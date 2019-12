Retkeilyauto, puoli-integroitu, alkovimalli... – tiedätkö, kuinka laaja liikkuvien matkakotien skaala onkaan?

Integroidussa matkailuautossa on matkailuautovalmistajan ohjaamo ja iso akvaarioikkuna. Ohjaamossa on yleensä yksi ulko-ovi.

Retkeilyauto, puoli-integroitu, alkovimalli... Miten erilaiset matkailuautotyypit eroavat tosistaan?

Henkilöautojen segmentointi on nykyään melkoinen hetteikkö, mutta ainakin kaikki henkilöautot ovat tietyllä tavalla samannäköisiä, eikä niiden kokoskaalakaan ole älyttömän suuri.

Matkailuautoissa segmentointi on ehkä selkeämpää, mutta ulkonäön ja koon suhteen näiden oman moottorin voimalla liikkuvien matkakotien skaala on sitten sitäkin monimuotoisempi.

Volkswagenin maahantuoja ilmoitti joulukuun puolivälissä, että se aloittaa tehdastekoisten retkeilyautojen maahantuonnin ja myynnin kahdeksalla paikkakunnalla. Uutisessa kerrottiin, että Volkswagen on ainoa eurooppalainen autonvalmistaja, joka tekee Suomen matkailuautomääräykset täyttäviä, riittävällä sisäkorkeudella varustettuja retkeilyautoja.

Retkeilyautoissa – kuten ylipäätään matkailuautoissa – yleisin perusauto on Fiat Ducato, mutta Fiat ei tee itse kyseisiä autoja vaan myy autoja matkailuajoneuvovalmistajille.

Volkswagenin lisäksi retkeilyautoja tekevät muutkin autonvalmistajat, mutta silloin kyse on nostettavalla katolla varustetuista autoista, jotka eivät täytä sisäkorkeuden osalta Suomessa matkailuautoille asetettuja määräyksiä. Ettei asia olisi ihan näin helppo, niin matkailuajoneuvovalmistajat tekevät nykyään myös Suomen matkailuautomääräykset täyttäviä retkeilyautoja, joihin saa ylös nostettavan katon.

Retkeilyauto, joka täyttää Suomen matkailuautomääräykset, voidaan varustaa nostettavalla katolla. Tämä vintti palvelee tässä tapauksessa makuutilana.

Erilaisia matkailuautotyyppejä on puolisen tusinaa. Ajoneuvotyypit erottuvat melko hyvin ulkoisesti toisistaan – tosin puoli-integroidun ja vanin erottaminen onnistuu lähinnä mittanauhalla.

Normaalikokoista matkailuautoa saa ajaa B-kortilla, eli niiden kokonaismassa on korkeintaan 3 500 kilogrammaa. Monessa hiukankin isommassa matkailuautossa on alle 3,5-tonnisena kantavuutta sen verran niukasti, että kokonaismassan korottaminen voi olla perusteltua, jos ajokortti sen vain sallii. Kuskin lisäksi matkustajapaikkoja on yleensä kolme, makuupaikkoja 2–7 hengelle. Modernilla matkailuautolla suurin sallittu marssivauhti on vielä tällä hetkellä 100 km/h.

Retkeilyauto on pakettiauton peltikoriin rakennettu matkailuauto. Koko helpottaa auton käyttöä, mutta sen vastakohtana on tilojen niukkuus. Retkeilyauton takaosassa oleva vuode (tai vuoteet) on purettavissa, mikä mahdollistaa esimerkiksi polkupyörien kuljettamisen pystysuunnassa. Suuri liukusivuovi pitää avattaessa ja suljettaessa ääntä sekä päästää kylmällä säällä paljon lämpöä harakoille.

Tämän korkeusluokan nostokattoiset retkeilyautot eivät täytä Suomessa matkailuautoille asetettuja määräyksiä.

