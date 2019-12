Peugeot’n pieni SUV 2008 kulkee isoveljensä polkuja.

Reilut kolme ja puoli vuotta sitten, keväällä 2016, Peugeot korjasi talteen ison potin voittaessaan Vuoden Auto Euroopassa -kisan rohkealla 3008-mallillaan. Jopa hieman yllättäenkin 3008-SUV on vuosien varrella osoittautunut hitiksi myös myynnillisesti. Samana vuonna Peugeot esitteli pienemmän 2008-mallin faceliftin, joka vei mallia yhä enemmän SUV-luokan suuntaan. Vahvistuva pienten SUV-mallien trendisuuntaus oli tuolloin jo tähtiin kirjattu.

Nyt Peugeot 2008 uudistuu täysin, tavoitteenaan kulkea 3008:n hiipuvassa valokeilassa kohti samantapaista menestystä. Autossa on hyvin paljon samaa kuin aiemmin tänä syksynä esitellyssä 208:ssa, mutta SUV-attribuuttien mukaisesti 2008 on hieman suurempi. Se on 208:aa 24,5 senttimetriä pidempi, kymmenen senttiä korkeampi, viisi senttiä leveämpi ja akseliväliäkin on venytetty 6,5 senttiä. Pullistettu 208 siis, johon on ulkoisesti haettu ajattomuutta.

Täysin uuteen Peugeot 2008:aan on tuotu samoja inspiroituneita ominaisuuksia kuin palkittuun 3008:aan.

Kylkien erottuvia viisteitä kuvaillaan Peugeot’n muotoilujohtajan Gilles Vidalin sanoin veistoksellisiksi. Keula on huomattavan pysty. Tarkkasilmäinen voi nähdä auton linjoissa ja olemuksessa joitakin samoja piirteitä kuin Volvo XC40:ssä, mutta vähemmän tylppänä.

Peugeot kulkee tällä hetkellä ilahduttavan suoraviivaisesti mallistonsa uudistamisessa. Yksi 2008:n huomionarvoisista vahvuuksista on valinnanvapaus voimalinjan suhteen. Autosta on saatavilla sekä bensiini-, diesel- että täyssähköversiot, ja ne kaikki ovat käytännössä ulospäin saman näköiset aivan pieniä yksityiskohtia lukuun ottamatta. Myös matkustamo- ja tavaratilat ovat yhteneväiset, eli tässä mielessä 2008:n ostoa harkitsevan ei tarvitse tinkiä mistään.

Peugeotin monesti palkittu i-Cockpit-ohjaamo jakaa mielipiteitä, mutta tylsä se ei ainakaan ole.

Ohjauspyörän yli luettava mittaristo tarjoaa monia eri näyttövariaatioita.

Hologrammimittaristo on tällä hetkellä ohjaamoinnovaatioiden kuumin uutuus.

Uuteen 2008:aan saatava bensiinimoottori on tuttu kolmisylinterinen, 1,2-litrainen PureTech-puksutin, josta tulee nyt saataville 100-, 130- ja uusimpana vielä 155-hevosvoimainen versio. BlueHDi-diesel on neljäsylinterinen ja 1,5-litrainen, sen tehoversiot ovat 100 ja 130 hevosvoimaa.

Sataheppaisten moottoreiden pariksi tarjotaan kuusiportainen manuaalivaihteisto, muiden kumppaniksi voi suositella ensitestin perusteella erinomaisen sulavatoimista, sähköisesti ohjattua Aisinin EAT8-automaattia.

Kuten ranskalaismerkeille on tyypillistä, nelivetoa autoon ei ole luvassa, vaan lisävarusteena on joidenkin satojen eurojen hinnalla saatavana PSA-konsernin tuttu Grip Control -ajoalusta-avustin. Sen toimintaa uudessa 2008:ssa emme ensitestin aikana kuitenkaan päässeet vielä testaamaan, sillä ensisarjan autoihin toimintoa ei ollut asennettu.

Sähköversion voimalinja on täsmälleen sama kuin 208:ssa, eli tasan 100 kW:n sähkömoottori käyttää 50 kWh:n akustoon ladattua sähköenergiaa. Akuston tuoma lisäpaino on noin 340 kiloa bensiiniversioon verrattuna. Lisäpaino toki tuntuu ajossa, mutta ei tee kulusta kuitenkaan tahmeaa. Ajotiloja e-2008 tarjoaa kolme: eco, normal ja sport. Sport-tilassa auto kiihtyy huomattavasti ripeämmin kuin kahdessa muussa. Vaihdevivussa on toiminto, jolla auton rekuperaatiota voi vahvistaa.

Sisällä asiat ovat hyvällä tolalla. Sisustamateriaalit ovat laadukkaita, ja lisäksi uuden 2008:n i-Cockpit 3D -mittaristo välittää tietoa kuljettajalle kahdella näytön syvyystasolla. Näistä ylempään eli kuljettajaa hieman lähempänä olevaan näyttöön tieto välitetään hologrammimuodossa, samoin kuin 208:ssa.

Ohjaustuntuma on tässäkin ”Pösössä” kunnossa; ratinpyörittely on kevyttä ja vasteeltaan herkkää kaupunkiajoa ajatellen. Auto ohjautuu loogisesti, mutta suuremmissa heitoissa takapäässä on havaittavissa häivähdys levottomuutta. Jousitus sen sijaan tuntui jälleen selkeästi pintakovalta – varsinkin 155-heppaisen GT-version 18-tuumaisilla pyörillä.

Takavalojen leijonan kynsien raapaisu-design on myös 2008:ssa mukana.

Toisena testatussa, 130-heppaisessa dieselversiossa asiat olivat tässä suhteessa paremmin, sillä sen alla pyörivät 17-tuumaiset pyörät. Suomessa 16 tuuman rengastus saattaa olla järkevin.

Uusi Peugeot 2008 saapuu maahamme heti ensi vuoden alussa, e-2008 näillä näkymin kuukauden tai kaksi myöhemmin. Auton hintoja ei ole vielä vahvistettu, mutta ero vastaavaan 208:aan ei käytännössä saisi kasvaa muutamaa tuhatta euroa korkeammaksi, jotta auton kilpailukyky säilyisi.

Tavaratila (434 litraa) on selkeästi suurempi kuin 208:ssa, Välipohjan alla on matala piilotila, ja laajennuksessa tavaratilan lattiapinnasta muodostuu lähes tasainen.

Takaistuin: 2008:n takaistuimella on hyvin pääntilaa, mutta jalkatilat alkavat ahdistaa siinä vaiheessa, kun autossa istuvat peräkkäin kaksi noin 180-senttistä aikuista.