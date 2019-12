Aston Martin DB11 AMR herää haaveissa eloon.

Haaveet ovat ihmiselon kannalta hyvin tärkeitä. Ne antavat päivillemme kiintopisteen, jota kohti taivaltaa. Haaveitta ihminen on kuin ajopuu tuonelan tummassa virrassa, ilman suuntaa ja päämäärää rantakiviin onttona koliseva kuori. Eikä rantavesi anna anteeksi.

Jotta sen välttäisi, on jokaisella meistä ainakin yksi haave, useimmilla monia – ja niin pitää ollakin.

Hapiseviin haaveisiin liittyy erottamattomasti yksi iso sana.

Jos.

Jos toiveiden hauras kartta suunnataan kohti autoja, siintää monien katse Aston Martinin suuntaan.

Sen urheilullisen imagon takaa yli 100-vuotias brittibrändi, jota kuninkaalliset, aristokraatit ja muu siniverinen vallasväki ovat aina pitäneet omanaan. Eksklusiivisen oikeutetusti, kuin kukkaa kämmenellä.

Kuten oikein on, aina silloin tällöin haaveet käyvät toteen. Synnyinmaassaan Aston Martin on se automerkki, jota esimerkiksi sosiaalisen arvoasteikon Valioliigaan palloa tarpeeksi menestyksellisesti potkimalla kohonneet suosivat ensimmäisenä. Aston Martin on tyyli-ikoni, jonka urheilullisen GT-malliston huipulla ja nopeimpana sarjatuotantoautona kiitää nykyisin ensitestimme DB11 AMR.

Mallinimen AMR-liite tulee sanoista Aston Martin Racing, joiden takana hehkuu merkin pitkä historia kilpa-autojen valmistajana.

Aston Martin -mallien kehitystyön kannalta yksi tärkeimmistä tukikohdista on Nürburgring, jonka kupeessa merkillä on oma tuotekehityskeskus. Sieltä tämäkin matkamiehemme testiajo starttaa.

DB11:n muodot ovat niin loppuun hiotut, että tyylillisiä heikkouksia on mahdoton osoittaa. Tältä GT-auton tulee näyttää.

Harvassa urheiluautossa nopeusmittarin skaala on syystä asetettu näyttämään 360 km/h saakka.

Mutta DB11 AMR on yksi niistä tuotteista, joissa lukema on oikeutettu, sillä sen todellinen huippunopeus on mykistävät 335 km/h – toistaiseksi. Lisääkin saattaa olla tulossa.

Ajattomasti muotoillun auton keulalla elää omaa, hermostunutta elämäänsä kahden turboahtimen piinaama, 5,2-litrainen V12-täysmoottori.

Se tuottaa tämän GT-luokan jalorotuisen edustajan takapyörille 630 hevosvoimaa. Niistä jokaisella tuntuu olevan kiire liikkeelle.

Hybridi, latauspiuhat? Ei kiitos. Aston Martineilla ajetaan keskimäärin ja maailmanlaajuisesti vuodessa niin vähän, että suomalainen perusjamppa tuottaa vastineena farkku-Corollallaan samassa ajassa huomattavasti enemmän kasvihuonepäästöjä. Faktiset päästöt ovat niché-markkinoilla imagollisesti tärkeämpiä kuin poliittisesti kuvitellut ympäristöhaitat. Autohan ei tallissa ollessaan päästä grammaakaan.

Entä käytännöllisyys? DB11 AMR on matala auto, mutta siihen on yllättävän helppo käydä sisälle, vaikka olisi yli 190-senttinen. Ovet avautuvat kevyesti, ja kuljettajan paikalle laskeuduttuaan huomaa nopeasti, että autosta on sen mataluudesta huolimatta hämmästyttävän hyvä näkyvyys ulos, aivan keulan kauimmaista osaa lukuun ottamatta.

Harmaan tumma nahkaverhoilu hämää vaatimattomuudellaan. Sisustuksen värivaihtoehdoiksi on valittavissa lähes kymmenkunta eri sävyä.

