Uuden Volkswagen Golfin suurin muutos on tapahtunut ohjaamossa, joka on saanut ison annoksen digitaalisuutta.

Volkswagen Golfiin on synnytetty aiempaa dynaamisempaa vaikutelmaa leventämällä takaluukkua ja muotoilemalla takavaloyksiköt uudelleen. Näin perä on saatu korkeamman ja leveämmän näköiseksi. C-pilari on Golfille tyypilliseen tapaan varsin massiivinen, ja kyljen terävä pokkaus on nostettu ovenkahvojen tasolle.

Maskia madallettiin maltillisemmin kuin valoumpioita. Mittojen suhteen mennään lähes vanhalla kaavalla, rakennetaanhan uutuus poistuvassa olevan Golfin tapaan Volkswagen-konsernin MQB-pohjalevylle. Viisiovinen Golf on pidentynyt ja madaltunut pari senttiä, mutta sen akseliväli on pysynyt entisenä.

Madaltumisesta huolimatta sisäkorkeutta on sekä edessä että takana riittävästi. Parempaan Style-varusteluun kuuluva kuljettajan sähkösäätöinen ErgoActive-istuin antaa mainion sivuttaistuen. Istuintyynyssä on pituussäätö, mutta etupääntuet säätyvät vain korkeussuunnassa.

Täysdigitaalisen kojelaudan 10-tuumaisissa näytöissä on hyvät värit ja grafiikka.

Takana on riittävästi polvi- ja pääntilaa normaalimittaisille. Takapenkki on hiukan liian alhaalla, joten aikaihminen ei saa parasta mahdollista tukea reisilleen. Takapenkki on asiallinen kahdelle, sillä keskipaikalla on niukasti jalkatilaa.

Täysdigitaalisessa ohjaamossa ei ole perinteisiä kytkimiä eikä säätimiä, vaan kaikki säädöt tehdään koskettelemalla, painelemalla, liu’uttamalla ja eleohjauksella. Digitaalisuus kattaa myös ajovalokytkimen, ja sisävalot syttyvät, sammuvat ja himmenevät koskettamalla. Style-varustelutason Golfissa sisävalaistusta ja näyttöjä pystyy sävyttämään 32 erilaisella väriyhdistelmällä.

Digitaalimittariston sisältöä ja värimaailmaa pystyy halutessaan muuttamaan.

Äänenvoimakkuutta pysyy säätämään keskinäytön alla olevaa säädinpalkkia painamalla tai liu’uttamalla, kosketusnäytön säädinkuvakkeesta tai ohjauspyörästä.

Style-varustellussa Golfissa on todella monipuoliset näyttöjen ja sisävalaistuksen säätömahdollisuudet.

Täysdigitaalimittariston 10,25-tuumaista sisältöä pystyy muuttamaan ohjauspyörässä olevalla kytkimellä. Sekä mittarinäytön että hyvällä paikalla olevan 10-tuumaisen keskinäytön värimaailma ja grafiikka ovat korkeatasoiset. Takakameran kuva säilyy kirkkaana, koska linssi on piilossa VW-logon alla. Takaluukkua ei tosin saa auki peruuttamisen jälkeen, ellei kameraa tai autoa sammuteta.

Keskinäytön alla olevilla pikavalintakytkimillä näytölle saa ilmastoinnin, ajoavustimien, pysäköintiavustimen ja ajoasetusten kosketussäätöpainikkeet. Näytön alle sijoitettua radion äänitason säädintä käytetään painamalla tai liu’uttamalla, ja säätimen käyttö tuo saman liukusäätimen myös kosketusnäytölle. Helpoiten äänensäätö hoituu ohjauspyörässä olevalla painonappikytkimellä.

Myös valokytkin on kosketusnäppäimistö. Arkikäyttöä ajatellen on hyvä, että valopainikkeiden tuntumassa ovat myös tuulilasin huurteenpoistopuhalluksen ja takalasin lämmittimen kytkimet.

Yllättävää on, että kosketusnäytön eleohjaus toimii todella surkeasti. Kaikissa varusteluissa oleva ääniohjaus puhuu ja ymmärtää suomea, ja sama käyttöjärjestelmä ottaa vastaan liikennetietoja muilta Car2X-palveluita hyödyntäviltä autoilta.

