu, jossa haun normaali hinta on 19,95 euroa/ajoneuvo ja tämänhetkinen tarjoushinta 14,95 euroa/ajoneuvo. Vakuutuslaskuri.fi-palvelun avulla hakija saa vertailun ja suosituksen parhaimmasta ratkaisusta välittömästi. Suosituksissa huomioidaan vakuutusten ehtojen, hintojen ja omavastuiden erot.

Ainutlaatuinen Pohjoismaissa

– Ajamme vain kuluttajan etua, emmekä saa palkkioita vakuutusyhtiöistä, joten palvelu on siksi maksullinen. Palvelun käytöllä säästät merkittävästi aikaa ja rahaa. Taustalla on tiimi, jolla on vankka kokemus vakuutusyhtiöissä työskentelystä. Asiakkaiden antama arvosana Vakuutuslaskuri.fi -palvelusta on keskimäärin yli 4, asteikolla 1 huono ja 5 erinomainen, kertoo Vakuutuslaskuri.fi:n Kimmo Haapalehto.

Vakuutuslaskuri.fi toimii vakuutusmeklarina asiakkaiden edustajana ja valtuuttamana vakuutusyhtiöiden suuntaan. Laki vakuutusten edustamisesta kieltää vakuutusyhtiöitä maksamaan palkkiota meklarille. Mikään vakuutusyhtiö ei myöskään omista Little Buck Oy:n osakkeita, jonka palvelu Vakuutuslaskuri.fi on. Finanssivalvonta valvoo yhtiön toimintaa.

– Olemme tunnistaneet eri vakuutusyhtiöiden välillä noin sata ehtoeroavaisuutta, joilla on merkitystä autoilijalle. Tutkimuksemme mukaan kolme neljästä vastaajasta ei tiedä mistä yhtiöstä löytyisi paras autovakuutus. Se on huolestuttavan suuri luku. Yli puolet vastaajista valitsevat aina vanhan vakuutusyhtiön vaihtaessaan auton, Haapalehto sanoo.

Vakuutuslaskuri.fi tekee vertailun kaikkien Suomessa toimivien auto- ja liikennevakuutuksia tarjoavien yhtiöiden välillä. Vertailu sisältää siis Pohjolan, LähiTapiolan, Ifin, Fennian, POPin, Turvan ja Pohjantähden. Asiakas syöttää omat tietonsa ja ajoneuvon rekisteritunnuksen sekä vastaa muutamaan kysymykseen autoon liittyen, minkä jälkeen palvelu tuottaa saaduista tarjouksista välittömästi vertailun ja suosituksen parhaimmasta ratkaisusta. Suositeltu vakuutusyhtiö on hintalaatusuhde paras. Vakuutuslaskuri.fi-palvelu on ainutlaatuinen Pohjoismaissa.

Keskittämisedut, LähiTapiolan vakuutusmaksuista annettavat S-ryhmän bonukset ja OP-ryhmän bonusjärjestelmä, missä pankkipalveluista saatavilla bonuksilla voi maksaa vakuutusmaksuja, vaikeuttavat autovakuutusten tarkkaa hintavertailua. Vakuutuslaskuri.fi-palvelussakaan ei huomioida yhtiöiden mahdollisia keskittämisalennuksia.

– Auto- ja liikennevakuutusmaksut ovat yleensä merkittävimmät asiakkaiden vakuutuksista. Auto- ja liikennevakuutusten hintaerot ovat yleensä selvästi suuremmat kuin keskittämisestä saatavat alennukset. Asiakkaan kannattaa harkita sitä, että pyytää suosituksen saaneesta yhtiöstä myös tarjoukset muista vakuutuksista ja siten saa mahdolliset keskittämisalennukset hyödykseen.

Miten suuria eri vakuutusyhtiöiden väliset hintaerot ovat, selviää myöhemmin julkaistavista eri automallien vakuutushintavertailuista.

