Yksi autoilun veroista on noussut yli muiden – Moottori: Turha odottaa helpotuksia

Autoilijoiden on turha odottaa verohelpotuksia, arvioi Tilastokeskuksesta eläköitynyt hinta-asiantuntija Ilkka Lehtinen arvioi Moottorille.

Ajoneuvoveron reaalihinta on peräti tuplaantunut kahdenkymmenen vuoden aikana, kertoo Moottori-lehdessä julkaistu selvitys.

Verottaja on korvannut uuden auton autoveron laskun aiheuttaman verotulojen menetyksen nostamalla ajoneuvoveroa.

Näin kirjoittaa nyt tuore Autoliiton äänenkannattaja Moottori-lehti, joka on selvittänyt tuoreessa numerossaan autoilun kulujen kehittymistä tällä vuosituhannella.

Kaikkiaan Moottorin selvitys summaa ajoneuvoverotuottojen kasvaneen vuodesta 2000 alkaen lähes miljardilla eurolla.

Toisaalta uuden keskihintaisen henkilöauton reaalihinta euroissa mitattuna on laskenut samaan aikaan kaikkiaan noin viidellä prosentilla. Lisäksi keskihintainen uusi auto on keskimääräisten varusteiden ja tekniikan osalta tänä päivänä merkittävästi parempi kuin vielä parikymmentä vuotta sitten, minkä ohella myös kulutus on alhaisempaa ja takuut pidempiä.

Myös varaosat ovat nykyään edullisempia kuin ennen, mutta huoltokulut taas kalliimpia. Vakuutusten osalta hintakehitys taas on tasaantunut vuoteen 2015 jatkuneen nopean nousun jälkeen.

Autoilun merkittävimpiin kuluihin kuuluva polttoaineen hinta ei ole kuitenkaan 20 vuodessa noussut kuin hieman muita reaalihintoja nopeammin. Kaikkiaan selvityksen selkeimmäksi tulokseksi jää siis ajoneuvoveron kyseisenä aikana jopa sata prosenttia ylittänyt nousutahti.

Vaikka ajoneuvovero on kasvanut eniten, ei se silti edelleenkään ole tuottavin. Suurin yksittäinen verolaji on nimittäin yhä polttoaineiden valmistevero, jota kerätään bensiinistä ja dieselpolttonesteestä.

Kaikkiaan valtion verotulot tieliikenteestä ovat kasvaneet 2010-luvulla yli kahdeksaan miljardiin euroon. Kovat tulot liikenteestä ovat muodostuneet vuosien mittaan valtiolle niin oleellisiksi ja liikkumisen trendikin osin suorastaan autoiluvastaiseksi, ettei Moottorissa ennakoida verokurittamisen ainakaan vähentyvän.

– Autoilijoiden on turha odottaa verohelpotuksia, tilastokeskuksesta eläköitynyt hinta-asiantuntija Ilkka Lehtinen summaa Moottorille tilanteen.