Uusi Opel Corsa on ”vuoden paras ostos” – tuomariston mielestä tarjoaa eniten vastinetta rahalle

Ulkoa Corsa ei ole aivan sellainen päänkääntäjä kuin Peugeot’n uusn 208, mutta nykymuodin mukaisesti kuitenkin selvästi linjakkaampi kuin edeltäjänsä.

AutoBest-tuomaristo on valinnut uuden Opel Corsan Best Buy Car of Europe in 2020 -tittelin voittajaksi.

Tänä syksynä Frankfurtin kansainvälisessä autonäyttelyssä julkistettu, kuudennen sukupolven Opel Corsa on voittanut Best Buy Car of Europe in 2020 -tittelin. Kansainvälinen, 31 toimittajasta koostuva tuomaristo arvioi Corsan tarjoavan eniten vastinetta rahalle. Tuomaristo valitsi Corsan ja sen täyssähköisen version Corsa-e:n voittajiksi viiden finalistin joukosta. Alkuvuodesta markkinoille tuleva, kuudennen sukupolven Corsa on jo 3. Best Buy Car of Europe -tittelin voittanut Corsa-sukupolvi. Tavaratilaan on tarjolla hiukan nostokynnystä, mutta kaikkiaan uusi Opel Corsa on sisältä suurempi kuin ulkoa ehkä uskoisi. – Olemme todella onnellisia tästä palkinnosta, kommentoi Opelin pääjohtaja Michael Lohscheller. – Autotoimittajilta saatu tunnustus osoittaa, että olemme onnistuneet luomaan Opel Corsasta kaikille soveltuvan automallin. Toiseksi äänestyksessä sijoittui Peugeot 208, kolmanneksi Škoda Kamiq, neljänneksi Renault Clio ja viidenneksi Nissan Juke. Lue lisää: Näin Autobest-tuomariston suomalainen jäsen arvioi uutta Corsaa