Karavaaneille ei enää riitä sauna ja järvenranta – rakenteilla valmis konsepti kunnille

Karavaanarit pohtivat matkaparkkien kehittämistä. Heidän mukaansa kunnissa ei tiedetä, kuinka paljon vierailevat seurueet jättävät rahaa jälkeensä.

SF-Caravan ry pohtii matkaparkkikulttuurin kehittämistä matkailuajoneuvokauppiaiden kanssa. Alustavasti keskusteluissa on väläytelty jopa valmiin konseptin kehittämistä kunnille, joiden vastuulle jäisi vain sopivan paikan osoittaminen matkaparkille sekä kustannusten kuittaaminen.

– Matkailuautojen suosion lisääntyessä joidenkin karavaanareiden tapa harrastaa on muuttunut. He liikkuvat kaupunkikohteesta toiseen ja haluavat nähdä siellä paikkoja, ehkä pikaisesti kulttuuria ja muuta tarjontaa. Perinteiset sauna ja järvenranta eivät ole ehkä sitä, mitä tämä ryhmä nimenomaisesti hakee, SF-Caravanin puheenjohtaja Olli Rusi sanoo.

Rusin mukaan kuntapäättäjien valistamisessa riittää vielä sarkaa.

– Isoin ongelma on se, että monelta päättäjältä puuttuu tietoa, kuinka paljon karavaanarit tuovat seudulle matkailutuloa tai mikä on matkaparkki ja miten sellainen rakennetaan, Rusi sanoo.

Vuoden 2017 rahankäyttötutkimuksen mukaan karavaanariseurue jättää vierailupaikkakunnalle keskimäärin 235 euroa päivässä. Uutta tutkimusta tehdään parhaillaan.

Päättäjien pöydillä matkaparkin perustaminen nollapisteestä kilpailutuksineen kaikkineen voi vaikuttaa raskaalta ja kalliilta prosessilta. Valmis konsepti voisi saada kuitenkin nuijat kopsumaan karavaanarien kannalta suotuisasti.

Villeimmissä visioissa kunnille kehiteltävä valmis konsepti voisi käsittää esimerkiksi valmiit pohjapiirustukset, vessa- ja suihkukontin, varausjärjestelmän sekä puomin, joka tunnistaisi maksaneen asiakkaan. Asiakkaan laskutus hoituisi verkossa, eikä paikalle tarvittaisi henkilökuntaa. Paketti sisältäisi valmiin sopimusmallin esimerkiksi paikalliselle siivousyritykselle, joka huolehtisi paikkojen kunnossapidosta.

SF-Caravanin varapuheenjohtaja Timo Tarvainen näkee, etteivät matkaparkit veisi mitään pois leirintäalueilta, joiden palvelutaso on laajempi ja joissa viihdytään pitempään kuin yö tai pari.

– Matkaparkit voisivat lisätä harrastuksen houkuttelevuutta, kun matkailuautolla pääsisi kaupungin keskustaan tai maaseudulla kesäteatterin tai tanssilavan viereen yöpymään ja laillisesti tyhjentämään likavedet.

Tarvainen kuitenkin korostaa, ettei liitolla ole vielä valmista konseptia tai edes päätöstä sellaisen kehittämisestä.

– Projektihalukkuutta on, mutta iso kysymys on, kuka maksaa kulut, kun markkinointia ja konsultointia lähdetään tekemään ympäri Suomea.

SF-Caravanin aluesuunnittelusta vastaavan asiantuntijan Patrick Holmströmin mukaan kunnista tuli viime kesänä kymmenkunta tiedustelua matkaparkeista. Viranomaisilla on paljon epäselvyyttä siinä, mitä matkaparkin perustaminen vaatii.

– Vaadittavat minimipanostukset usein yliarvioidaan, vaikka todellisuudessa pääsee paljon vähemmällä, jos hyödyntää valmista infraa. Parhaimmillaan matkaparkin voi avata nollakustannuksilla, Holmström sanoo.

Joissakin kunnissa on keksitty perustaa matkaparkki esimerkiksi urheilutalojen tai vierasvenesatamien yhteyteen. Niissä parkkipaikka, sosiaalitilat, suihkut, vessat, kahvilat, vartiointi ja jätteiden käsittely ovat jo valmiina.

– Monilla on sellainen käsitys, että matkaparkki edellyttää ehdottomasti sähköjä, ajokaivoa tai veneistä tuttua vessan imutyhjennystä. Jos kuitenkin esimerkiksi lähin ajokaivo on muutaman kilometrin päässä ja matkaparkista on sinne selvä opastus, niin ei tämän pitäisi olla ongelma.

Usein kuntien matkaparkit ovat väliaikaisia.

– Moni kunta haluaa ensin kokeilla ja kerätä kokemuksia. Kyseessä saattaa olla esimerkiksi lähivuosina kaavoitettava alue, jolloin isojen investointien välttäminen on järkevää.

Hämeenlinnan maksuton matkaparkki täyttyi etenkin kesän tapahtumien aikaan.

Hämeenlinnassa hyviä kokemuksia matkaparkista

Hämeenlinnan kaupunki tarjosi matkailijoille ilmaisen matkaparkin kesäkuun puolivälistä heinäkuun loppuun aivan keskustan tuntumassa Hämeensaaressa.

Kun kaupungissa oli suuria tapahtumia, matkaparkki oli niin täynnä, että kaikki halukkaat eivät mahtuneet paikalle. Muulloin tila riitti hyvin. Yhteensä noin 1½ kuukauden aikana parkkia käytti noin 300 matkailuajoneuvoa.

Artikkeli on julkaistu yhteistyössä Caravan-lehden kanssa.