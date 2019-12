Maksaisitko autovakuutuksesta alle 800 euroa vai tuplasumman? IS löysi isoja hintaeroja

Maksaisitko autovakuutuksesta mieluummin hieman alle 800 euroa vai lähes 1 600 euroa vuodessa?

Todennäköisesti hyvin moni valitsee ensimmäisen vaihtoehdon, kun hintaeroa jo kuukausitasollekin pilkottuna kahden vakuutusyhtiön välillä on lähes 70 euroa.

Autovakuutusten välillä eri vakuutusyhtiöissä on huimia hintaeroja, mikä kävi selväksi, kun IS selvitti kahden esimerkkiauton autovakuutusten hinnat kaikkiaan seitsemässä vakuutusyhtiössä. Hintavertailut tehtiin vakuutusyhtiöiden internetsivuilta löytyvillä vakuutuslaskureilla.

Kun halvimmillaan vakuutuksen sai Pohjantähti-yhtiöstä esimerkkiautona käytettyyn vuosimallin 2016 Seat Leoniin 784 eurolla, kalleimmassa yhtiössä, Pop Vakuutuksessa, hinta lähes kaksinkertaistui 1 583 euroon vuodessa. Seatin ”kotipaikka” on Helsinki, millä on vaikutusta loppusummaan. Seatin matkamittariin on kertynyt kilometrejä lähes 130 000.

Pop Vakuutus oli siis selkeästi kallein tekemämme hintavertailun perusteella. Toki autovakuutuksen hintaa Pop Vakuutuksessa sai alemmas, lähelle muiden vakuutusyhtiöiden tasoa, jos omavastuuta korotti valitusta 200 eurosta. Pop Vakuutuksen autovakuutuksen hinta laski Seat-auton kohdalla noin 1 200 euroon, kun omavastuun nosti 2 000 euroon. Omavastuun nostolla tuhanteen euroon Pop Vakuutuksessa vakuutuksen vuosihinta jäi noin 1 350 euroon.

Muiden vakuutusyhtiöiden kohdalla saman Seatin vakuutuksen hinta jäi noin 1 100–1 450 euron välimaastoon, Pohjantähti oli siis selvästi muita edullisempi. Toki pitää muistaa, että Pohjantähti-yhtiön kohdalla vakuutusturva on hieman suppeampi kuin muilla yhtiöillä; vakuutukseen ei sisältynyt esimerkiksi pysäköintiturvaa, ulkomaanturvaa eikä lunastusturvaa, kun muilla yhtiöillä ne ovat mukana kalleimmassa vaihtoehdossa.

Hintavertailun taksoihin sisältyy liikennevakuutus, kasko ja mahdolliset lisäturvat. Liikennevakuutus on pakollinen. Lisäturvia valittiin mukaan, jotta vakuutuksista saataisiin mahdollisimman vertailukelpoisia.

Vakuutusvertailussa ei myöskään huomioitu mahdollisia keskittämisalennuksia eikä esimerkiksi ammattiliittojen alennuksia.

” Sisältö voi ratkaista enemmän kuin vakuutuksen hinta.

Vertailu tehtiin myös toisella autolla, hieman Seatia vanhemmalla Mazda 6 -perhefarmarilla, joka on rekisteröity Keski-Suomen alueelle. Mazdan kuljettajilla on runsas 10 vuotta vähemmän ajokokemusta kuin Seatin keski-ikäisellä kuljettajalla, ja autossa on myös iän lisäksi kilometrejä huomattavasti enemmän, lähes 200 000.

Mazdaan ei hintavertailussa otettu ihan niin laajaa kaskoa kuin Seatiin, koska kysymyksessä on iäkkäämpi auto. Silti hintaeroja, merkittäviä sellaisia vakuutushinnoista löytyi myös Mazdan kohdalla.

Edullisimmillaan Mazdan saisi vakuutettua vuodeksi runsaalla 500 eurolla. Kalleimmillaan Mazdan vakuutus olisi vajaat 800 euroa, eroa enimmillään noin 250 euroa, pari kymppiä kuukaudessa siis.

Mazdan kohdalla edullisimmat vakuutusyhtiöt olivat Pohjantähti ja Turva. Pohjantähdessä vakuutuksen sisältö myös Mazdan kohdalla oli myös yksi suppeimmista, mutta Turva sen sijaan tarjoaisi 533 euron vuosihintaan varsin kattavan kaskon sekä liikennevakuutuksen.

Vakuutukset kannattaa todellakin kilpailuttaa. Autovakuutusten kohdalla on myös huomioitava, että eri vakuutusyhtiöt tarjosivat erikokoiset bonukset vakuutuksiin. Puhelinsoitolla vakuutusyhtiöön omaa bonusta voi saada viilattua ylöspäin, jolloin oman olemassa olevan autovakuutuksen voi saada entistä halvemmalla.

” Vahinko ei tule kello kaulassa.

Kun vakuutuksia kilpailuttaa, sisältö voi ratkaista enemmän kuin vakuutuksen hinta. Vakuutuksen sisältö kannattaa miettiä tarkkaan. Kaikkea ei voi myöskään etukäteen tietää, koska vahinko ei tule kello kaulassa. Muutaman kymmenen euron säästö voi osoittautua myöhemmin säästämiseksi väärässä paikassa.

Artikkeli julkaistiin perjantaina 27.12.2019 Ilta-Sanomien paperilehdessä. Maksullisesta digilehdestä voi nähdä kaskovakuutushintojen vertailutaulukon.