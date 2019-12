Sama vuosimalli, mutta eri korimalli – näin paljon voi käytetyn auton hinta vaihdella

Vähän ajetun, vanhakorisen Mazda 6:n vuosimallia 2013 voi löytää jopa useita tuhansia euroja halvemmalla kuin samanikäisen ja reilusti enemmän ajetun uuden korimallin: niin radikaali oli malliuudistus.

Mazda 6:n malliuudistuksessa vuonna 2012 ei tyydytty mihinkään vaatimattomaan faceliftiin. Vanhempi, toisen polven malli vanheni silmissä hetkessä, kun rinnalle tuli dynaamisemmin muotoiltu kolmannen polven Mazda 6.

Kaikilta osilta uudistuneen kolmannen sukupolven esiteltiin Moskovan autonäyttelyssä 2012. Uudistunut Mazda oli edellistä sukupolvea suurempi sekä akseliväliltään ja pituudeltaan että myös leveydeltään. Autossa käytettiin täysin Mazdan omaa Skyactiv perusrakennetta, moottoreita sekä vaihteistoja.

Muotoilunsa puolesta niitä sukuyhteyttä ei enää havainnut oikeastaan lainkaan. Mikään supermenestys toisen polven Mazda 6 ei Suomessa ollutkaan, joten uudistus olikin todella kaivattu. Uuden mallin muotoilu oli aggressiivista ja virtaviivaista.

Vanhassakin oli vahvuuksia

Toisen polven Mazda 6:n (2008-2012) vahvuuksia olivat ajettavuus ja tarkka ohjaus, tehokkaat jarrut ja isot sisätilat takapenkin pääntilaa lukuun ottamatta. Heikkouksiin kuuluivat jousituksen pintakovuus ja turhan kovat istuimet sekä huonosti näkyvät etuvilkut.

Kotkan Delta Auto pyysi tästä uudemman korimallin Mazda 6 Sedan 2,2 (150) Skyactiv-D Premiumista 13 390 euroa.. Etuvetoisessa autossa 6-lovisella manuaalilaatikolla on 2,2-litrainen ja 150-hevosvoimainen turbodieselmoottori. Mittarilukema oli kuvaushetkellä 192 000 km.

Turun Auto-Bil myi kuvan vanhakorista ja 5-ovista, vain 115 000 km ajettua Mazda 6 2,2 TD Dynamicia vuosimallia 2013 hintapyynnöllä 8 900 euroa. Autossa on 129-hevosvoimainen ja 2,2 -litrainen turbodieselmoottori.

Tilaa kuitenkin tarjosi myös vuonna 2008 esitelty toisen polven Mazda 6.

”Vanhan kuutosen sisätilat mainittiin monilta osiltaan suorastaan väljiksi, mutta uudessa on tilaa vielä enemmän. Edessä tilat eivät ahdista mistään kohtaa”, kehui Tekniikan Maailma tammikuussa 2008.

Myös kuusinopeuksisen manuaalivaihteiston välityksiä kehuttiin onnistuneiksi.

Edelleen Mazda luotti kuitenkin vapaasti hengittäviin bensamoottoreihin, ja niin se on tehnyt viime vuoden faceliftistä huolimatta.

Kun toisen polven Mazda 6 monen mielestä näytti pulskine muotoineen kömpelöltä ja vanhahtavalta, ei kolmannen polven Mazda 6:sta voinut enää sanoa samaa: silmä lepää sopusuhtaisissa mittasuhteissa ja levollisissa kaarissa. Onpa kolmannen polven kuutos-Mazdassa nähty yhtäläisyyksiä jopa Jaguar XF-malliin.

Kestossa ei juuri eroa

Uudistus näkyy vaihtoautomarkkinoilla myös selkeänä hintaerona. Jos vanhakorinen vähemmän ajettu, voi useita tuhansia halvemmalla saada vanhakorisen, vaikka sillä olisi ajettu kymmeniä tuhansia kilometrejä vähemmän.

– Niin paljon uusiksi se korimalli meni, että uudempikorinen on huomattavasti halutumpi, vahvistaa paikallisjohtaja Marko Hiltunen J. Rinta-Jouppi Oy:n Raision-liikkeestä.

Uudempikorisen ohjaamo.

Vanhempikorisen ohjaamo.

Hiltusen mukaan nuorempi polvi on jo etukäteen liikkeeseen tullessaan päättänyt yleensä etsiä nimenomaan uudempaa, kolmannen polven Mazda 6:tta. Vaikka kolmannen polven malli on selkeästi toisen polven kuutos-Mazdaa dynaamisempi, ei sekään ole hätyytellyt myyntitilastojen piikkipaikkoja: siksi myös sporttisen ja virtaviivaisen uudemman korimallin Mazda 6:nkin voi saada edulliseen hintaan vähillä kilometreillä.

– Varsinkin, jos mittarilukemat ovat yhteneväiset, ollaan uudempikorisesta valmiita maksamaan karkeasti arvioiden 20-30 prosenttia enemmän kuin samana vuonna aikoinaan ensirekisteröidystä vanhemmasta mallista. Jos vanhempi malli on selkeästi vähemmän ajettu, se saattaa kiinnostaa lähinnä iäkkäämpiä, vähemmän ajettua tilavaa autoa etsiviä asiakkaita. Varttuneemmalle väelle korimalli merkitsee vähemmän. He eivät välttämättä edes ole seuranneet mallimuutoksia, Hiltunen sanoo.

Vain 96 000 kilometriä ajettu vanhemman korimallin Mazda 6 Sport Wagon 2,0 Touring 6-lovisella manuaalilaatikolla vuosimallia 2013 oli myynnissä K-Caara Espoo Audi Centerissä 14 400 eurolla. Auton 2-litraisesta bensamoottorista on tehoa 155 hevosvoimaa.

Autotalo 2002 Tuusulassa pyytää kuvan uusikorisesta vuosimallin 2013 Mazda 6 Sport Wagon 2,0 Skyactiv-G Premium Plussasta 20 900 euroa, vaikka mittarilukema on melkein sama kuin Espoossa myynnissä olevassa samanikäisessä ja saman verran ajetussa vanhakorisessa Mazda 6-farmarissa: 95 000 km. Tosin tässä Mazdassa on 6-lovinen automaattilaatikko. Tehoa 2-litraisesta bensamoottorista irtoaa 165 hevosvoimaa.

Hiltusen tietoon ei ole tullut, että samana vuonna ensirekisteröity vanhemman ja uudemman korimallin Mazda 6:t eroaisivat tuntuvasti luotettavuudeltaan, jos huollot on tehty kummassakin asianmukaisesti ja kilometritkin ovat yhtäläiset.

– Tietysti ulkonäön lisäksi uuteen malliin on tullut kaikenlaisia uudistuksia, ajo-ominaisuudet ovat parantuneet ja tekniikkaakin on päivitetty. Sen sijaan kestossa tuskin on ihmeellisiä eroja, hän sanoo.

Artikkeli on julkaistu yhteistyössä Kaasujalan kanssa. Lue tästä lisää Kaasujalan vertailuja.