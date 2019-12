Jäikö tämä syksyn rengashommien jälkeen tekemättä? Vielä ehtii!

Rengaspaine ja kuormaus vaikuttavat auton hallittavuuteen, mutta miksi paine kannattaa nostaa perussuosituksia suuremmaksi?

Mikäli vanteiden jälkikiristys on talvirenkaisiin vaihdon jälkeen vielä tekemättä, kannattaa se ehdottomasti suorittaa se nyt, esimerkiksi ennen uudenvuodenmatkaan lähtöä.

Renkaiden vaihdon jälkeen tulisi mutterit ja pultit jälkikiristää noin 200 ajokilometrin jälkeen. Erityisen tärkeää kiristys on alumiinivanteissa, mutta tarkastus ei tee huonoa teräsvanteissakaan, Matti Morri Nokian Renkailta muistuttaa.

– Ennen ajomatkaa on hyvä mitata myös rengaspaineet. Suositeltavaa on laittaa talvirenkaisiin 0,2 baria auton rengaspainesuositusta enemmän. Paineita ei tulisi koskaan mitata sisätiloissa tai ajon jälkeen, sillä silloin kylmässä paine jää liian alhaiseksi. Myös joulumatkaajien suuri tavaramäärä tai joulupukin painava lahjasäkki tuo lisäpainoa autoon, jolloin riittävä rengaspaine on jo polttoaineen kulutuksenkin vuoksi oleellista.

– Riittävä rengaspaine lisää renkaan rungon jäykkyyttä, jolloin auton stabiliteetti paranee. Liian alhainen rengaspaine tekee autosta epävakaan hallittavan erityisesti nopeissa väistöyrityksissä tai kaistanvaihdoissa, varsinkin jos ajetaan ison kuorman kanssa. Jos tie on liukas, voi ääritilanteessa auton hallinta vaikeutua entisestään liian alhaisen paineen vuoksi, Morri selventää.

Lisäksi auto tulisi aina kuormata huolellisesti, jotta matkatavarat eivät vaaranna ajoa. Painavat tavarat on sidottava kiinni ja siis sijoitettava tavaratilaan niin, että ne ovat keskellä ja mahdollisimman alhaalla. Matkustamo olisikin hyvä varata kokonaan vain matkaajille, eikä hattuhyllylle tulisi sijoittaa mitään kovia esineitä, jotka äkkijarrutuksessa voivat vahingoittaa matkustajia.