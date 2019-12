Kuinka paljon matkamittarin lukemalla on vaikutusta käytetyn auton arvoon?

Enemmän ajettu: 137 000 km mittarissa, 1.8-litraisella bensamoottorilla ja automaattilaatikolla varustettu Mercedes-Benz C 200 Kompressor A Avantgarde vuosimallia 2007 oli myynnissä Hatanpään Kamuxissa Tampereella. Kuvan porrasperäinen ja takavetoinen, 184-hevosvoimainen Mersu on C-sarjan uudempaa, kolmatta sukupolvea. Hintapyyntö oli 13 900 euroa.

Millainen on matkamittarilukemien vaikutus vaihtoautojen hintaan?

Kaasujalka haravoi vuosimallin 2007 C-sarjan Mersujen tarjontaa. Nettiautoon hakukriteereiksi syötettiin C-korimallin lisäksi 1.8-litrainen bensamoottori ja automaattivaihteet. Vuosimallin 2007 C-sarjan Mersuja ensirekisteröitiin niin toisen kuin kolmannenkin polven korimalleja, joten vanhempaa korimallia edustaneet yksilöt poistettiin listalta.

C-sarjan bensa-Mersut ovat luonnollisesti olleet yksityiskäytössä. Siksi 12 vuotta vanhojenkin autojen mittarilukemat jäävät pääosin alle 250 000 kilometrin. Muuten ajomäärät poikkeavat hurjasti toisistaan: muutamilla harvoilla on ajettu jopa alle 100 000 kilometriä. Valtaosassa mittarilukema on niukin naukin yli tai ali 200 000 kilometrin.

Sellaiseenkin ihmeeseen tuli törmättyä, että 176 000 kilometriä ajetusta Mercedes-Benz C180 Avantgarde Kompressorista pyydettiin 1 000 euroa enemmän kuin samanikäisestä ja muutenkin vastaavasta, mutta vain 98 000 kilometriä ajetusta Mercedes-Benz C180 Avantgarde Kompressorista. Autot olivat myynnissä vierekkäisissä maakunnissa ja parinsadan kilometrin etäisyydellä toisistaan.

– Paikkakuntakin voi ratkaista. Olen kuullut, että samasta Mersusta saisi Lahden pohjoispuolella jopa 4 000 euroa enemmän kuin pääkaupunkiseudulla, sanoo korjaamoyrittäjä Ari Viinikka vantaalaisesta Mekonomen Autohuolto Viinikasta.

Viinikka tuntee automerkit ja mallit vikoineen ja vahvuuksineen 20 vuoden kokemuksella. C-sarjan Mersulle, kuten muillekin Mersuille, hän suosittelee automaattivaihteiston huoltoa, vaikka se ei Mersun viralliseen huolto-ohjelmaan tiettävästi kuulu.

– En ostaisi lähes 200 000 kilometriä ajettua Mersua, jos sen automaattilaatikon huoltohistoriasta ei ole dokumenttia. Tavallisimmin sellaista ei löydy, Mersuissa kun vaihdelaatikko on vapaavalintainen huoltokohde. Normaalin takuuajan puitteissa vaihdelaatikollakin on takuu, ja tehdas on määritellyt sen lisäksi kohteet, joiden pitäisi kestää määrätyt kilometrit joka tapauksessa, oli takuu voimassa tai ei.

Vähemmän ajettu: 97 000 km mittarissa, 1.8-litraisella bensamoottorilla ja automaattilaatikolla varustettu Mercedes-Benz C. 200 Kompressor A Elegance vuosimallia 2007 oli myynnissä Rinta-Joupin Autoliikkeessä Vaasassa. Kuvan porrasperäinen ja takavetoinen, 184-hevosvoimainen Mersu on C-sarjan uudempaa, kolmatta sukupolvea. Hintapyyntö oli 15 980 euroa.

Eli asiakkaan pitää oma-aloitteisesti tiedostaa tämä vaihdelaatikon huoltotarve säännöllisin väliajoin. Viinikan mukaan Mersun huolto-ohjelmassa suositellaan automaattivaihdelaatikon öljyjen ja suodattimen vaihtoa 50 000 kilometrin välein.

– Meille tämä asia tuli tutuksi muutama vuosi sitten, kun vanhan taksi-Mersun ostanut asiakas toi autonsa meille huoltoon. Edellinen omistaja, taksi-isäntä , oli aina huollattanut Mersunsa valtuutetulla merkkikorjaamolla, mutta siitä huolimatta vaihdelaatikko ns. nypytti ajossa. Asiakas hermostui laskustamme ja sanoi ihmettelevänsä, kun se oli kalliimpi kuin merkkikorjaamolla. Kustannuksen suuruus selittyi sillä, että vaihdelaatikkoon ei oltu kertaakaan vaihdettu öljyjä merkkihuollossa, eikä asiasta oltu edes mainittu, Viinikka sanoo.

– Enemmän ajetussa tietysti kiinnittäisin ensimmäiseksi huomiota tuohon automaattilaatikon huoltohistoriaan. En uskaltaisi ostaa lähes 200 000 kilometriä ajettua Mersuakaan, jos se (huoltohistoria) ei ole selvillä. Jos valmistaja ja jälkimarkkinoija myy tai valmistaa automaattivaihdelaatikon öljyjä ja suodattimia, niin eiköhän se tee niin siksi, että ne jossain vaiheessa myös vaihdetaan?

97 000 kilomeriä ajetun auton ohjaamo.

137 000 kilomeriä ajetun auton ohjaamo.

Automaattilaatikon 200-300 euron huoltokustannus on pieni investointi siihen nähden että laatikko menee rikki. Kun öljypaineella toimivaan solenoidiyksikköön kerääntyy likaa ja törkyä, niin vaihtokustannus esimerkiksi Mersun Sprinter-pakettiautoon on 1 300 euroa.

Toinen seikka, johon Viinikka neuvoo kiinnittämään huomiota, on jakoketju. Jakohihnoille on selvät vaihtovälit, mutta ketjuja sen sijaan moni luulee ikuiseksi: se voi osoittautua harhaluuloksi.

Ketjukaan ei aina ole ikuinen.

– Kun sytytyspuolen vikakoodi syttyy ja moottori alkaa rallattaa, on jo kiire,Viinikka varoittaa.

Viinikka muistuttaa, että C-Mersussakin 200 000 kilometriä alkaa olla se maaginen raja, jolloin ongelmat ylipäätään viimeistään alkavat.

– Silloin vaihtoikään tulee joukko kalliimpia kulutusosia, kuten esimerkiksi laturit ja startit, dieselpuolella suuttimet.

Tietysti paljon ajettukaan ei ole kaikissa tapauksissa välttämättä riski. Paljon riippuu auton edellisestä käyttäjästä ja siitä, miten ja missä auto on huollettu. Uskomus, että Mersu on mennen tulleen puoli miljoonaa kilometriä ongelmitta taittava ikiliikkuja, on jo ajat sitten ollut legendaa. Tänä päivänä Mersu ei ole kestävyydeltään sen kummempi kuin mitkään muutkaan autot.

Huoltokirjan tarkistamista Viinikka pitää vain ensimmäisenä askeleena päästä selville auton historiasta ja luotettavuudesta.

– Kaikkein paras on, jos huoltokirjan välistä löytyvät myös ne huoltojen kuitit, joista ilmenee, mitä kaikkea autolle on tehty.