Retkeilyautoja valmistetaan myös Suomessa. Näissä yleensä automerkin nimellä myytävissä autoissa voi olla ohjaamon takana jopa seitsemän matkustajapaikkaa. Kiinteitä vuoteita niissä ei yleensä ole, ja keittiön virkaa saattaa hoitaa keittolevy tai mikro. Liukuoven takalaidan kohdalla on välisenä, jonka takana on normaali pakettiauton tavaratila. Nämä autot soveltuvatkin paremmin työ- tai harrastuskäyttöön kuin varsinaiseen matkailuun.

Puoli-integroitu kori voi kätkeä sisäänsä myös nostovuoteen, jolloin mallista voidaan käyttää nimitystä crossover.

Puoli-integroitu on tämän hetken yleisin matkailuautotyyppi. Autossa on ajoneuvovalmistajan ohjaamo, ja asunto-osan katto jatkuu tuulilasin ylälaidasta jouhevasti ilman alkoviautossa olevaa ohjaamon yläpuolista pattia.

Van on matkailuautotyyppi, joka näyttää ulkoisesti puoli-integroidulta autolta, mutta joka on sitä hiukan kapeampi. Pieni kaventuminen helpottaa ehkä jonkin verran auton käsittelyä, mutta samalla se verottaa hiukan tilaa. Vanit ovatkin enemmän Keski-Euroopan kuin Suomen ”juttu”. Retkeilyautot ja vanit ovat lähinnä kahden hengen matkailuautoja.

Alas laskettavalla keskivuoteella varustettu puoli-integroitu – josta käytetään myös mm. sellaisia nimityksiä kuin crossover-malli ja nostovuoteellinen puoli-integroitu – on uusin matkailuautotyyppi. Alkoviautosta tutun etupään vuoteen yhdistäminen puoli-integroituun koriin kasvattaa kiinteiden vuodepaikkojen määrää. Vuoteen kohdalla on katossa yleensä lievä kyttyrä, mutta muuten nostovuodemalli ei eroa ulkoisesti sanottavasti vastaavasta puoli-integroidusta. Kun vuode lasketaan alas, sen alla olevilla istumapaikoilla ei yleensä mahdu enää istumaan. Joissakin malleissa vuode vaikeuttaa myös ulko-oven käyttöä.

Alkoviautoissa on ohjaamon yläpuolella kahden hengen makuutila.

Alkoviauto on vanhin matkailuautotyyppi. Nykyään näiden ohjaamon yläpuolisella makuutilakyttyrällä varustettujen autojen uustarjonta on vähäistä. Alkoviauto ei ole kovin virtaviivainen, mutta siinä on yleensä enemmän vuodepaikkoja kuin muissa vastaavankokoisissa matkailuautoissa. Alkoviautot ovatkin suosittuja perhe- ja vuokrakäytössä.

Integroidussa matkailuautossa myös ohjaamo on matkailuajoneuvovalmistajan käsialaa. Tyylikkään näköisissä integroidussa autossa – jota voidaan selvyyden vuoksi kutsua myös täysintegroiduksi – on pysty keula ja iso tuulilasi. Ohjaamossa on yleensä korkeintaan ovi kuljettajan puolella – mutta ei välttämättä sitäkään, mikä ei ole käytön ja asunto-osan siisteyden kannalta hyvä asia.

Liner-luokan maantieristeilijöissä voi olla jopa pienen henkilöauton kuljettamisen mahdollistava talli.

Liner on suuri, linja-automainen täysintegroitu maantieristeilijä. Liner-mallit rakennetaan Mercedes-Benzin, Ivecon tai MAN:n kuorma-autoalustalle. Tarjolla on myös hevosenkuljetusautoja muistuttavia alkovimalleja, joissa on kuorma-autovalmistajan ohjaamon päällä makuualkovi.

Yksi yhteinen piirre

Yksi asia erilaisille matkailuautotyypeille on kuitenkin yhteistä: matkailuautoista ei makseta autoveroa. Perusvero menee yleensä aina ajoneuvon kokonaismassan mukaan, sillä valtaosalta matkailuautoista puuttuu CO2-päästöarvo.