Sisätiloja hallitsevat käsityönä valmistetun verhoilun ylellisyyttä tuoksuva nahka, hienostunut alcantara ja tummaksi tuunattu kromi. Kuljettajan istuin ottaa nopeasti syleilyynsä, ja ohjauspyörä istuu käteen kuin valettu. Ykseyden tunne autossa on tiukka. Tältä se siis tuntuu, kun haaveet käyvät toteen.

Digitaalinen mittaristo on luonnollisesti muokattavissa, mutta kuljettajalle nautittavin näkymä on kuvan V12-moottorin käyntinopeuden seuranta: suurin teho saavutetaan 6500:n tietämillä. Huippunopeutta ei ole rajoitettu.

Kojelaudan käynnistinpainiketta painettua luksusliikuttimen voimaosaston kaksitoista sylinteriä heräävät lempeinä eloon, kuin tiikeri päiväunilta.

Vaihteistoa komennetaan keskikonsolin painikkein. Manuaalivaihteistosta on turha haaveilla edes vaihtoehtona, koska ZF-automaatti on nopeampi.

Liikkeellelähtö tapahtuu ilman draamaa, ellei sitä tahdo järjestää itse: silloin tämä suihkupiirisukkula syöksähtää sataseen 3,7 sekunnissa. Se ei kuitenkaan tunnu vielä missään. Vaikeampaa saattaa olla saksalaisen autobaanan vasemmalla kaistalla, väistellessä vaikkapa perä edellä vastaan tulevia, kaasu pohjassa ajelevia Toyota- ja Volvo-kuljettajia, joiden päähän ei mahdu, että takaa tulisi joku vielä reilusti yli nopeammin. Silloin auton tiukasti purevat jarrut pääsevät oikeuksiinsa.

5,2-litrainen V12 on moottoreiden aatelisia. Turboahtimet kuuluvat nykyaikaan.

Kokonaisuutena DB11 AMR on erittäin nautittava ajettava, olipa alla sitten kiemurteleva pikkutie, tavallinen kantatie tai todella suurten nopeuksien autobaana. Ohjaustuntumaa voi, ja pitää luonnehtia sivistyneen tunnokkaaksi.

Ajotiloiksi auto tarjoaa GT:n, Sportin ja Sport+:n. Niistä viimemainittu saa moottorin jo hieman epähienostuneesti valittamaan, röpöttämään moottorijarrutuksissa. Iskunvaimennuksestakin voi ohjauspyörältä valita edellisistä riippumatta mieleisensä normaalin, Sportin ja Sport+:n välillä. Näissä asetuksissa on selkeä ero, ja niin DB11 AMR soveltuukin monen tyyppiseen matkantekoon.

Tavaratilan litrakoko on Aston Martineissa lähinnä triviaa. Tärkeämpää on, että golfbagi mahtuu mukaan – ja mahtuisihan se.

Pidemmillä siivuilla on miellyttävä havaita, että lasipintojen kautta välittyvä valoavaruus tekee hyvää matkustusmukavuudelle, joka on GT-autossa ensiarvoisen tärkeä ominaisuus. Haaveiden syleilyssä ei saa ahdistaa.

Kallishan Aston Martin on aina, eikä DB11 AMR tietenkään tee poikkeusta.

Joku saattaa jopa parahtaa, että mitä järkeä on sijoittaa autoon lähemmäs puoli miljoonaa euroa? Sillä sen verran tämä luksustuote Suomessa tulisi maksamaan, mutta koko kysymys hinnasta on absurdi. Se on sama, kuin kysyisi miksi ihmeessä asua Helsingissä Kulosaaren arvohuvilassa meren rannalla, kun samalla metrolla pääsisi myös Mellunmäen betonilähiöön? ”Koska mä voin”, vastaavat ne, jotka ovat tottuneet käsittelemään rahaa.

Käsin valmistettu.

Tässä viitekehyksessä DB11 AMR sujahtaa tyylikkäästi yhteen diplomaattitason kiinteistön autotalleista silloin, kun rantabulevardien stressitön kuhina hellittää.

Onneksi meidän tavan tallaajien teitä tasoittavat haaveet.