Takaa uutuus eroaa nykymallista selvemmin kuin edestä.

Kun tavaratilan lattialevy on yläasennossa, laajennettu tavaratila on lähes tasapohjainen.

VW-logon takana puhtaana pysyvä kamera jää peruuttamisen jälkeen esille, jos eteenpäin ajetaan vain lyhyt matka. Kun kamera on esillä, niin takaluukkua ei saa auki.

Kahdeksan moottoriversion joukossa on viisi hybridiversiota. Ensikoeajon aikana oli koeajettavana aloitusvaiheen kolme moottorivaihtoehtoa. Diesel-Golfien kysyntä on Suomessa vähäistä, joten ajotuntumia otettiin 1,5-litraisen TSI-bensiinimoottorin kahdella versiolla, 130 hv:n TSI:llä ja 150 hv:n eTSI-kevythybridillä. Molemmat nelisylinteriset kuljettavat Golfia kivuttomasti. Ajossa Golf ei tuota yllätyksiä, sillä alusta toimii ja ohjaus sopii käteen.

Moottorivalintaa ohjataan kevythybridien suuntaan, sillä TSI:ssä on aina manuaalivaihteisto ja eTSI:ssä DSG-automaatti, jonka valitsee Suomessa noin 80 prosenttia ostajista. 48 voltin starttigeneraattorilla ja litiumioniakulla varustettu kevythybridi säästää polttoainetta ottamalla talteen jarrutusenergiaa ja rullaamalla moottori sammuksissa. Rullaus alkaa – tosin ei aina ihan loogisesti – kun jalka nostetaan kaasulta. Kone käynnistyy rullauksen päättyessä huomaamatta. Matka-ajossa rullaussäästöt jäävät helposti saavuttamatta, sillä rullaustoiminto ei toimi ajettaessa adaptiivisella vakionopeudensäätimellä.

Moottoritarjonta kasvaa myöhemmin. Tarjolle tulevat muun muassa 1,0-litrainen, 115 hv:n 3-sylinterinen TSI- ja eTSI-versiot, ladattava hybridi 245 hv:n GTE-versiona, GTI ja TGI-kaasuversio. Mallistoa rikastuttavat myös 190-hevosvoimainen 2,0 TSI -nelivetoautomaatti ja yli 300-hevosvoimainen Golf R.

Reisituen pituussäädöllä varustettu ErgoActive-istuin antaa hyvän sivuttaistuen, mutta pääntuessa ei ole pituussäätöä.

Alla näkyvältä videolta saa käsityksen, kuinka hyvin Golfin kosketusnäyttö tottelee kuskia, jolla on hanskat kädessä.

Uudesta Golfista ei tule täyssähköistä versiota, vaan e-Golfin korvaa uusi ID.3-täyssähköauto. Uusi Golf Variant -farmari esitellään vasta ensi vuoden lopulla.

Vanhat Trendline-, Comfortline- ja Highline-varustetasonimet ovat historiaa. Suomessa kolme varustelutasoa ovat nimetön perustaso, Style ja R-Line.

Takana on kohtuullisesti polvi- ja pääntilaa, ja penkki on hyvä kahdelle.

Digitaalisen kojelaudan, puheohjauksen ja Car2X-palveluiden lisäksi kaikissa varustetasoissa tulee olemaan muun muassa kaistanpitoavustin, jalankulkija- ja pyöräilijätunnistuksella varustettu hätäjarrutusjärjestelmä sekä led-ajo- ja takavalot.

Lisävarustelistalta löytyvät esimerkiksi tuulilasinäyttö, pysäköintiavustin, mukautuva DCC-alustansäätö ja vetokoukku.

Ensimmäiset uudet Golfit tulevat Suomeen keväällä, joten auton hinnat ovat vielä hämärän peitossa. Sama koskee urheilullisemman R-Line-varustetason eroja Style-varusteluun nähden. Uuden Golfin myyntiä avittaa merkittävästi se, että Suomen ajoneuvokannassa on huimat yli 125 000 Golfia.