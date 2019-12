Kommentti: Demonisoitu diesel

Vanhojen ja uusien dieselautojen välillä on merkittäviä eroja, kirjoittaa autotoimittaja Harry Kuurio.

Dieselautoista on kuluneena vuonna kirjoitettu mediassa paljon. Kaikki keskustelua seuranneet tietänevät jo, että uusin dieseltekniikka mahdollistaa autojen hyvin alhaiset säännellyt päästöt, sekä useimmiten myös erinomaisen polttoainetalouden. Dieselkeskustelussa on aina hyvä muistaa, että dieseliä kritisoivat tahot helposti sijoittavat kaikki dieselautot samaan koriin, vaikka vanhemman ja uudemman tekniikan välillä on merkittävän suuria eroja.

Dieselin asiaton demonisointi leviää helposti myös markkinoille väärän tiedon luoman epävarmuuden myötä. Netin kauppapaikkoja selailemalla saa helposti sellaisen vaikutelman, että likipitäen Suomessa keski-ikäisten, eli yli kymmenvuotiaiden dieselautojen hintataso on varsin houkuttava. Tämä koskee erityisesti pienempiä malleja, mutta myyntipalstat ovat itse asiassa pullollaan kaikkien kokoluokkien keski-ikäisiä kelpo autoja, jotka eivät maksaisi pyyntihinnoiltaan paria, kolmeatuhatta euroa enempää.

Onko vanhempien dieselautojen myyminen muodostunut tavallista haastavammaksi, ja hinnat ovat siksi painuneet huomattavan alas?