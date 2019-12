Pasi, 50, on myynyt tyylikästä diesel-Mersuaan kahdeksan kuukautta – ”Haaveilijoita riittää”

Käytetyn dieselauton myyminen saattaa nyt venyä pitkäksi, vaikka kauppakohde olisi edullinen ja hienossa kunnossa.

Riihimäkeläinen Pasi Pauanne, 50, on myynyt omaa dieselautoaan jo kahdeksan kuukautta tuloksetta. Kyseessä ei kuitenkaan ole halvimman pään tai edes pieni vaihdokki, vaan vuosimallin 2011 Mercedes-Benz E 350 CDI BE Coupé A – varsin edustava peli siis uutena, eivätkä auton kohtuulliset kilometrit eikä kunto ole vuosien varrella juurikaan himmenneet. Autolla on ajettu tällä hetkellä noin 221 000 kilometriä, ja sillä on täysi huoltohistoria takuukilometrein. Ajomäärä on Mercedes-Benzin suurelle dieselille varsin maltillinen.

Hintapyyntö on tätä nykyä kohtuullinen, 16 999 euroa. Sillä autoyksilö sijoittuu verrokkien keskikastiin, ehkä jopa edullisempien puolelle. Coupé-kori tekee tästä Mercedes-Benzistä hieman tavallisuudesta poikkeavan, ja joku saattaisi pitää tällaista yhdistelmää pidemmän ajan mittaan jopa mahdollisena keräilykohteena. Auto on tällä hetkellä päivittäisessä käytössä.

– Olen myynyt autoa huhtikuun lopulta asti. Se on ollut aluksi liikkeessä myyntitilillä ja nykyisin jo pitkään itseni myymänä myyntipalstalla, mutta kaupaksi ei vain ole mennyt. Kyselijöitä ja haaveilijoita kyllä riittää, mutta kun kaupat pitäisi tehdä, alkavat ostajien puntit tutista ja homma jää aina kesken, Pauanne ihmettelee.

– Ihan ilmaiseksi en tahtoisi noin hienoa ja virheetöntä peliä antaa pois. Olen pyytänyt autosta joiltakin liikkeeltä myös ostotarjouksia, mutta ne ovat olleet mielestäni luokattomia. Kaikki ostopalveluaan mainostavat liikkeet eivät ole edes vastanneet kyselyyn, osasta on tullut viestiä että ”dieselautovarastot ovat juuri nyt täynnä” tai että ”auto ei sovellu myyntisortimenttiimme”. Luulisi että tällaiselle laatupelille löytyisi Suomesta ostaja, onhan tämä hieno pitkän matkan auto: voimaa ja taloudellisuutta samassa paketissa, eikä dieselmoottorin ääntäkään kuule sisälle käytännössä lainkaan, Pauanne toteaa.

Liikkeet toppuuttelevat

Kuinka käytettyjen autojen myyntiliikkeet sitten suhtautuvat juuri tällä hetkellä dieselautoihin, erityisesti pienempiin malleihin? Kysyimme asiaa kahdelta suurelta Suomessa toimivalta myyntiliikkeeltä, Kamuxilta Helsingistä ja J. Rinta-Joupilta Tampereelta.

– Kyllä kaikille käyttövoimille on yhä kysyntää. Diesel sopii isompiin, raskaampiin autoihin tai pidempää matkaa ajaville. Dieseleitä myydään koko ajan paljon, ja on hyvä huomata, että uuden teknologian dieselit ovat myös varsin vähäpäästöisiä. Auton kysyntä riippuu monesta muustakin tekijästä kuin käyttövoimasta, vaikka pieniä dieseleitä on toki lähtökohtaisesti vähemmän myynnissä, kertoo Kamuxin myymälävastaava Toni Mäkelä Helsingin Konalasta.

Liikkeiden viesti näyttäisi olevan, että kun hinta on oikea, autolle löytyy ostaja, oli käyttövoima mikä hyvänsä. Tampereen J. Rinta-Joupinkin kanta asiaan on, että isomman pään dieselmalleja myydään yleisesti enemmän kuin pieniä, ja myytävät merkit sekä mallit luonnollisesti vaikuttavat pyyntihintoihin paljon. Rinta-Joupin nimettömänä pysyttelevä ammattilainen toteaa, että “jokaiselle autolle on hintansa”, mutta “ulkomailta pienempää dieselmallia ei lähdettäisi tuomaan, sillä eivät ne niitä kysytyimpiä ole”.

Tamperelaisliikkeen mukaan mitään oleellista romahdusta dieselien hinnoissa ei ole tapahtunut. Vaikuttaisikin siltä, että eri käyttövoimien kesken tapahtuu nyt tiettyä eriytymistä, jossa esimerkiksi bensiini- ja dieselmallien keskinäisiä pyyntihintoja ei voi vertailla vain absoluuttisina arvoina, vaan ostaja punnitsee auton ja sen arvon yhä enemmän omaan käyttötarkoitukseen sopivana tuotteena. Silloin ostohinta on vain yksi ominaisuus, ja muut kustannukset, kuten vuotuiset käyttövoimaverot, nousevat myös selkeästi merkitseviksi tekijöiksi.