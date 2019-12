Sähköavusteiset tavarapyörät yleistyvät – korvaavatko lapsiperheessä auton?

Perheiden liikkumistarpeet ovat varsin erilaisia, mutta voisiko sähköavusteinen tavarapyörä tyystin korvata henkilöauton tarpeen?

Helsingissä 13. joulukuuta järjestetyn Lucia-kulkueen kärjessä ajoi joukko sähköavusteisia laatikkopyöriä lapsineen ja vanhempineen.

Perhepyörät olivat osana Lucian päivän päätapahtumaa Pyöräilykuntien verkoston Pyöräilevä Perhe -hankkeen ja Folkhälsanin idean seurauksena.

Pyöräilykuntien verkostoon kuuluu 115 pyöräilyn edistämiseen sitoutunutta kuntaa, joissa asuu yhteensä noin 4,5 miljoonaa asukasta. Lisäksi jäsenistöön kuuluu ELY-keskuksia, kuntayhtymiä, järjestöjä ja yrityksiä. Folkhälsan on sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottava ja tutkimusta harjoittava yleishyödyllinen yhteisö.

– Onhan tässä paljon myönteistä symboliikkaa nähtävissä liittyen kaupunkiliikenteen päästöjen vähentämiseen ja perheiden arkisiin kulkutapavalintoihin, totesi Pyöräilykuntien verkoston erityisasiantuntija Martti Tulenheimo yhdistyksensä tiedotteessa.

Kaksi- tai kolmipyöräisissä laatikko- eli tavarapyörissä lapset matkustavat polkijan edessä olevassa laatikossa, joten pyörä kulkee vakaammin kuin silloin, kun lapsi istuu tarakalla. Kaksipyöräiset laatikkopyörät sopivat 1–2 lapselle, kolmipyöräiset jopa neljälle lapselle. Tavarankuljetuslaatikkoon mahtuu lasten lisäksi myös ostokset.

Ilman ajotuntumaa on paha sanoa, kuinka raskasta laatikkopyöräily on. Se on kuitenkin selvää, että kun pyörään liitetään sähköavusteisuus, meno helpottuu huomattavasti.

Tulenheimon mukaan yleisin syy erityisesti lasten kuljettamiseen soveltuvien sähköavusteisten tavarapyörien hankkimiseen on se, että ne tekevät lapsiperheen arjesta helpompaa tarjoten kaupungissa kätevän, nopean ja mukavan vaihtoehdon liikkumiseen paikasta toiseen. Myös ilmastotietoisuus ja terveysvaikutukset voivat osaltaan vauhdittaa perheiden hankintapäätöksiä.

Tulenheimon arvion mukaan sähköavusteiset tavarapyörät ovat yleistyneet Suomessa suunnilleen samaa tahtia täyssähköautojen kanssa.

– Molempia on tällä hetkellä liikenteessä 2 000–3 000 kappaletta. Kehitys on ollut nopeaa, sillä vain muutama vuosi sitten Suomessa oli alle tuhat kumpiakin.

Pyöräilykuntien verkoston arvion mukaan sähköavusteinen tavarapyörä onkin yhä useamman lapsiperheen valinta kakkosauton tai jopa ykkösauton sijaan. Tiedotteessa todetaan myös, että ”kaupunkioloissa sähköstä lisävoimaa saava perhepyörä voikin palvella jopa parempi kuin auto”.

Tavarapyörät ovat yleistyneet myös Suomessa lapsiperheiden kulkuvälineinä.

Jälkimmäinen on varmasti totta silloin, kun perheen ajot tapahtuvat pienellä alueella, mutta jo pelkästään Suomen ilmasto-olosuhteet asettavat ympärivuotiselle pyöräilylle suuria hidasteita.

Missä kallista tavarapyörää säilyttää, jos ei ole tallia? Taloyhtiön pyörävarastossa se vie paljon tilaa, eikä sitä voi kuljettaa yöksi hissillä parvekkeelle.

Sähköavusteiset perhepyörät maksavat 2 000–3 000 euroa. Pyöräilykuntien verkoston mukaan pyörä maksaa itsensä takaisin noin vuodessa. Sähköisen perhepyörän käyttökustannukset ovat vuodessa 200 euron luokkaa.

– Vuotuiset käyttökulut muodostuvat välttämättömistä huoltoa ja korjaamista vaativien osien tavalliseen kulumiseen liittyvistä perushuollon työkustannuksista. Esimerkiksi renkaiden vaihdosta, jarrujen, vaihteiden, moottorin, akun ja sähköosien kunnon tarkastamisesta, kertoo erityisasiantuntija Martti Tulenheimo.

Auto on tunnetusti huono sijoituskohde, sillä sen arvo putoaa nopeasti varsin paljon. Entä sitten sähköavusteisen perhepyörän? Pyöräilykuntien verkoston mukaan hyvin ylläpidetty tavarapyörä säilyttää korkean jälleenmyyntiarvonsa – ja tähän päälle tulevat päästöttömyyden tuomat yhteiskunnalliset edut, joille on vaikeampi laskea selkeää hintaa.

Autoliiton viestintäpäällikkö Jukka Tolvanen ei näe autoa ja polkupyörää keskenään kilpailevina ajoneuvoina kuin tietyillä, lyhyemmillä matkoilla.

– Kaikista autoilun kuluista suurin on tietenkin arvonalenema, joka aiheuttaa laskelmassa noin puolet kaikista kustannuksista. Eli jos liikkumistarvetta on vuodessa muutama tuhat kilometriä, niin eipä silloin kannattane ainakaan 30 000 euron arvoista uutta autoa ostaa, Tolvanen sanoo.